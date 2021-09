Fine settimana / Weekend al Castello di Rivoli

AVVERTENZA

Otobong Nkanga

Corde che si arricciano attorno alle montagne

Of Cords Curling around Mountains

Terzo piano / Third floor, Castello di Rivoli

Settembre / September 25, 2021 – gennaio / January 30, 2022

Settembre / September 24, 2021, ore 18 / 6 pm

Otobong Nkanga in conversazione / in conversation with Marcella Beccaria

Teatro / Theater

Un progetto realizzato appositamente per il Museo che comprende opere-tappeti ispirate a minerali con proprietà curative, corde intrecciate a mano, scultore in legno, vetro e terracotta – una mostra performativa e relazionale.

A site-specific project with carpets inspired by minerals whose healing properties have been known since ancient times. The carpets have hand-woven cords entangled with multiple sculptural objects in wood, glass, and terracotta, endowing the art with a performative and relational component.

La mostra è realizzata con il contributo della Regione Piemonte / The exhibition is made possible thanks to the contribution of the Regione Piemonte

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura / The project is the winner of the public announcement PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea, promoted by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture

Le attività collaterali della mostra, ideate nell’ambito del progetto Espressioni. La proposizione, sono realizzate con il supporto di / The public program of the exhibition, as part of the larger framework of Espressioni. The Proposition is supported by e-flux.

Si ringrazia Nicoletta Fiorucci per il loro sostegno.

Si ringraziano Villa Arson, Nizza; le gallerie In Situ, Romainville; Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, New York e Lumen Travo, Amsterdam, per il sostegno alla produzione del catalogo / Thanks to Nicoletta Fiorucci for her support; with thanks to Villa Arson, Nice; the galleries In Situ, Romainville; Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, New York and Lumen Travo, Amsterdam, for their support of the catalog production.

A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita

Visite speciali alla mostra / Special visits to the exhibition

Settembre / September 24, 2021, ore 19 / 7 pm

Settembre / September 25, 2021, ore 15 / 3 pm

Il 24 settembre, il filosofo Leonardo Caffo terrà una visita speciale alla mostra A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita nell’ambito della sua residenza presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

Ascolta la nuova stagione del podcast Arte e Cura di Leonardo Caffo sul nostro Cosmo Digitale, in cui ragiona sull’idea di cura e sulla sua relazione con l’arte.

Il 25 settembre alle ore 15 sarà il critico Achille Bonito Oliva a guidare i visitatori nelle sale della mostra a lui dedicata.

Philosopher Leonardo Caffo leads a special visit to A.B.O. THEATRON. Art or Life in the framework of his residence at the Castello di Rivoli.

Listen to the new season of podcast on our Digital Cosmos, in which he investigates the notion of care in relation to art.

On 25 September, critic Achille Bonito Oliva will guide visitors through his exhibition, on the occasion of Magic Electric Bus.

Magico Bus Elettrico / Electric Magic Bus

Arte, letteratura, aria pulita. L’autobus elettrico

per il Castello di Rivoli / Art, literature, clean air. The electric bus for Castello di Rivoli

Settembre / September 25, 2021, ore 14 / 2 pm

Magico Bus Elettrico, la prima navetta elettrica per il Museo, parte con il Direttore Carolyn Christov-Bakargiev e con la partecipazione degli autori Gianluigi Ricuperati, Valentina Maini e Stephanie LaCava; le artiste Ramona Ponzini e Otobong Nkanga; il critico Achille Bonito Oliva. Appuntamento alla Libreria Internazionale Luxemburg alle ore 14. All’arrivo della navetta Achille Bonito Oliva terrà una visita speciale alla mostra A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita alle ore 15 negli spazi espositivi.

On September 25, the Magic Electric Bus will host Director Carolyn Christov-Bakargiev, authors Gianluigi Ricuperati, Valentina Maini and Stephanie LaCava; artists Ramona Ponzini and Otobong Nkanga; and critic Achille Bonito Oliva. On the occasion of this first appointment of Magic Electric Bus, Achille Bonito Oliva will lead a special visit to the exhibition A.B.O. THEATRON. Art or Life at 3 pm at the Museum.

Anne Imhof SEX

Performance

Manica Lunga, Castello di Rivoli

Settembre / September 25 – 26, 2021, ore 16-20 / 4-8 pm

L’attesissima performance SEX, 2021, di Anne Imhof è organizzata nell’ambito della mostra Anne Imhof. SEX.

Uno degli atti della performance si svolgerà all’esterno del Castello di Rivoli tra le ore 19 e le ore 20. Questo atto è aperto al publico che potrà assistere gratuitamente.

The highly anticipated performance SEX, 2021, by Anne Imhof is organized as part of the exhibition Anne Imhof. SEX.

One of the acts of the performance will take place outside the Castello di Rivoli between 7 pm and 8 pm. This act is open to the public who can attend for free.

La mostra è realizzata con il contributo della Regione Piemonte / The exhibition is made possible thanks to the contribution of Regione Piemonte.

Il Museo ringrazia l’Amico Benefattore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea Marco Rossi per l’importante sostegno alla mostra e alla performance. The Museum thanks Marco Rossi, Benefactor of Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, for his major support of the exhibition and performance.

L’opera Narciso attribuita a Caravaggio è in prestito dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma / The Narciso attributed to Caravaggio is on loan from Gallerie Nazionali di Arte Antica, Rome.

Colazione con / Breakfast with

Carolyn e / and Anne

Settembre / September 26, 2021, ore 11 / 11 am

in collaborazione con Combo

Corso Regina Margherita 128, Torino

In occasione della performance di Anne Imhof SEX, il 26 settembre alle ore 11 si terrà una piccola colazione in compagnia del Direttore del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev e l’artista Anne Imhof nei locali di Combo Torino.

On the occasion of Anne Imhof’s performance SEX, on September 26 at 11 am Combo Torino will host a breakfast with Castello di Rivoli Director Carolyn Christov-Bakargiev and artist Anne Imhof.

Si ringrazia Combo per l’ospitalità dell’artista e dei performers / With thanks to Combo for the hospitality of the artist and the performers

Cosa ascoltare nel Cosmo Digitale

What’s on the Digital Cosmos

Ascolta la prima puntata di Arte e Cura, la nuova stagione di podcast in cui Leonardo Caffo, attualmente Filosofo in Residenza presso il Castello di Rivoli, ragiona sull’idea di cura e sulla sua relazione con l’arte.

Listen to the first episode Arte Cura, the new podcast season in which Leonardo Caffo, Philosopher in Residence at Castello di Rivoli, investigates the notion of care in relation to the art.

Cosa vedere nel Cosmo Digitale

What’s on the Digital Cosmos

In conversazione con / In conversation with

Francesco Clemente

Estremamente antiche o estremamente nuove /

Extremely old or extremely new

Visita / Visit

Il Castello di Rivoli osserva i seguenti orari:

giovedì – domenica dalle ore 11 alle ore 19.

Visite guidate gratuite alle mostre Otobong Nkanga, A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita, Espressioni. La proposizione e Anne Imhof. SEX il sabato e la domenica alle ore 11 – 14 – 16 – 18. In occasione della performance di Anne Imhof, sabato 25 e domenica 26 settembre le visite alla mostra Anne Imhof. SEX sono sospese.

The Castello di Rivoli is open from Thursday to Sunday, from 11 am to 7 pm.

Free guided tours to the Otobong Nkanga, A.B.O. THEATRON. Art or Life, Espressioni. The Proposition and Anne Imhof. SEX: 11 am – 2 pm – 4 pm – 6 pm. On the occasion of the performance by Anne Imhof, both Saturday 25 and Sunday 26, 2021 guided tours to the Anne Imhof. SEX exhibition are suspended.

TARIFFE / TICKETS

Castello di Rivoli Castello di Rivoli e Collezione Cerruti

Intero € 8.50 Intero € 26.50

Ridotto € 6.50 Ridotto € 19.50

Dipartimento Educazione / Education Department

Summer School 2021

Pratiche artistiche all’aria aperta per una nuova ecologia affettiva / Open air artistic practices for a new sentimental ecology

Campus settimanali per bambini e ragazzi al Castello di Rivoli / Weekly campus at Castello di Rivoli

Si è da poco conclusa la Summer School 2021 del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, una proposta unica nel panorama nazionale, sempre più un punto di riferimento importante per i genitori che scelgono il Castello come luogo ideale per far vivere ai propri figli un’estate a contatto con la natura, partendo dagli strumenti della creatività contemporanea, con un particolare riferimento alle opere in Collezione al Museo. Il progetto ha la finalità di educare all’arte e non solo, inoltre nell’attuale momento storico intende offrire nuove prospettive e lo spunto per ripensare il contesto vitale, creando le condizioni per acquisire un diverso atteggiamento nei confronti dell’ambiente naturale, sentendosi tutti parte della stessa grande comunità globale dei viventi.

The Summer School of Castello di Rivoli Education Department, whose 2021 edition has just ended, is a unique proposal on the national scene, an important point of reference for parents, who choose the Castle as the ideal place for their children to experience a summer in contact with nature, always starting from the tools of contemporary creativity, with particular reference to the artworks of the Museum Collection. The project aims not only to educate to art, in the current historical moment it means to offer new perspectives and the inspiration to rethink the vital context, creating the conditions to acquire a different attitude towards the natural environment, feeling everyone as part of the same large global community of living beings.

Progetto Internazionale Kids Guernica… Da Rivoli al mondo / Kids Guernica International Project. From Rivoli to the world

Presentazione 23 settembre / Presentation September 23

Ecole Internationale de Genève – Ecolint Centre des arts,

Ginevra / Genève (CH)

Il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli partecipa al network internazionale Kids Guernica. L’azione di pittura collettiva, realizzata dai bambini nel workshop condotto dalle Artenaute del Dipartimento Educazione nell’ambito della Summer School ha entusiasmato il team del museo Kids Guernica di Nagasaki in visita al Castello di Rivoli nel 2017. Una prima tela è entrata ufficialmente a far parte dell’esposizione in Giappone e da quel momento anche del tour internazionale di Kids Guernica. Il viaggio continua: prossimamente, una seconda tela raggiungerà Ginevra, per l’allestimento delle grandi tele che si terrà all’Ecole Internationale de Genève – Ecolint Centre des arts.

Entrambe rappresentano il segno-simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, di cui Anna Pironti e Paola Zanini sono Ambasciatrici sin dal 2005. Al centro è riconoscibile la lampada che illumina la scena nel dipinto Guernica di Picasso, con la sua portata simbolica di luce della modernità contro l’orrore della guerra.

The Castello di Rivoli Education Department participates in the Kids Guernica international network. The collective painting action, realised by children in the workshop carried out by the Artenaute of the Education Department as part of Summer School, thrilled the team of Kids Guernica museum in Nagasaki visiting Castello di Rivoli Museum in 2017. Since then, a first canvas became part of the exhibition in Japan and also of the Kids Guernica international tour. The journey continues: soon, a second canvas will reach Geneva, for the exhibition of the large canvases that will be held at the Ecole Internationale de Genève – Ecolint Center des arts.

Both represent the symbolic sign of Michelangelo Pistoletto’s Third Paradise, of which Anna Pironti and Paola Zanini have been Ambassadors since 2005. In the middle, the lamp that illuminates the scene in Picasso’s Guernica painting is recognizable, with its symbolic value of light of modernity against the horror of war.

Progetto nazionale / National project

Di Bellezza si Vive

Prosegue il progetto nazionale Di Bellezza si Vive con nuovi appuntamenti di formazione. Il progetto è tra i 18 progetti selezionati nel bando UN PASSO IN AVANTI dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E’ stato giudicato particolarmente innovativo nel proporre una strategia di lotta alla povertà educativa coerente con l’obiettivo del Fondo. Capofila è la Cooperativa il Manto, che sviluppa servizi socio-educativi per i minori e le loro famiglie e fa parte del network di Cometa a Como. I partner, insieme al Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, sono Fondazione Horcynus Orca, Messina; ON Impresa Sociale, Milano; Studio MCG – Studio Associato di Pedagogia e Psicologia Clinica, Trento; Fondazione Mario Moderni, Roma; Aragorn, Milano; Assifero; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); Teatro Sociale di Como; LavorOperazione, Messina; ICC Como Rebbio; ICC Como Longo; Liceo Statale Emilio Ainis Messina; IC Giovanni XXIII Villaggio Aldisio (Me).

The national project Di Bellezza si Vive continues with new training events. The project is among the 18 selected by Con I Bambini as part of the ONE STEP FORWARD call, to help implement a national strategy to limit the educational poverty of young people. The project leader is Il Manto Cooperative, which develops socio-educational services for children and their families and is part of the Cometa network, Como. The partners, together with Castello di Rivoli Education Department, are Fondazione Horcynus Orca, Messina; ON Impresa Sociale, Milano; Studio MCG – Studio Associato di Pedagogia e Psicologia Clinica, Trento; Fondazione Mario Moderni, Roma; Aragorn, Milano; Assifero; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); Teatro Sociale di Como; LavorOperazione, Messina; ICC Como Rebbio; ICC Como Longo; Liceo Statale Emilio Ainis Messina; IC Giovanni XXIII Villaggio Aldisio (Me).

5 x 1000 al Castello di Rivoli

Cos’è il 5×1000?

Il 5×1000 è la quota dell’IRPEF che puoi destinare ad attività con finalità di interesse sociale. Il Castello di Rivoli si impegna a coniugare l’arte con altri ambiti per portare benessere nella vita delle persone. Crediamo che l’arte e la cultura siano essenziali alla creazione di una visione collettiva e con il tuo 5×1000 ci aiuti a portare avanti la nostra missione. Il CF del Castello di Rivoli: 04848010015. Vuoi saperne di più? Scrivi a amministrazione@castellodirivoli.org

The 5×1000 is the portion of IRPEF that you can allocate to activities with a social interest purpose. Castello di Rivoli is committed to combining art with other areas to bring well-being into people’s lives. We believe that art and culture are essential to the creation of a collective vision and with your 5×1000 you help us to carry out our mission. Support us by allocating the 5×1000 to the Castello di Rivoli, just enter our code: 04848010015. Would you like to know more? Write to amministrazione@castellodirivoli.org