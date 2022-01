Dalla nuova Sala del Beato Angelico al museo di San Marco all’itinerario inedito a Santo Spirito

Domenica 9 gennaio si apre con un grande classico: “Il Museo di San Marco con la nuova ‘Sala del Beato Angelico’”. La visita porterà alla scoperta del “museo-monastero”, costruito dall’architetto Michelozzo intorno alla metà del XV secolo su incarico di Cosimo il Vecchio e divenuto tra i più importanti centri religiosi e culturali della città dell’epoca. Il Museo occupa oggi una vasta area del convento domenicano e ne conserva intatta l’atmosfera: al suo interno si trova la più importante collezione al mondo di opere del Beato Angelico, sia su tavola che ad affresco. Il nuovo allestimento della “Sala del Beato Angelico” permette di ammirare oggi 16 straordinari capolavori del pittore e frate domenicano, riproponendo l’incanto che traspare dai suoi dipinti (ore 10.30). La visita si ripeterà sabato 22 gennaio allo stesso orario.

Il calendario di visite prosegue sabato 15 gennaio con un capolavoro risvelato: “Il Cimitero delle Porte Sante e la Basilica di San Miniato al Monte”. Il Cimitero delle Porte Sante è situato in uno dei punti più alti e suggestivi di Firenze dove riposano e vengono ancora sepolti i fiorentini, di nascita o di adozione, che per le loro opere o il loro pensiero meritano un ringraziamento da parte della città. La passeggiata si estenderà alla Basilica di San Miniato al Monte, soffermandosi all’esterno sulla splendida facciata in marmo bianco e verde e al suo interno tra la cripta e le opere di grande valore, come la Cappella del Crocifisso di Michelozzo, con le volte in terracotta invetriata di Luca della Robbia e la Cappella del Cardinale del Portogallo (ore 15.00).