Fratellino Sorellina

Un Fratellino e una Sorellina hanno deciso di partire per scoprire tutte le meraviglie del mondo! Per loro la cosa più importante è vedere, vedere in prima persona, vedere con i loro grandi occhi.

Un’avventura in cui Fratellino e Sorellina si perderanno, per poi ritrovarsi e continuare a vivere pieni di curiosità. Si addentreranno in un bosco pauroso, con creature magiche che li aiuteranno ed altre che li metteranno in serio pericolo.

La fiaba riprende la storia dei fratelli Grimm, un racconto che insegna ai bambini a conquistare la propria identità superando dei rischi. Il bambino attraverso il messaggio della fiaba potrà confrontarsi con se stesso e sperimentare consapevolmente che nonostante le paure e i rischi che bisogna correre c’è sempre la possibilità di un lieto fine.

Ma quali sono i rischi? Si parte con l’abbandono del un luogo certo (la casa), per il desiderio di scoprire, di conoscere, che esemplifica la rinuncia al vecchio sistema per trovarne uno nuovo e personale. Ci saranno poi prove dettate dagli istinti asociali (la strega) e dagli istinti animali, che superate con coraggio, permetteranno lo sbocciare delle qualità umane.

Fratellino e Sorellina in questo spettacolo incontreranno l’altra parte di sè, e supereranno le prove grazie al coraggio ed all’amore. Infatti il filo rosso della fiaba, che lega i movimenti ed il susseguirsi delle vicende, è l’attenzione per coloro che amiamo.

Uno spettacolo d’avventura, energico e coinvolgente.

Uno spettacolo che può rinforzarci dopo questo periodo di pandemia. Una metafora della grande avventura che i bambini hanno vissuto in questi mesi e il racconto di come sia possibile guardare alla vita con un sorriso.

Uno spettacolo di – TEATRO POP – adatto al pubblico dei grandi e dei piccoli, da godersi all’aperto nelle sere d’estate.

Uno spettacolo per riscoprire i legami ed esaltare la parte coraggiosa di ognuno di noi.

Un vortice di teatro – danza – musica per vivere questa storia con tutta la famiglia.

Età consigliata: dai 4 anni in su

Rassegna Il teatro è dei bambini – compagnia teatroBlu

Biglietti Adulti: 8€ – Cristallo card 6€ – Bambini 5€ – riduzione 2’ figlio 3€

Regia: Nicola Benussi

In scena: Nicola Benussi – Stefania Bertola – Cristiano Benussi – Alice Lorenzi

Light designer: Iris Gregorini

Dramm