Rodrigues “Dans la mesure de l’impossible” – al Teatro Strehler

Presente indicativo: per Giorgio Strehler (paesaggi teatrali)

Festival internazionale di teatro | 4-31 maggio 2022

Piccolo Teatro Strehler

Mercoledì 25 e venerdì 27 maggio, ore 20.30

Giovedì 26 maggio, ore 19.30

Tiago Rodrigues

artista associato del Piccolo Teatro di Milano

Dans la mesure de l’impossible

coproduzione del Piccolo Teatro di Milano

Oltrelascena_Tiago Rodrigues

Venerdì 27 maggio, ore 18, Casa degli artisti

conversazione tra Tiago Rodrigues, Yves Daccord e Claudio Longhi

in occasione dell’incontro sarà presentato

Teatro di Tiago Rodrigues edito da il Saggiatore

(ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piccoloteatro.org)

Venerdì 27 maggio, ore 18, Chiostro Nina Vinchi

Cartografie della scena contemporanee – Un ciclo di incontri dedicati a Renato Palazzi

Portogallo-Brasile / On migrazione / Christiane Jatahy, Tiago Rodrigues

con Maddalena Giovannelli (Stratagemmi), Roberta Ferraresi (Università di Cagliari),

Paola Tripoli (FIT Festival), Sofia Andrade (Università di Genova)

Sabato 28 maggio, ore 17, Chiostro Nina Vinchi

Tiago Rodrigues e Claudio Longhi

Teatri d’Europa/Teatri in Europa

modera Ira Rubini (capo servizio cultura Radio Popolare)

Nell’ambito del ciclo “Tra Italia e Francia: una certa idea dell’Europa”

promossa dall’Ambasciata di Francia e dall’Institut Français Italia

insieme alla rivista Le Grand continent

(ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piccoloteatro.org)

Oltrelascena_lapiazza

Tutti i giorni, dalle 18.30 a inizio spettacolo

Lasagna Lounge dj set

dj resident di oltrelascena_lapiazza

Mercoledì 25 maggio

dalle 22 alle 24 Alessandro Ferroni DJSET da Città sola

Giovedi 26 maggio

dalle 21.30 alle 22.30 Raster@Piccolo | Radio Trapani in concerto

Venerdì 27 maggio

dalle 22 alle 24 Quilombo Tropical DJSET

Tiago Rodrigues, regista portoghese da quest’anno artista associato del Piccolo Teatro, dal 25 al 27 maggio porta in scena al Teatro Strehler Dans la mesure de l’impossible, uno spettacolo coprodotto dal Piccolo. Nato dall’incontro con operatrici e operatori umanitari della Croce Rossa Internazionale e di Medici Senza Frontiere, lo spettacolo racconta le vite di questi eroi del nostro tempo, le loro fragilità, ma anche l’impegno infaticabile per portare assistenza e guadagnare così tempo sull’avanzata del male.

Nato da madre medico e da padre giornalista, Tiago Rodrigues si è spesso domandato perché avesse scelto di raccontare il mondo, anziché di salvarlo agendo più concretamente. Per realizzare Dans la mesure de l’impossibile, si è avventurato alla scoperta della Ginevra internazionale, andando a conoscere operatrici e operatori umanitari. Dall’incontro con persone che lavorano per il Comitato Internazionale della Croce Rossa e per Medici senza Frontiere, è scaturito il desiderio di guardare il mondo attraverso i loro occhi e di scrivere un testo teatrale che ne raccontasse l’esperienza. «Tutte le professioni sono importanti – spiega Rodrigues – ma ai miei occhi quelle basate sulla cura sono le più sacre. La vicinanza alla violenza, al pericolo, alla sofferenza, ma anche alla dignità e alla resilienza, conferisce a chi le pratica una lettura del mondo di cui noi siamo incapaci».

Basato su testimonianze dirette, questo spettacolo multilingue illustra i dilemmi di donne e uomini impegnati, che si battono quotidianamente per un mondo migliore, pur essendo ben consapevoli che non potranno cambiarlo. Racconta le loro esistenze schizofreniche, in un continuo andirivieni tra le aree del mondo devastate dalle crisi umanitarie e la surreale tranquillità delle rispettive abitazioni.

Tiago Rodrigues nel 2003 ha co-fondato con Magda Bizarro la compagnia teatrale Mundo Perfeito. Partecipa abitualmente a festival internazionali (Festival d’Automne a Parigi, METEOR Festival in Norvegia, Theaterformen in Germania, Festival TransAmériques in Canada, Kunstenfestivalsdesarts in Belgio). Tra le sue sue opere più significative By Heart, Antony and Cleopatra, Bovary, The way she dies, Sopro, Please Please Please, Catarina e a beleza de matar fascistas. È stato direttore del Teatro Nacional Doña Maria II di Lisbona dal 2015 al 2021. Dal settembre 2022 dirigerà il Festival di Avignone.

Piccolo Teatro Strehler (Largo Greppi 1 – M2 Lanza), mercoledì 25 e venerdì 27 maggio, ore 20.30 – giovedì 26 maggio, ore 19.30

Dans la mesure de l’impossible

testo e regia Tiago Rodrigues

traduzione Thomas Resendes

scene Laurent Junod, Wendy Tokuoka, Laura Fleury

musiche Gabriel Ferrandini

luci Rui Monteiro

suono Pedro Costa

costumi e collaborazione artistica Magda Bizarro

con Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov e Gabriel Ferrandini (musicista)

produzione La Comédie de Genève

coproduzione Odéon-Théâtre de l’Europe – Paris, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Nacional D. Maria II – Lisbona, Equinoxe – Scène nationale de Chateauroux, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG – Udine, Festival d’Automne à Paris, Théâtre national de Bretagne – Rennes, Maillon Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, CDN Orléans – Val de Loire, La Coursive – Scène nationale La Rochelle

con la collaborazione del CICR – Comité International de la Croix-Rouge – e di MSF–Medici senza frontiere

si ringrazia per la collaborazione il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni dell’Università degli Studi di Milano

Spettacolo in lingua francese, inglese e portoghese, con sovratitoli in italiano e inglese, testo italiano dei sovratitoli di Valeria Illuminati e Vincenzo Arsillo

Durata 120’

libretto di sala scaricabile al link: https://www.piccoloteatro.eu/app/index.html#/reader/44947/1644831

