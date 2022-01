Torna in scena ”Lydia tra le nazioni” – Per la giornata della memoria

Torna in scena Lydia tra le nazioni. Lo spettacolo dedicato a Lydia Gelmi Cattaneo, prima donna bergamasca ad essere stata nominata Giusto tra le Nazioni nel 1974.

Dopo il Crowdfunding che ne ha permesso la messa in scena, il debutto in prima nazionale a deSidera Bergamo Festival nel luglio 2021 (in un luogo esclusivo: al Castello di Valverde, dove Lydia Gelmi Cattaneo ha vissuto fino alla sua morte) lo spettacolo prevede una piccola Tournée in occasione della Giornata della Memoria.

Lo spettacolo è prodotto da deSidera/Teatro de Gli Incamminati e mette in scena due note attrici: Angela Demattè e Maria Laura Palmeri nel ruolo di Lydia Gelmi Cattaneo, la prima e Irene Weiss, la seconda, ebrea salvata dalla protagonista, insieme a molti altri, nascondendola nella sua casa a Bergamo e che anche grazie alla sua testimonianza da sopravvissuta all’olocausto, Israele le conferirà l’onorificenza di Giusto tra le Nazioni.

8 repliche per 6 piazze. Si parte da Treviglio al TNT, passando dal Teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo e tornando in bergamasca nella sala polifunzionale UFO di Ponte San Pietro e al Teatro Rubini di Romano di Lombardia. Lo spettacolo arriverà anche fuori dal territorio nazionale, nello Studio Foce di Lugano, in Svizzera, per terminare a Milano sul palco del Teatro Oscar dove sono previste ben tre giornate di spettacolo.

La riscoperta della figura di Lydia Gelmi Cattaneo, soprattutto in quanto prima donna lombarda a ricevere la menzione di Giusto tra le Nazioni, ha suscitato l’interesse del Consiglio Regionale della Lombardia tanto da ospitare lo spettacolo che racconta la sua straordinaria vicenda presso l’Auditorium Gaber nel Palazzo Pirelli a Milano.

DATE DI SPETTACOLO E INFO

Mercoledì 26 gennaio, ore 21.00

Treviglio, TNT – Teatro Nuovo Treviglio

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.treviglio.18tickets.it

Giovedì 27 gennaio, ore 21.00

Teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo

Biglietti: https://www.happyticket.it/lodi/acquista-biglietti/198477-4023-2940-lydia-tra-le-nazioni.htm

Venerdì 28 gennaio, ore 20.45

Ponte San Pietro, Sala Polifunzionale “Ufo”

Ingresso libero con prenotazione: Biblioteca 035 6228611

Sabato 29 gennaio, ore 21.00

Romano di Lombardia, Teatro Rubini

Ingresso libero con prenotazione: mail – staserateatro.operepie@gmail.com, tel. 328 7346716 (mer/ven 14,30-16.30), Biblioteca 0363 982342

Mercoledì 2 febbraio, ore 20.30

Lugano, Studio Foce

Biglietti: https://biglietteria.ch/evento/lydia-tra-le-nazioni-2022-02-02-lugano/5467/detail

Venerdì 4 e sabato 5 marzo, ore 20.30

Domenica 6 marzo, ore 16.30

Milano, Teatro Oscar

Biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/lydia-fra-le-nazioni/173155

Per eventuali informazioni di approfondimento per l’accesso agli spettacoli, si invita a far riferimento agli organizzatori delle singole repliche.