Davide Larible con ”Il Clown dei Clown”

Dal 26 al 30 gennaio 2022 al Teatro Menotti di Milano va in scena lo spettacolo Il Clown dei Clown, scritto, diretto e interpretato da David Larible, unanimemente considerato il più grande clown classico del nostro tempo. Uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo superando le 200 repliche, dal Teatro Duse di Bologna al Theatre Princesse Grace di Monte Carlo, dal Gran Teatro Nacional di Lima (Perù) al Teatro Vittoria di Roma, dal Simon Bolívar di Quito (Ecuador) al Bellini di Napoli e al Winter Theatre di Sochi (Russia) per arrivare ora per la prima volta a Milano.

David Larible è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia in piccole sale teatrali che al Madison Square Garden di New York, dove è stato visto da oltre 120 000 persone in un solo week end. Ha lavorato per dodici anni da solista negli Stati Uniti come star del Circo Barnum, il più grande spettacolo circense del mondo, allestito su tre piste. Definito dalla stampa “il Clown dei Clown”, suoi grandi ammiratori sono Francis F. Coppola, Richard Gere, Danny de Vito, Tom Cruise, Steven Spielberg, Leonardo di Caprio e Sandra Bullock. Woody Allen lo ha preteso per un suo Gala e Jerry Lewis ha voluto esibirsi con lui in uno sketch televisivo nella versione originale e leggendaria del suo Telethon. Julia Roberts ha voluto che David comparisse nelle riprese di Ocean’s Eleven. Ha ricevuto dalle mani del Principe Ranieri di Monaco l’ambito Clown d’Oro, il riconoscimento più alto per qualsiasi artista circense. E anche da noi vanta estimatori d’eccezione come Francesco De Gregori e Nicola Piovani che dichiarò di avere incontrato pochi artisti grandi come lui.

Poetico ed esilarante, malinconico e dirompente, col suo personaggio ispirato al Monello di Chaplin conquista il pubblico grazie alla magia della sua comicità. Lo spettacolo è il racconto di un uomo delle pulizie che sogna di diventare clown, e ci riesce. Arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, le mani in tasca, ma pochi gesti trasformano il suo incedere in una valanga di divertimento. Tenuto a bada da un gran cerimoniere, l’attore Andrea Ginestra, Larible propone uno stile di clownerie unico al mondo, con brani musicali eseguiti con sei strumenti e in dieci lingue, accompagnato al pianoforte dal maestro Mattia Gregorio. Nelle sue gag gioca con i grandi miti classici dell’italianità: la prima ballerina, l’opera lirica, la musica classica, con brani tratti da Mascagni e Leoncavallo. Uno stile inconfondibile che attinge dalla tradizione circense del clown Augusto e s’incontra con Fellini, passando per la Commedia dell’Arte, che lo rendono un ambasciatore nel mondo della cultura italiana.

A Mosca è il primo artista straniero al quale è stato dedicato un intero spettacolo, rimasto in cartellone per due mesi di tutto esaurito al celebre Bolschoj Circus. All’Università Mesoamericana di Puebla in Messico è stato insignito della laurea honoris causa per “la sua trionfale traiettoria artistica internazionale”. Negli ultimi anni le sue tournée lo hanno portato a esibirsi in Russia, Stati Uniti, Messico, Argentina. Sarà dunque un evento il ritorno in Italia dopo diversi mesi di assenza, un’occasione per concedersi una straordinaria serata di risate ed emozioni. Un clown per tutte le età, un artista a tutto tondo. L’artista di circo che ha ottenuto più riconoscimenti al mondo.

Lo show è una produzione Mosaico Errante, compagnia diretta da Alessandro Serena, distribuita in esclusiva mondiale da Circo e dintorni.

ORARI SPETTACOLI

Menotti Teatro Filippo Perego:

Da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio ore 20.00

Sabato 29 e domenica 30 gennaio: ore 16.30 e ore 20.00

PREZZI

Intero: 32 €

Ridotto over 65 / under 14: 16,50 €

Acquisti online

Con carta di credito su www.teatromenotti.org

BIGLIETTERIA