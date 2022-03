Il Circus-Theatre Elysium di Kiev al Teatro Comunale di Ferrara

Lo spettacolo Alice in Wonderland della compagnia ucraina di danzatori acrobati Circus-Theatre Elysium di Kiev al Teatro Comunale di Ferrara, in cartellone martedì 8 marzo alle ore 20.30, diventa un momento di solidarietà e partecipazione, fortemente voluto dal consigliere della Fondazione Giacomo Gelmi. Allo scoppio del conflitto russo-ucraino, infatti, la compagnia di Kiev era già in tour europeo. Lo spettacolo ha debuttato in Italia l’8 febbraio scorso a Roma e attualmente è in tournée lungo la penisola.

“In questi giorni bui – dichiara il direttore del Circus-Theatre Elysium Oleksandr Sakharov – il nostro pensiero è costantemente rivolto al nostro Paese, l’Ucraina, e alla nostra città, Kiev. Siamo profondamente preoccupati per le nostre famiglie e per tutti i nostri connazionali, ma andiamo in scena con ancora maggiore trasporto e amore per il nostro mestiere, perché il teatro, la musica, la danza, il circo e tutte le arti sono potentissimi strumenti di pace e di fratellanza”.

“L’Ucraina – aggiunge Sakharov – è una terra che vanta una lunga e prestigiosa tradizione nel campo della danza e siamo orgogliosi di poter mostrare all’Italia e al mondo, nel corso delle nostre tournée, il frutto di un lungo e faticoso lavoro fatto di passione, sacrifici e creatività. In questo momento così difficile, andiamo in scena affinché a tutti gli spettatori arrivi un messaggio non solo di bellezza e di gioia, ma anche di speranza”.

Per dare un segno di vicinanza, alle ore 20.30, prima dell’inizio di Alice in Wonderland, la sala del teatro Abbado sarà illuminata dei colori della bandiera ucraina e verrà trasmesso l’inno ucraino. Seguiranno i saluti di Giacomo Gelmi del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e di Padre Vasyl Verbitskyy della Chiesa di Santa Maria dei Servi, sacerdote ucraino cui è affidata la Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino che da giorni sta raccogliendo beni di prima necessità da inviare nelle città colpite dal conflitto.

Prima di entrare nel mondo di Alice in Wonderland, la cantante e musicista ucraina Liubov Kardash, nata in Ucraina centrale nella città di Kirovograd (ora Kropyvnytskyi, che prende il nome dell’inventore del teatro drammatico ucraino), si esibirà con la bandura, strumento a corde considerato lo strumento musicale nazionale. Kardash è fortemente legata alla città di Ferrara: tra il 2007 e il 2009 ha studiato canto lirico al Conservatorio Frescobaldi con Garbis Boyajian. Successivamente ha lavorato in Ucraina come insegnante, cantante e attrice, ma a seguito dello scoppio della guerra nel Donbass del 2014, ha deciso di tornare in Italia, dove vive dal 2021.

Tratto dal romanzo di Lewis Carroll del 1865, Alice in Wonderland è uno show di arte circense appassionante, sofisticato ed elegante, che coinvolge più di trenta atleti, acrobati e ballerini e intreccia molteplici discipline sul palco: la ginnastica acrobatica, la recitazione e la danza. L’atmosfera fiabesca delle avventure di Alice nel paese delle meraviglie verrà ricreata sul palco del Teatro Abbado grazie alle musiche e alle videoproiezioni con scenari onirici 3D proiettati su enormi schermi a LED.

Circus-Theatre Elysium è stato fondato nel 2012 come circo collettivo. Un progetto artistico nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed, che ha riunito un cast di professionisti di respiro internazionale dando vita a un circo moderno e unico, mostrandone per primo le potenzialità sceniche. Una squadra composta da oltre 50 persone, con sette performer solisti, 12 artisti circensi, 20 ballerini ai quali si aggiunge il team tecnico. Il progetto è portato avanti anche grazie a Maria Remneva, pluripremiata direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina con più di vent’anni di esperienza. Tutto è iniziato con “Fairytale Show”, uno spettacolo allora composto da pochi numeri, ma che in poco tempo ha avuto enorme successo, registrando il sold-out in Francia. Ha così preso vita “Alice in Wonderland e le geometrie del sogno”, già applaudito in Ucraina, Russia, Bielorussia, Francia e Cina.

INFO

Biglietti da 13 a 39 euro (intero)

Sono previste riduzioni per senior (over 65), under 30, under 20 e abbonati alla stagione lirica 2019/2020 e gruppi

Per accedere è obbligatorio il Green Pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2.

Informazioni e vendite: 0532.202675 e biglietteria@teatrocomunaleferrara.it e sul sito www.teatrocomunaleferrara.it