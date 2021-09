Francesco Meli e Serena Gamberoni tra i protagonisti del Festival della Piana del Cavaliere

By

Francesco Meli e Serena Gamberoni sono tra gli ospiti più attesi della V edizione del Festival della Piana del Cavaliere, in programma ad Orvieto dall’1 al 12 settembre: un contenitore di masterclass di alto perfezionamento musicale e quasi trenta eventi che racchiudono concerti, lirica, arte e performance teatrali.

I due cantanti si esibiranno al Teatro Mancinelli domenica 5 settembre in un programma comprendente arie e duetti di Puccini, Leoncavallo, Bizet e Verdi, accompagnati dal pianista Davide Cavalli che si esibirà anche come solista in musiche di Leoncavallo e Manuel de Falla.

A Francesco Meli e Serena Gamberoni verrà conferito nell’occasione il Premio AISICO per l’Arte e la Cultura, voluto e promosso dalla società Aisico, main sponsor del festival. Il premio, quest’anno alla sua prima edizione, viene conferito alle personalità che si siano distinte in maniera evidente e riconoscibile nel loro ambito artistico e culturale e che lascino un’impronta, grazie al loro operato, nel nostro tempo.

È un importante riconoscimento che i due cantanti – uniti nella vita e nell’arte, docenti dell’Accademia di Alto Perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice di Genova della quale Meli è anche il direttore artistico – hanno voluto condividere proprio con l’istituzione genovese, scegliendo alcuni dei tredici giovani cantanti selezionati per la messa in scena dell’Elisir d’amore nella primavera 2021 e facendoli esibire nell’ambito dello stesso Festival della Piana del cavaliere: il concerto dei giovani cantanti dell’Accademia si terrà il giorno precedente il Gala, sabato 4 settembre, sempre al Teatro Mancinelli. Una scelta che corrisponde esattamente allo spirito dell’Accademia genovese e alla sensibilità dei due cantanti che, oltre a curare il concerto dei giovani ad Orvieto, devolveranno il loro Premio alla Fondazione Teatro Carlo Felice, a sostegno dell’obiettivo dell’Accademia che punta all’inserimento professionale dei cantanti lirici.

Per sapere tutto del festival: www.festivalpianadelcavaliere.it

Il concerto dei giovani dell’Accademia: http://www.festivalpianadelcavaliere.it/concerto-lirico-dei-solisti-dellaccademia-del-teatro-carlo-felice-di-genova/

Il Gala Lirico con Francesco Meli e Serena Gamberoni: http://www.festivalpianadelcavaliere.it/gala-lirico/

Per informazioni generali e acquisto biglietti:

327 8690329 – 0743 222889

info@festivalpianadelcavaliere.it