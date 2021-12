di e con Angela Ameli, Aurora Pacchi, Marco Gistri

musiche/loop station Aurora Pacchi

audio e luci David Dainelli



La musica di Battiato, De André e Caparezza per raccontare l’opera di Dante. Domenica 19 dicembre, la rassegna P.Arte da Noi di Officine Papage si chiude nella bella cornice del Teatro dei Coraggiosi di Pomarance con ANIME POP di Compagnia Minimal. Lo spettacolo propone un percorso in loop, tra i personaggi più celebri della Divina Commedia, per raccontare passione, rabbia, amore e disperazione, attraverso brani tratti dai canti, testi moderni e canzoni pop. Parole e voci antiche che parlano di modernità, in un continuo rimando tra musica e recitazione.

Le canzoni dei più amati cantautori italiani accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra inferno, purgatorio e paradiso, attraverso le storie di Ulisse, Paolo e Francesca, Ugolino, Filippo Argenti, le anime dannate traghettate da Caronte, Pia de Tolomei e Beatrice. La poesia immortale di Dante diventa, ancora una volta, fonte di riflessione ed ispirazione universale, senza tempo.

Lo spettacolo è a cura di Compagnia Minimal, ossia Angela Ameli, Marco Gistri e Aurora Pacchi. Loop station a cura di Aurora Pacchi, audio di David Dainelli. La collaborazione artistica è a cura di Massimo Corevi, la grafica di Emiliano Salvadori e immagini e animazioni sono di Enrico Pantani.

Con questo evento termina la rassegna di teatro e musica “P.Arte da Noi. Siamo presente” proposta dalla compagnia Officine Papage, la Residenza Artistica Toscana diretta da Marco Pasquinucci e Annastella Giannelli. Con 10 spettacoli in programma tra ottobre e dicembre che hanno coinvolto i comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Volterra, Cascina (Pisa) e Monterotondo Marittimo (Grosseto). L’iniziativa – realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra – è stata accolta anche quest’anno con grande entusiasmo dal pubblico delle colline geotermiche toscane. Appuntamento al 2022.