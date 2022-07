Futuro Festival, Runa e Nubivago

Vanno in scena per Futuro Festival, Festival internazionale di danza e cultura contemporanea al Teatro Brancaccio di Roma, Runa e Nubivago. Runa, in prima assoluta, il 9 luglio alle ore 21, della compagnia spagnola Lali Ayguadé Company con la coreografia e drammaturgia di Lali Ayguadé, porta in scena racconti da un altro mondo. Da un altro tempo. In questo paesaggio caotico, due esseri umani indagano sulle macerie, cercando di ri-immaginare, ri-sentire, ciò che una volta è stato, ciò che una volta erano. Intuendo ciò che è stato il passato. Persone innocenti che ora trasformano quelle rovine in alleati, in giochi per comprendere la realtà. RUNA mette in luce la bellezza di questo fragile passato di cui non è rimasto molto, per aggrapparsi alla vita. Attraverso il movimento astratto ed il legame tra il corpo e le sue dimensioni e peso, questi personaggi ci riportano all’essenza di ciò che siamo: esseri condizionati dal tempo. Quando le rovine sono nella mente, come possiamo andare avanti?

Lali Ayguadé Company è stata fondata nel 2013 a Barcellona. La sua direttrice, Lali Ayguadé, vanta un percorso internazionale notevole, grazie alle collaborazioni che nel tempo ha intrapreso e grazie alle sue esperienze lavorative nelle più prestigiose compagnie di danza del mondo. Con una significativa crescita sia a livello nazionale che internazionale dalla sua creazione, la compagnia ha sviluppato un importante repertorio di lavori di diversi formati: creazioni proprie sia in sala/ teatro (Kokoro nel 2015, iU an Mi nel 2017, Hidden nel 2020) che in spazi non convenzionali (Incognito, Sulla strada per l’altro, Underneath) e collaborazioni con artisti come Guilhem Chatir (Here, 2018), Joana Gomila (Sa Mateixa, 2018) ed Akira Yoshida (2020 e 2022).

Il 10 luglio va in scena la Compagnia Equilibrio Dinamico con Nostos, Equal to Man, Continuum. Nostos – in greco νόστος – ritorno, è il termine che comunica il senso di circolarità di quel viaggio chiamato esistenza, il cui fine ultimo è arrivare a sé stessi. Equal to man racconta le Amazzoni. Il mito eterno di donne dall’animo guerriero, le gambe muscolose, lo sguardo truce sul volto delicato. Omero definì le donne “uguali agli uomini”, ma cosa ne è di loro nella società contemporanea? Continuum racconta il tempo. “Hai tempo di parlare con me” o “Non ho abbastanza tempo per terminare questo lavoro”. L’alba e il tramonto, la notte e il giorno, si succedono senza che si comprenda davvero quanto in fretta si stia esaurendo il tempo che abbiamo a disposizione. Equilibrio Dinamico Dance Company, fondata nel 2011 dalla sua attuale direttrice artistica Roberta Ferrara e oggi con sede a Bari, si è posta sotto i riflettori per essere un unicum nel panorama della danza italiana. Sin da subito, infatti, Roberta Ferrara ha teso a costruire una compagnia di repertorio dal respiro internazionale chiamando diversi coreografi a creare nuovi lavori per il giovane e frizzante gruppo. Jiří Pokorný, Igor Kirov, Matthias Kass & Clément Bugnon, Marco Blázquez, Riccardo Buscarini sono solo alcune delle firme che si sono susseguite a comporne il cahier de danse. Oltre a festeggiare il proprio decennale, nel 2021 Equilibrio Dinamico Dance Company è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura quale Organismo di Produzione della Danza Under35 e a maggio 2022 è presentata nel contesto della NID-New Italian Dance Platform di Salerno, la piattaforma che raccoglie il meglio della danza italiana da esportare all’estero.

9 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

ore 21:00

“RUNA“

[PRIMA NAZIONALE]

COMPAGNIA Lali Ayguadé Company [SPAGNA]

LENGTH / DURATA 60 ‘

DIRECTOR/ REGIA Lali Ayguadé Company

CHOREOGRAPHER / COREOGRAFIA Lali Ayguadé

DRAMATURGY BY / DRAMMATURGIA Lali Ayguadé

MUSIC BY / MUSICHE Miguel Marín

PERFORMERS / INTERPRETI Lali Ayguadé, Lisard Tranis

SET DESIGN BY / SCENOGRAFIA Martina Cabanas

COSTUMES BY / COSTUMI Ferran Casanova & Cristian Betancurt

DIRECTOR ASSISTANT / ASSISTENTE ALLE DIRECCIONE Fanny Cleyrat

ARTISTIC ASSESSMENT Jordi Oriol

TECHNICAL DIRECTOR / DIREZIONE TECNICA Conchita Pons

MANAGEMENT Big Story Productions / Fanny Cleyrat

PRODUCTION ASSISTANT / ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE Nicolás Ricchini

GENERAL DIRECTION / DIREZIONE GENERALE Lali Ayguadé & Akira Yoshida

10 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

ore 21:00

“NUBIVAGO“

COMPAGNIA EQUILIBRIO DINAMICO

“NOSTOS”

LENGTH / DURATA 25’

CHOREOGRAPHER/ COREOGRAFIA Roberta Ferrara

DRAMATURGY BY / DRAMMATURGIA Roberta Ferrara e Alessandro Maggi

PERFORMERS / INTERPRETI Anabel Barotte Moreno, Diego Martinez Buceta

MUSIC BY/ MUSICHE Alessandro Maggi

SOUND DESIGNER / DISEGNO SONORO Simone Cohen

COSTUMES BY/ COSTUMI Franco Colamorea

LIGHT DESIGNER / DISEGNO LUCI Roberto Colabufo

A PRODUCTION BY / UNA PRODUZIONE Equilibrio Dinamico

CON IL SOSTEGNO DI / WITH THE SUPPORT OF Fondazione Nazionale della Danza, Aterballetto e Scenario Pubblico

A CO-PRODUCTION BY / UNA CO-PRODUZIONE Artgarage

IN COLLABORATION WITH / IN COLLABORAZIONE CON Epos Teatro, Angeli Eventi, Fatti D’Arte, Find Festival

“EQUAL TO MEN”

LENGTH / DURATA 15’

CHOREOGRAPHER/ COREOGRAFIA Roberta Ferrara

PERFORMERS / INTERPRETI Serena Angelini

COSTUMES BY/ COSTUMI Franco Colamorea

LIGHT DESIGNER / DISEGNO LUCI Roberta Ferrara

A PRODUCTION BY / UNA PRODUZIONE Equilibrio Dinamico

Spettacolo vincitore di SoloTanz Festival 2018 Miglior Coreografia & Danzatrice

Segnalazione Network Danza Urbana 2018 & Vetrina della Giovane Danza D’autore Anticorpi XL 2019

Le Amazzoni. Il mito eterno di donne dall’animo guerriero, le gambe muscolose, lo sguardo truce sul volto delicato. Omero definì le donne “uguali agli uomini”, ma cosa ne è di loro nella società contemporanea?

___

“CONTINUUM”

LENGTH / DURATA 15’

CHOREOGRAPHER/ COREOGRAFIA Matthias Kass & Clément Bugnon

PERFORMERS / INTERPRETI Serena Angelini, Anabel Barotte, Giulia Bertoni, Beatrice Netti

COSTUMES BY/ COSTUMI Matthias Kass & Clément Bugnon

LIGHT DESIGNER / DISEGNO LUCI Matthias Kass & Clément Bugnon

A PRODUCTION BY / UNA PRODUZIONE Equilibrio Dinamico

“Hai tempo di parlare con me” o “Non ho abbastanza tempo per terminare questo lavoro”. L’alba e il tramonto, la notte e il giorno, si succedono senza che si comprenda davvero quanto in fretta si stia esaurendo il tempo che abbiamo a disposizione.

IL PROGRAMMA

2 LUGLIO 2022

BRANCACCINO OPENAIR – CHAPITEAU

ore 19:00

“RE – MOVERE“

Una serata all’insegna di azioni performative,

dj set e dibattiti.

FROZEN SHOULDER – HEA MIN JUNG DANCE COMPANY

2-6 LUGLIO 2022

BRANCACCIODANZA

Tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 17:00

“1M3” A contemporary dance week in Rome

3 LUGLIO 2022

BRANCACCINO OPENAIR – CHAPITEAU

ore 21:00

“WOM DIALOGUES“

COMPAGNIE: COMPAGNIA VIDAVÈ + COMPAGNIA

GIOVANILE BRANCACCIODANZA

5 LUGLIO 2022

BRANCACCINO OPENAIR – CHAPITEAU

ore 19:00

“FUTURO FESTIVAL DANCE CONTEST“

+ AFTER PARTY “SAY OH!“

7 LUGLIO 2022

BRANCACCINO OPENAIR – CHAPITEAU

ore 21:00

“WOMAN MADE“

COMPAGNIA: ARTGARAGE

9 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

ore 21:00

“RUNA“ [PRIMA NAZIONALE]

COMPAGNIA: LALI AYGUADÉ COMPANY

10 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

ore 21:00

“NUBIVAGO“

COMPAGNIA: EQUILIBRIO DINAMICO

12 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

ore 21:00

“NOS DESIRS FONT DESORDRE“

COMPAGNIA: SINE QUA NON ART

14 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

ore 21:00

“TU“

COMPAGNIA: [RITMI SOTTERRANEI]

16-17 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

ore 21:00

“RIFARE BACH“

COMPAGNIA: ZAPPALÀ DANZA

2 – 17 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

+ BRANCACCINO OPENAIR – CHAPITEAU

+ BRANCACCIODANZA

ore 21:00

“THEATERTELLING“

a cura di Theatron 2.0.

2 – 17 LUGLIO 2022

TEATRO BRANCACCIO

+ BRANCACCINO OPENAIR – CHAPITEAU

+ BRANCACCIODANZA

ore 21:00

“PASSAPAROLA“

Call per Influencer