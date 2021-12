Trend, Love and Understanding di di Joe Penhall

Va in scena il 4 e il 5 dicembre, ore 21, al Teatro Belli di Roma Love and understanding, testo di Joe Penhall, nuovo appuntamento della rassegna Trend, nuove frontiere della scena britannica – XX edizione, il festival a cura di Rodolfo di Giammarco che prosegue fino al 20 dicembre. Lo spettacolo è una lettura drammatizzata interpretata da Gianmarco Saurino, Mauro Lamanna e Martina Querini.

Neal e Rachel sono una coppia, entrambi dottori. Molto indaffarati col loro lavoro, si vedono ormai raramente e la loro relazione ne soffre. Arriva un vecchio amico di Neal dal Sudamerica e chiede ospitalità. I due, troppo stanchi per dirgli di no, lo fanno entrare nella loro vita, e questo porta a non poche sorprese e sconvolgimenti…

Joe Penhall

Drammaturgo e sceneggiatore britannico. Nato a Londra, la sua prima opera importante è stata Some Voices per il Royal Court Theatre nel 1994, successivamente riadattata per due volte off-Broadway. Penhall ha vinto un Laurence Olivier Award, un Critics’ Circle Theatre Award, e altri svariati premi. La sua opera successiva, Dumb Show, è un satirico attacco sugli eccessi dei giornalisti, portata in scena per la prima volta al Royal Court Theatre nel 2004, con la regia di Terry Johnson. Nel 2005 ha debuttato alla regia, dirigendo il cortometraggio The Undertaker, presentato in anteprima al London Film Festival. Ha scritto anche per la televisione, lavorando per le serie TV della BBC The Long Firm e Moses Jones. Nel 2009 ha adattato “La strada” di Cormac McCarthy per il grande schermo. Il film, intitolato The Road, è stato diretto da John Hillcoat ed interpretato da Viggo Mortensen.

4 – 5 dicembre ore 21

LOVE AND UNDERSTANDING

di Joe Penhall

compagnia Divina Mania

lettura drammatizzata a cura di Mauro Lamanna

con Gianmarco Saurino, Mauro Lamanna e Martina Querini

traduzione Natalia di Giammarco

produzione Oscenica