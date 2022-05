“Cenerentola – L’incanto di una notte” con Elisa Forte

Arriva al Teatro Ghione di Roma il 28 maggio alle 20.00 e il 29 maggio alle 17.00 la favola più amata da grandi e piccini “Cenerentola – L’incanto di una notte” dove la bella protagonista sarà interpreta dall’attrice Elisa Forte.

Lo spettacolo, tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, vede alla regia Giuseppe Brancato e autrice del testo Chiara Alivernini. Nel cast, inoltre, anche la presenza di Cristiano D’Alterio (il Principe), Jessica Ferro (la Matrigna), Giorgia Paolini (Anastasia), Serena Olmi (Genoveffa), Armando Puccio (il Re), Angela Pascucci (la Regina), Chiara Alivernini (la Fata Madrina), Roberto Pesaresi (il Sarto), Francesca Sciascia (lo Chef) e Simone Fabiani (Araldo).

La storia è nota a tutti: Amore, Magia, Famiglia, una ragazza, un principe, un ballo. Questi sono gli ingredienti di una splendida pozione dal nome Cenerentola – l’incanto di una notte.

Una scarpetta, una storia d’amore, una matrigna, una coppia di simpatici sovrani tutti con un unico obiettivo : Realizzare un Sogno. Da qui parte la magia…anche se forse il vero prodigio non è nell’incantesimo, quanto nell’incanto più antico del mondo…l’amore.

NOTE DI ELISA FORTE:

In questo spettacolo sarò Cenerentola. Sento di avere una grande responsabilità ad interpretare questo ruolo perché tutte le bambine o bambine ormai diventate donne hanno sognato con questa favola…l’abito, il castello, la magia, il principe e il sogno diventato realtà. Oltretutto è uno spettacolo anche tecnicamente complicato…non rivelo troppo ma vi dico soltanto che il mio abito si trasformerà proprio in scena…davanti agli occhi di tutti. Sono molto emozionata di far rivivere questa stupenda fiaba, e su Cenerentola che dire, la conoscete tutti. È umile e dolce una grandissima sognatrice ma come lei stessa canta…”il sogno realtà diverrà”.

Informazioni:

Sabato 28 maggio h. 20.00

Domenica 29 maggio h. 17.00

Biglietti:

Intero: € 18 – Ridotto Under 12: € 10

Ridotto Under 26/Over 65: € 15

Per info e prenotazioni:

Tel. 328 0183987