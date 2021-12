Artigianato: “Ceramica ieri e oggi”

Sarà la presentazione della mappa turistica “Ceramica ieri e oggi, a Firenze” che valorizza e promuove l’arte ceramica contemporanea open-air, l’evento centrale della Fierucola pre-natalizia, in programma domenica 19 dicembre, in piazza della SS. Annunziata (ore 13 alla presenza dell’assessore al Turismo, Cecilia Del Re).

Con lo scopo di valorizzare e promuovere la ceramica contemporanea, l’Associazione la Fierucola intende connettere tutti gli attori del settore di Firenze: i musei, i ceramisti, gli atelier, le botteghe e le manifatture esistenti. Da qui il minuzioso lavoro di ricerca e mappatura di Fierucola APS, portato a termine grazie anche alla collaborazione dell’associazione Arte della ceramica. La mappa sarà distribuita gratuitamente e sarà presente in tutti gli uffici turistici del Comune di Firenze.