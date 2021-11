By

Dopo lo straordinario Lello Arena diretto dal visionario Luciano Melchionna in “Parenti serpenti”, la programmazione di “Primafila” XIX edizione dell’Associazione “Novecento” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, prosegue al Garden di Rende con Teo Teocoli in “Tutto Teo”, in programma venerdì 3 dicembre alle ore 21,00.

Sul palco, Teo Teocoli, accompagnato dalla “DOCTOR BEAT” band, regalerà uno spettacolo, in cui lo spettatore verrà trascinato dal mattatore, attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili personaggi ( da Felice Caccamo a Peo Pericoli, da Josè Feliciano a Ray Charles, fino ad arrivare a Cesare Maldini e Adriano Celentano) in uno show di musica e cabaret per una serata di puro divertimento.

Il cartellone di Primafila, è entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria, risultato tra i più importanti a livello culturale.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Altomonte, Castrovillari, Mormanno e Rende

BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA www.ticketwebonline.com .

Ulteriori informazioni, potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento 3880565704