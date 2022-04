“Dhakira” ispirato alla storia di Anna Frank

Testo inedito e regia di Lorenzo Capineri

Lo spettacolo chiude la rassegna dedicata al teatro degli under 35.

https://www.teatropime.it/category/cogli-la-prima-mela/

Il Centro PIME di Milano, crocevia di incontri, narrazioni, sguardi e orizzonti secondo il carisma primario della missionarietà, conclude la rassegna teatrale under 35 Cogli la prima mela con lo spettacolo dal titolo “Dhakira”, memoria in arabo, di Lorenzo Capineri, 29 anni, già allievo di Mercedes Martini, fondatore della compagnia Polveri di scena e organizzatore della rassegna stessa con la guida di Andrea Zaniboni direttore artistico e delle attività culturali del Centro Missionario.

“Dhakira”, testo inedito e regia di Lorenzo Capineri, vede Anna Frank e Amin, un ragazzino migrante contemporaneo, nella stessa stanza, come in un sogno: due vite che raccontano le proprie storie e sono le stesse che si reiterano nel tempo. Incontreranno un terzo personaggio che, con spregiudicata noncuranza, guiderà e l’andamento delle loro esistenze. Come la guerra che stravolge le vite senza preavviso e pietà.

Stupore e rabbia, dolore e gioia, incredulità e speranza sono le note che insaporiscono i dialoghi. Attraverso gli occhi di due adolescenti emergerà l’importanza di restare umani per non ricadere con superficialità negli stessi errori. Tuttavia, è proprio tramite la spensieratezza dei due protagonisti che si delineerà la strada per ritornare a sperare in un mondo migliore.

In scena Nino Faranna, Karin Rossi e Pier Paolo D’Alessandro. Le luci sono parte integrante della drammaturgia e sono affidate a Emanuele Cavalcanti. Scenografie di Agnese Zappini e Linda Saltini (assistente alla regia). Coreografie di Cecilia Maresca.

‘Dhakira’, Teatro PIME, Milano, via Mosè Bianchi 94, venerdì 8 Aprile- 20,30, Produzione a cura di Polveri di Scena

Biglietti: https://www.clappit.com/biglietti/acquista-biglietti-teatro-pime-stagione-2021-22-prosa-08-aprile-2022-teatro-pime-milano-24620.html

Intero: €10

Ridotto under 16: €8

Per informazioni: polveridiscena@gmail.com

Centro PIME

Il PIME è il più antico istituto missionario italiano. Nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento PIME milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro completamente rinnovato internamente ed esternamente, da 499 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione agli studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età. Il PIME pubblica anche la rivista Mondo e Missione e l’agenzia quotidiana di informazione AsiaNews.L’Ufficio Educazione Mondialità infine organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori.

Tutte le info sul sito www.centropime.org