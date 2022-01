Dante Marianacci è il nuovo presidente di Fondazione Aria

Nuovo presidente per Fondazione Aria, che ha celebrato nel 2021 il decimo anniversario di attività nella produzione di iniziative culturali di respiro internazionale. Dieci anni che hanno portato in Abruzzo 220 artisti raccolti nella recente monografia Crossroads 2011-2021, Fondazione Aria Crocevia d’Artisti e Culture (Delloiacono Edizioni). Oltre 40 curatori e critici d’arte impegnati in prestigiosi progetti, tra i quali Arte in Centro, Silenzio per favore, Stills of Peace and Everyday Life, Specchio ARTE, Start Your Collection, MURAP Festival – Muri per l’arte pubblica a Pescara e tanti altri.

“La mia ambizione – ha dichiarato il neo presidente Dante Marianacci, che subentra a Ottorino La Rocca, vice presidente vicario – è quella di proseguire nel cammino fin qui percorso con successo nel pieno rispetto dei principi statutari della Fondazione, costituita da imprenditori, intellettuali e artisti, il cui scopo preminente è quello di avvicinare sempre più il mondo dell’imprenditoria a quello culturale, tra l’altro, per « migliorare la qualità della vita intesa come la possibilità dei cittadini di stimolare le capacità intellettive e il desiderio di conoscenza» e per aiutare a « vivere in un più sano rapporto di rispetto con l’ambiente privo di inquinamento acustico ed atmosferico e che assicuri evoluzione nei rapporti sociali, maggiore senso di responsabilità e di appartenenza alla realtà locale.» Ringrazio caldamente il presidente uscente, Ottorino La Rocca, e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aria per la fiducia che mi è stata accordata.”

Maggiori informazioni sull’attività della Fondazione ARIA su https://www.fondazionearia.it