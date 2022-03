“Angelus Domini” di Francesco Maria Siani

Con Carla Avarista

regia di Antonello Ronga

disegno luci e audio di Virna Prescenzo

costumi di Paolo Vitale

foto di Angelo Pecoraro

Dopo tre anni dall’acclamato esordio al Teatro del Giullare di Salerno, giunge sul palco del Teatrosophia di Roma “Angelus Domini” diretto da Antonello Ronga sul testo di Francesco Maria Siani.

Vincitore del Premio Internazionale di Letteratura per il teatro “Città di Castrovillari”, Premio della Giuria “Salvatore Quasimodo” di Milano e finalista del Festival “Voci dell’anima” di Rimini, un monologo dai toni intensi e strazianti, sostenuto senza interruzioni dalla straordinaria Carla Avarista, premiata come migliore attrice protagonista al Festival Nazionale “Portici in Teatro”.

Dirompente, visionaria, contrastata da una memoria di violenza e sopraffazione, la sua voce echeggia tra le pareti di una scena dominata dal bianco e si fa tramite di una narrazione ora sognante ora sinistra. Il ricordo sospinto dal dolore si fa corpo. Materno, paterno, filiale, sempre sospeso fra l’urlo e il silenzio.

SINOSSI

Quale dolore per una madre è più atroce della perdita del proprio figlio? A cosa aggrapparsi, a Dio? Come può, il padre di tutti no, infliggerci tali sofferenze? Adelina, è un’anima perduta, schiacciata dalla memoria. È il compleanno del figlio, lo sta aspettando. Lo stringerà tra le sue braccia e gli svelerà una verità indicibile: per amor suo ha sfidato il destino, lasciando che la facessero a pezzi. Per amor suo ha segnato la condanna di colui che era il Salvatore, l’Angelo del Signore, l’Amore disceso sulla terra per salvarla.

Ma anche i ricordi hanno un tempo. Adelina è stanca, stanca del silenzio che ascolta il silenzio. Adelina è pronta.

NOTE DI REGIA

Adelina è un’anima eletta; la sua storia è di quelle vissute a metà tra la speranza ed un dolore sordo. Delicatezza è la parola chiave per la messa in scena di un racconto che lentamente svela la forza, il coraggio, l’intensità di una donna perennemente mossa da un amore immenso. Come sabbia in una clessidra, granello dopo granello, con delicatezza ci si affeziona ad Adelina, con delicatezza lo spettatore ne coglie la pienezza attraverso un vissuto che toglie il fiato: con delicatezza vibreremo delle sue emozioni, con delicatezza ne avremo compassione, con delicatezza e rispetto ce ne ricorderemo.

INFO:

AGNUS DOMINI

Venerdì 18 e Sabato 19 marzo – ore 21, domenica 21 marzo ore 18

Biglietti: 15 euro – ridotto: 12

(inclusa tessera)

Teatrosophia

Via della Vetrina, 7

00186 Roma

Informazioni e prenotazioni

cell. Tel: 06 68801089 / 333 3256289

info@teatrosophia.com