Teatri D’Imbarco contro le mafie sul palco del Teatro Delle Spiagge di Firenze.

CON IL DOCUFILM TEATRALE “LA CIVETTA DI SCIASCIA“

E LO SPETTACOLO “IL PAESE NELLE MANI. CRONACA D’ITALIA IN 7 STRAGI“

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la compagnia Teatri d’Imbarco ha realizzato un progetto inedito articolato in 3 giornate di scena al Teatro delle Spiagge di Firenze, il palcoscenico di Via del Pesciolino che, dal tetto di un supermercato, si affaccia su uno dei quartieri più popolari della città. Dopo “La classe dei banchi vuoti” – ispirato al libro di Luigi Ciotti e Sonia Maria Luce Possentini e andato in scena la scorsa domenica con la collaborazione di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – si continua venerdì 18 e sabato 19 marzo con due doppie serate firmate da Nicola Zavagli: in proiezione alle ore 19, “La civetta di Sciascia”, un allestimento video-teatrale registrato durante i giorni del Lockdown con un cast di 32 attori, che si immerge nella memoria e tinge del bianco e nero da sceneggiato televisivo il romanzo giallo dello scrittore siciliano; in live alle ore 21, “Il paese nelle mani – Cronaca d’Italia in sette stragi” con Beatrice Visibelli. Nato per l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili, o spettacolo racconta gli eventi che sconvolsero l’Italia tra il 1992 e il 1994, gli anni del tritolo e della cosiddetta trattativa, quando la mafia ebbe chiara la percezione di avere il paese nelle mani.

Venerdì 18 e sabato 19 marzo 2022

Ore 19

LA CIVETTA DI SCIASCIA Proiezione video. Regia di Nicola Zavagli. Con Beatrice Visibelli, Giovanni Esposito, Marco Natalucci, Amerigo Fontani, Marcello Sbigoli, Massimo Tarducci, Mauro Monni, Francesco Mancini, Samuel Osman, Roberto Vergelli, Massimiliano Paggetti, Luca Cini, Enrico Conti, Lapo Battisti, Paola Barbieri, Costanza Benvenuti, Margot Gherardi, Martina Gnesini, Salvatore Marmora, Cristian Palmi, Isabella Quaia, Nicoletta M. Loisi, Andrea Falli, Mirco Iacopini, Giulia Vasta, Sonia Gorgeri, Leonardo De Maria, Niccolò Tacchini, Gabriele Tiglio, Matilde Zavagli, Vincent Vallon, Francesca Cintelli

Uno sceneggiato teatrale tratto da “Il Giorno della civetta”, diretto da Nicola Zavagli e registrato alle Spiagge durante il lockdown. Protagonisti alcuni straordinari attori del panorama toscano e gli allievi della Scuola di Teatro L’Imbarco, per un’inedita seppur fedelissima versione del capolavoro di Leonardo Sciascia. Un ibrido che tinge del bianco e nero da sceneggiato televisivo il romanzo giallo dello scrittore siciliano, di cui l’anno scorso ricorreva il centenario dalla nascita. La civetta di Sciascia è un progetto corale su uno dei capolavori della letteratura italiana, frutto di una collaborazione di Libera Firenze e di una regia scrupolosa, pronta a mettere la propria firma senza intaccare un testo perfetto così com’è. Sono rari i casi anche letterari che possono vantare un linguaggio così limpido e penetrante come quello di Leonardo Sciascia, che nella propria vita riuscì sempre a utilizzate le parole come voleva e come meglio credeva, prima da insegnante, poi da giornalista e scrittore poliedrico, infine anche da politico. Fu il primo in Italia a scrivere di mafia, tanto da essere accusato di essersela inventata. Scelse di farlo da romanziere: non da giornalista, non da drammaturgo, non da poeta, sebbene fosse tutte queste cose e altre ancora. Scelse la perfezione di una storia – una storia semplice, verrebbe da dire, e quindi dai sottotesti complicati – per dire qualcosa che nessuno voleva dire e soprattutto nessuno voleva sentire.

Ore 21

IL PAESE NELLE MANI – CRONACA D’ITALIA IN SETTE STRAGI Testo e regia Nicola Zavagli.

Con Beatrice Visibelli. In collaborazione con Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili e Associazione Insetto stecco

Lo spettacolo racconta una pagina cruciale e terribile della storia d’Italia, di quei tre anni che vanno dal 1992 al 1994, gli anni delle sette stragi di mafia, gli anni in cui la criminalità organizzata tenne sotto scacco il nostro paese, gli anni del tritolo e della cosiddetta trattativa. Quando la mafia ebbe chiara la percezione di avere il paese nelle mani.

La verità della storia la devi cercare nei mille processi di giustizia, i cui atti sono dentro quei faldoni conservati negli archivi della nostra memoria civile. Diamo voce a quelle carte. Raccontiamo quelle verità, anche scomode, anche ambigue, anche dolorose. Cerchiamo la verità della storia fino alla fine, senza stancarci mai.

La nostra storia potrebbe iniziare dal Potere del Principe, dall’eterna criminalità dei potenti. Quelli che Dante cacciava con rabbia all’Inferno e di cui Machiavelli teorizzava la cinica strategia. O se volete, potrebbe partire dallo sbarco dei Mille, con la mafiosità di latifondisti padroni di terre troppo sterminate. Oppure dallo sbarco in Sicilia degli alleati nella Seconda guerra mondiale con gli accordi tra americani, Cosa nostra, servizi segreti. Oppure da Portella della Ginestra. Anno 1948. Si torna finalmente a festeggiare il Primo maggio dei lavoratori con le bandiere rosse. Un eccidio di contadini. Prima strage della nostra prima Repubblica. Una Repubblica fondata sul lavoro, recita la costituzione. E sulle stragi. Non vorremmo dirlo, ma lo diciamo. Mafia e politica iniziano da allora a frequentarsi pericolosamente.

