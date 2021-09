Un viaggio nel tempo tra passi di Swing e Vintage Market

Alla scoperta di uno stile unico che non passa mai di moda, quello del vintage! Swing Studio 22 asd e Pimp my Vintage vi aspettano a The Student Hotel per Swing & Market, Vintage Rendez-vous un fine settimana di musica, brunch, ballo, vintage market, intrattenimenti e show.

Domenica 19 settembre una giornata tutta da vivere tra le atmosfere vintage. Dalle 12 alle 20 appuntamento con il Vintage Market: alla scoperta di capi e oggetti unici grazie alla selezione di stand di vintage e artigianato, ma anche nuovi brand, vinili, gioielli, design e opere di giovani creativi. Ma non solo durante l’intera giornata show e intrattenimento a cura di Swing Studio 22 asd con la possibilità di provare gratuitamente a muovere i primi passi di Swing, Solo, Blues, Boogie Woogie e lezioni aperte di altre discipline.

Per recuperare energie una ricca offerta di cibo e drink accompagnerà la giornata con uno speciale menù brunch (dalle 12 alle 16) e un aperitivo presso il Bistrot di “The Student Hotel”.

L’evento sarà inaugurato sabato 18 settembre con aperitivo, dj set, lezioni di ballo e musica dal vivo.

Per partecipare alle lezioni gratuite è necessaria la prenotazione a questo link:

https://forms.gle/UsG9aqk7hXViRjuMA

Per partecipare all’evento sarà necessario avere il Green Pass oppure aver effettuato un tampone entro le 48 ore.

L’evento “Swing & Market, Vintage Rendez-vous” è organizzato da Swing Studio 22 asd, Pimp my Vintage e The Student Hotel

Il programma completo:

-SABATO 18:

ore 18:00-19:00 Dj Set

dalle 18:30-21:00 Aperitivo presso il Bistrot di “The Student Hotel”

ore 19:00 lezione gratuita “Solo Jazz”

ore 20:00 lezione gratuita “Lindy Hop”

ore 21:00 concerto di “Road Swing Band”

Durante la serata show e intrattenimento a cura di Swing Studio 22.

-DOMENICA 19:

ore 12:00-20:00 Vintage Market a cura di PIMP MY VINTAGE

ore 12:00-16:00 Brunch presso il Bistrot di “The Student Hotel”

ore 17:00 lezione gratuita “Swing Kids”

ore 17:30-18:30 Dj Set

ore 18:30-21:00 Aperitivo presso il Bistrot di “The Student Hotel”

ore 18:30 lezione gratuita di “Solo”

ore 19:30 lezione gratuita di Blues

ore 20:30 lezione gratuita di Boogie Woogie

ore 21:00-23:00 Dj Set

Durante l’intera giornata show e intrattenimento a cura di Swing Studio 22 asd

Per aggiornamenti. Evento: https://bit.ly/swing-market