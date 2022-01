Le esclusive della settimana allo Spazio Alfieri: il docufilm sull’influenza di Hitler ai giorni nostri e dall’Islanda un premiato noir

Lo Spazio Alfieri propne un’anteprima unica per la Giornata della Memoria: Il senso di Hitler, il nuovo docu-film in uscita, girato in nove Paesi, che ripercorre i movimenti di Hitler, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista di storici e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto e che continua ad avere oggi l’ideologia violenta di Hitler sulla società. L’indagine, analizzando diversi aspetti, esplora i vari modi in cui la tossicità di Hitler ha continuato a diffondersi dopo la sua morte attraverso le pagine di storia, i social media, il cinema, l’arte e la politica contemporanea. L’ispirazione dei due registi Petra Epperleine e Michael Tucker è dal libro mai pubblicato in Italia “The Meaning of Hitler” di Sebastian Haffner (1978), volto a smantellare i miti e le idee comuni su Hitler e la sua ascesa al potere, critici e storici rispondono a una domanda fortemente attuale: Hitler continuerà ad essere sempre più influente per le nuove generazioni?

Precede l’esclusiva da martedì 25 gennaio A White White Day – Segreti nella nebbia, film diretto da Hlynur Pálmason, dichiarato miglior film al Torino film Festival, in cui li regista islandese parte da una trama noir per parlare di risentimento e senso di colpa. L’ambientazione è un remoto e freddo paesino dell’Islanda, la storia è quella di un commissario di polizia, Ingimundur (Ingvar E. Sigurðsson, già apprezzato nella serie tv islandese Trapped) che scopre che la moglie morta in un incidente stradale aveva una relazione extraconiugale con un uomo del posto, anche lui sposato. La sua indagine investigativa si trasformerà lentamente in un delirio paranoico che lo allontanerà dalla famiglia e dalla amata nipotina Salka. Musicato con minimalismo da Edmund Finnis, A White White Day – Segreti nella nebbia si perde nei meccanismi dell’elaborazione del lutto in un fitto giorno di nebbia.

Martedì 25 gennaio, ore 21.15

A WHITE WHITE DAY – SEGRETI NELLA NEBBIA

di Hlynur Palmason

con Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason

genere: drammatico – durata: 109 minuti – Islanda, Danimarca

Giovedì 27 gennaio, ore 21.00

IL SENSO DI HITLER

Regia di Petra Epperlein, Michael Tucker (II). Un film con Martin Amis, David Irving, Serge Klarsfeld, Deborah Lipstadt, Francine Prose. Genere Documentario, – USA, 2020,

