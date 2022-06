ANGHIARI DANCE HUB

BANDO DI PARTECIPAZIONE

1 – finalità

Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza, nasce nel gennaio 2015 per

volontà di alcuni operatori della danza e del teatro per fornire a giovani/nuovi coreografi

strumenti di approfondimento del proprio percorso creativo.

2 – oggetto

Il progetto è rivolto a giovani/e dramaturg della danza, La danza contemporanea si è

rivelata nel corso degli anni come l’espressione artistica più innovativa con una particolare

propensione ad esprimere le problematiche di relazione, sociali ed emotive.

Al contempo si è posto sia il problema di implementare le capacità creative dei team

artistici sia di rendere accessibili e comprensibili le opere coreografiche soprattutto di

autori giovani o emergenti.

Uno strumento già molto utilizzato al di fuori dell’Italia è la drammaturgia della danza, un

insieme di metodologie e pratiche non catalogate che “tessono” la relazione tra gli artisti

coinvolti – coreografo e interpreti – e il pubblico di riferimento e che possono essere

messe in atto dagli stessi autori o coinvolgere un “corpo esterno”.

Quest’ultimo, il dramaturg della danza, può diventare in Italia una nuova professione

attraverso l’attivazione di momenti di trasmissione della materia chiamando a discuterne

ospiti italiani e stranieri tra studiosi, dramaturg e coreografi.

3 – destinatari

Il progetto si rivolge a giovani/e che non dovranno aver compiuto 35 anni di età alla

scadenza del presente bando.

Saranno selezionati 5 dramaturg

4 – periodo

Il seminario avrà luogo dal 16 al 21 ottobre 2022 a Polverigi (Marche) presso Villa Nappi

Dal 21 al 22 ottobre 2022 ad Anghari presso il Teatro dei Ricomposti dove si svolgerà il

Convegno finale.

5 – programma

I dramaturg selezionati si impegnano a partecipare al seminario di Polverigi per tutto il

periodo previsto e al Convegno finale che si terrà ad Anghiari. Tutor del seminario sarà

Guy Cools.

6 – proposte di candidatura

I dramaturg interessati a partecipare al seminario dovranno inviare entro e non oltre il 22

luglio 2022 per email all’indirizzo organizzazione@anghiaridancehub.eu :

1. lettera di motivazione (max 1 pagina)

2. curriculum (max 2 pagine).

Non saranno ammessi alla selezione progetti la cui documentazione sia incompleta.

Con la presentazione della domanda di candidatura, i partecipanti dichiarano di accettare

tutti i termini del presente bando.

7 – selezione

Sulla base dei materiali presentati, una apposita Commissione, a proprio insindacabile

giudizio, selezionerà una prima rosa dramaturg ai quali proporre un breve colloquio online

al quale seguirà la scelta definitiva dei partecipanti.

Solo i dramaturg selezionati saranno informati via email.

8 – vincoli per Anghiari Dance Hub

Anghiari Dance Hub comunicherà a ogni dramaturg selezionato l’importo della borsa di

studio, comunque a copertura forfetaria delle spese di vitto e viaggio, e provvederà

direttamente all’alloggio.

