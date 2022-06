“I Musei del Sorriso”: il festival inizia in poesia

Sabato 2 luglio a Lucca “Ti chiamo poesia”, il reading che celebra la poesia al femminile, di Michela Innocenti e Laura Martinelli accompagnate da Celeste Canali all’arpa

“La poesia è chiave di nuovi mondi, è la forza del sentire, è Profezia”

“Ti chiamo poesia”: al via sabato 2 luglio 2022 alle 21 a ingresso libero il festival “I Musei del Sorriso”, con un reading teatrale in musica all’Oratorio San Giuseppe (piazza Antelminelli, Lucca), organizzato dal Complesso museale e archeologico della Cattedrale di Lucca.

Michela Innocenti e Laura Martinelli, accompagnate da Celeste Canali all’arpa, daranno vita a un reading poetico all’insegna della celebrazione della poesia femminile a partire dalla prima poetessa antica conosciuta oggi: la sacerdotessa sumera Enheduanna. Lo fanno passando per i celebri frammenti di Saffo e per le liriche più note di Alda Merini, ma soprattutto attraversando una folta schiera di poetesse meno note alla Storia, come la lucchese Chiara Matraini o la De Pizano, interprete del Medioevo.

Leggere la Poesia oggi, perché? “Crediamo di essere tornati al tempo della Poesia intesa nel suo senso etimologico appunto come creazione – spiegano Innocenti e Martinelli -, in questo ultimo periodo storico abbiamo attraversato una porta, abbiamo lasciato dietro di noi una lunga distanza finalmente colmata dal desiderio viscerale di quel Silenzio parlante che sta dentro alle parole come scrigni, quel bisogno che da sempre muove l’essere umano alla ricerca dell’invisibile che sta dentro ai versi. La Poesia è quindi la chiave per aprire nuovi mondi, appagare il desiderio di viaggiare, e ritrovare in noi la forza del sentire – proseguono -: ci dà senso perché la poesia è essa stessa Profezia. Partiamo dunque per un viaggio sulla linea invisibile, ma tangibile, delle emozioni che comprende un percorso storico e tematico, ovvero la poesia rigorosamente al femminile, attraverso i secoli e le suggestioni dei tempi, poesia lirica e narrativa, suono, ritmo e musica.”

Michela Innocenti è attrice, perfomer, doppiatrice, artista: dal 2017 fa parte della Compagnia residente presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, dove dal 2019 è Direttrice Artistica della Stagione Off; è Direttrice Artistica della Rassegna Regionale del Teatro della Scuola di Bagni di Lucca dal 2020. Il suo Teatro, del quale è quasi sempre autrice ed interprete, è impegnato a portare alla luce storie vere, valorizzare figure storiche legate alle tradizioni del territorio e si batte per sensibilizzare sui temi dell’inclusione, difesa dei diritti dell’individuo, lotta alla violenza e parità di genere.

Laura Martinelli è attrice e docente di teatro. Si occupa di formazione teatrale, in particolare di metodo mimico, collabora con numerose realtà del territorio come il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana realizzando spettacoli di cui è attrice.

Il concerto previsto per il giorno 3 luglio a Villa Puccini è rinviato a domenica 24 luglio, sempre alle 18,30.

Il festival “I Musei del sorriso” offre un cartellone di 57 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) che termina il 22 ottobre 2022; è un’iniziativa del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it, 0039 0583 417483

Il calendario è a questa pagina: http://www.museiprovincialucca.it/eventi

Instagram: https://www.instagram.com/museiprovincialucca/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq1F4-8C53W1S2nQoFZPbnQ (dove sono presenti i video promozionali di ciascun museo).