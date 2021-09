By

1 – 14 ottobre

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 20:45; giovedì, ore 16:45 e 18:45; domenica, ore 15:45)

Prima Nazionale

Fondazione Teatro della Toscana

Maddalena Amorini, Davide Arena, Sonia Bertin, Alessandra Brattoli, Federica Cavallaro, Manuel D’Amario, Davide Diamanti, Fabio Facchini, Ghennadi Gidari, Camilla Martini, Laura Pinato, Federica Stefanelli, Guido Targetti, Erica Trinchera, Lorenzo Volpe

con la partecipazione di Pino Tufillaro

THE DUBLINERS

part I The Dead – part II Ivy Day in the Committee Room

di James Joyce

uno spettacolo di Giancarlo Sepe

musiche Davide Mastrogiovanni e Harmonia Team

disegnatore luci Umile Vainieri

scene e costumi originali Carlo De Marino

costumi Elena Bianchini

direttrice di scena Federica Francolini

sarta Eleonora Sgherri

datore luci Orso Casprini

amministratrice Grazia Sgueglia

Il Teatro della Pergola riapre il 1° ottobre (fino al 14 ottobre) con la prima nazionale di The Dubliners di Giancarlo Sepe, con la Compagnia Teatro La Comunità e i Nuovi riuniti da un maestro della contaminazione dei generi.

Sepe è il perfetto interprete del teatro come sintesi di tutte le arti e diviene per la Fondazione Teatro della Toscana, che produce The Dubliners, il riferimento fondamentale per un nuovo percorso artistico che coinvolge i giovani e che, nel superamento di generi e distinzioni, offre loro la possibilità di esplorare l’imprevedibile e di imparare a superare costantemente i propri limiti.

19 – 24 ottobre

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 20:45; giovedì, ore 18:45; domenica, ore 15:45)

Pierfrancesco Pisani per Infinito Produzioni

in coproduzione con Ravenna Festival, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Franco Parenti, Teatro Abbado di Ferrara, Teatro Galli di Rimini

presentano

Elio Germano, Teho Teardo

PARADISO XXXIII

di Elio Germano, Teho Teardo

drammaturgia Elio Germano

drammaturgia sonora Teho Teardo

con Laura Bisceglia (violoncello) e Ambra Chiara Michelangeli (viola)

disegno luci Pasquale Mari

video artists Sergio Pappalettera e Marino Capitanio

scene design Matteo Oioli

regia Simone Ferrari & Lulu Helbaek

Uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato.

Dante Alighieri, nel 33esimo canto del Paradiso, si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile, prova a raccontare l’irraccontabile.

Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” sarà messo in scena da Elio Germano e Teho Teardo in Paradiso XXXIII creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità.

26 – 31 ottobre (riposo 28 ottobre)

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 20:45; giovedì, ore 18:45; domenica, ore 15:45)

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

in collaborazione con Bubba Music

Stefano Massini, Paolo Jannacci

STORIE

di Stefano Massini

pianoforte Paolo Jannacci, tromba Daniele Moretto

Nella sua “officina del racconto dal vivo”, con Storie Stefano Massini, accompagnato dalle composizioni di Paolo Jannacci e Daniele Moretto, restituisce, attraverso il potere evocativo della parola, le tante piccole, grandi storie, nascoste tra le pieghe del nostro presente.

9 – 14 novembre

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 20:45; giovedì, ore 18:45; domenica, ore 15:45)

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana

Laura Morante

IO SARAH, IO TOSCA

di Laura Morante

con Mimosa Campironi (voce e pianoforte)

musiche Mimosa Campironi

scene Luigi Ferrigno

costumi Agata Cannizzaro

luci Tommaso Toscano

regia Daniele Costantini

Laura Morante in Io Sarah, io Tosca sarà Sarah Bernhardt, la mitica attrice cui Victorien Sardou dedicò il celebre dramma trasformato in libretto da Illica e Giacosa e messo in musica da Puccini.

La realtà e la finzione finiscono per mescolarsi in un gioco di specchi che apre squarci di verità nell’affascinante leggenda di questa donna tenace e vulnerabile, indomabile e raffinata, cinica e generosa, che fu la prima diva di fama mondiale.

Teatro della Pergola – Corsi del Laboratorio d’Arte:

8 – 9 – 10 – 11 novembre

LA MASCHERA TEATRALE

Tecnica e decorazione

Docente Elena Bianchini

Orario 10/13 – 14/16

Corso pratico di 20 ore

Quota di iscrizione 350€

Allievi ammessi 8

29 – 30 novembre; 1 – 2 – 3 dicembre; 6 – 7 – 8 – 9 – 10 dicembre

REDINGOTE E FINANZIERA

Il guardaroba maschile nell’ottocento

Docente Dagmar Elizabeth Mecca

Orario 10/13 – 14/18

Corso pratico di 70 ore

Quota di iscrizione 600€

Allievi ammessi 8

13 – 14 novembre

UN GIOIELLO PER LA FATA TURCHINA

Accessori e bijoux per il teatro

Docente Riccardo Penko

Orario 10/13 – 14/18

Corso pratico di 14 ore

Quota di iscrizione 300€

Allievi ammessi 8

Iscrizioni

Compila il modulo online al link www.teatrodellatoscana.it/lab/

È possibile iscriversi ai corsi fino ad una settimana prima dell’inizio degli stessi.

Informazioni:

-formazione@teatrodellatoscana.it

-055.2264370