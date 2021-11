Otto appuntamenti tra concerti, danza e circo-alpinismo e un “progetto nel progetto”: si tratta di Nell’Olimpo di Beethoven, un percorso pluriennale nato dalla collaborazione tra Musincantus, il Maestro Donato Renzetti con il progetto Obiettivo orchestra della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e la Filarmonica TRT – Teatro Regio Torino, che accompagnerà musicalmente la Regina delle Dolomiti verso le Olimpiadi del 2026.

A Cortina arriveranno grandi ospiti internazionali, come il gruppo pluripremiato SeiOttavi, la soprano Ines Salazar ricordata come “la Tosca del centenario”, il vincitore del 63° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni Jae Hong Park, il direttore d’orchestra Donato Renzetti e il Russian Classical Ballet di Mosca, e approderanno interessanti produzioni come la performance White Out – La conquista dell’inutile di Piergiorgio Milano, in prima assoluta, e il concerto Gloria & Magnificat.

CortinAteatro, la stagione concertistica e teatrale ampezzana coorganizzata dal Comune di Cortina d’Ampezzo e dall’associazione trevigiana Musincantus con il supporto del Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, torna con un ricco cartellone invernale e con un nuovo importante progetto, con il supporto del Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, connotandosi come importante partner culturale che affiancherà l’appuntamento sportivo delle Olimpiadi del 2026. La programmazione inizierà domenica 5 dicembre e prevede otto appuntamenti, fino al 19 marzo 2022: si tratta, secondo l’ormai noto il dna di CortinAteatro, di proposte trasversali, che spaziano tra proposte, generi e target differenti, in dialogo costante con le realtà del territorio, per incontrare l’interesse del pubblico variegato della Regina delle Dolomiti.

Non manca tuttavia una grossa novità, un vero e proprio “progetto nel progetto”, che legherà da quest’anno e fino al 2026 Cortina d’Ampezzo, Treviso e Legnago (Verona), tre località che sono espressione di una partnership d’eccellenza tra Musincantus, il Maestro Donato Renzetti con il progetto Obiettivo orchestra della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e la Filarmonica TRT – Teatro Regio Torino. Si tratta di Nell’Olimpo di Beethoven, un percorso pluriennale che culminerà nel 2026, anno olimpico, l’esecuzione integrale dei concerti per strumento di Beethoven: i virtuosi del pianoforte e orchestra come i campioni sportivi, il direttore d’orchestra come l’allenatore del team e tutti insieme una squadra musicale che brillerà nel 2026. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto e dalle provincie di Treviso e Belluno.

“La stagione invernale 2021 2022 – spiega Edoardo Bottacin, direttore artistico di CortinAteatro e presidente di Musincantus – punta sull’internazionalità con interpreti italiani che sono diventati ambasciatori della musica italiana nel mondo, come il Maestro Donato Renzetti, e star globali come il soprano venezuelano Ines Salazar o il Russian Classical Ballet. Non manca poi la trasversalità, diventata segno distintivo di CortinAteatro, con un notevole investimento su nuovi generi”.

“La Regina delle Dolomiti torna a indossare le sue più belle vesti invernali, dagli scenari innevati, allo sport in alta quota, agli appuntamenti d’eccellenza con il glamour e la cultura” – dichiara Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d’Ampezzo – tra questi, Cortinateatro è diventato un punto di riferimento per la nostra comunità, in grado di attrarre non solo un vasto pubblico di visitatori ed ospiti nazionali e internazionali, ma anche di curare la formazione artistica con progetti di altissimo profilo che si affiancano alla realizzazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Diffondere cultura e bellezza è una delle mission della amministrazione del Comune di Cortina d’Ampezzo, una delle leve di rinascita e rilancio dopo un periodo difficile per tutto il comparto culturale: siamo lieti di tornare ad aprire il sipario di Cortinateatro per un inverno ricco di cultura, fascino ed emozioni”.

“Portare la cultura dello spettacolo dal vivo a Cortina – aggiunge Pierluca Donin, direttore del Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven – ci riempie di orgoglio e ci fa ben sperare con l’obiettivo di abbinare le arti performative al turismo”.

“Come Consorzio di tutela della DOC Prosecco – sottolinea Stefano Zanette, presidente della DOC Prosecco, main partner della stagione – siamo sempre lieti di sostenere iniziative culturali che valorizzino il nostro territorio di appartenenza. Questa manifestazione ci rende particolarmente orgogliosi perché si tratta di un importante evento musicale organizzato a Cortina, una località gioiello emblematica della bellezza della nostra Denominazione e della ricca offerta artistico- culturale che ben si coniugano al patrimonio ambientale venendo a costituire un richiamo irresistibile in grado di affascinare qualunque turista”.

Biglietti in vendita su Vivaticket.com, all’Infopoint e alla Cooperativa di Cortina.

Per accedere al concerto è richiesta l’esibizione del Green pass.