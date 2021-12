La Banda della Marana di Locci, Trombetti, D’Ostuni

Regia

Daniele Trombetti

Con

Edoardo La Rosa

Federico Capponi

Daniele Trombetti

Daniele Locci

Fabrizio Pallotta

Eugenio Banella

Beatrice De Luigi

Andrea Biciocchi

Ambientato negli anni novanta presso i sobborghi del litorale romano La Banda della Marana racconta di una batteria di aspiranti criminali che vogliono dare una svolta significativa alle proprie vite. La cosa si dimostra al di là delle loro potenzialità e nel tentativo di portare a segno il colpo, che li avrebbe lanciati finalmente nel mondo della malavita, i protagonisti si trovano a dover far fronte ad una serie di situazioni al di sopra della loro portata. I quattro gangster mancati riescono sempre di più a mettersi nei guai, fino ad arrivare davvero a rischiare le proprie vite a causa della loro incapacità.

La Banda della Marana vuole raccontare uno spaccato di vita delle periferie romane degli anni 90. I protagonisti sul filone del mito della criminalità organizzata usano queste corde per portare in scena con una commedia brillante, dai tempi comici serrati, con delle sfaccettature ben definite in ogni personaggio. Una scenografia curata nei minimi dettagli, dei costumi in linea con i tempi nei quali questa storia è ambientata, renderanno l’esperienza dello spettatore estremamente immersiva, realistica e allo stesso tempo comica ed esilarante.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

Da martedì a sabato ore 21, domenica ore 18:00

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

(prevista tessera associativa) biglietti interi 13 biglietti ridotti 10