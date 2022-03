Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Marco Pocassoni Trio feat. Horacio El Negro Hernandez in concerto

Giovedì 17 marzo 2022 ore 21,00

Marco Pacassoni Trio

feat. Horacio “El Negro” Hernandez

Marco Pacassoni: vibrafono e marimba

Lorenzo De Angeli: basso

Horacio El Negro Hernandez: batteria

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 17 marzo, Marco Pocassoni Trio feat. Horacio El Negro Hernandez.Un concerto composto di brani originali uniti a una selezione dei più significativi pezzi di Chick Corea, Dizzy Gillespie e Frank Zappa in un mix di stili dal jazz alla fusion, dallo swing al latin. Sul palco con Marco Pacassoni,vibrafono e marimba, il bassista Lorenzo De Angeli e un ospite d’eccezione alla batteria, Horacio “El Negro” Hernandez, uno dei più grandi esponenti mondiali del latin-jazz. Horacio ha suonato con Carlos Santana, Tito Puente, Michel Camilo, Michael Brecker, Dizzy Gillespie, Zucchero, Alejandro Sanz. È anche vincitore di 2 Grammy Award e “Drummer of the year” 1997 per la rivista Modern Drummer.

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com