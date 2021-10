Apriamo la nostra Stagione teatrale – che ci condurrà nel 2022 a festeggiare i 50 anni del Teatro Officina – con lo spettacolo “Ci ho le sillabe girate!_Dramma dislessico per giovani attori”: in scena un gruppo di nostri giovanissimi attori che hanno portato in giro per l’Italia questo spettacolo sul tema della dislessia realizzando più di 60 repliche.

Una chiave leggera e ironica per affrontare un tema, la dislessia, entrato prepotentemente nella vita scolastica (e non solo), di cui questi attori sono profondi conoscitori in quanto essi stessi dislessici.

Nello spettacolo la vita di tutti i giorni prende forma, scorrendo libera in una stanza nella quale tre ragazzi parlano e si raccontano, giocando con un linguaggio e un ritmo serrato. Una giornata come le altre: chiacchiere sul presente, idee per il futuro, risate, ricordi, silenzi, scontri, birra, pizza e dislessia.

Una strada giocosa e profonda per capire come si vede il mondo con gli occhi di un dislessico. O almeno per tentare.

“Ci ho le sillabe girate” ha un significato particolare per le famiglie, per i ragazzi, gli educatori e gli psicologi che affrontano nella vita quotidiana il tema della dislessia: si può parlare di questo disturbo neurologico con ironia – come si fa in questa commedia – ed entrando nel merito dell’argomento durante il dibattito che segue lo spettacolo, dibattito al quale partecipano gli attori dislessici che vi recitano.

Ingresso 12 Euro con tessera associativa gratuita.

Prenotazione: obbligatoria e gratuita su www.teatroofficina.it | 02.2553200

Accesso esclusivamente con green pass o tampone entro le 48 ore

TEATRO OFFICINA

via Sant’Elembardo, 2 Milano | MM1 Gorla | info@teatroofficina.it | www.teatroofficina.it | 02.2553200