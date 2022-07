Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale presenta i cartelloni 2022/2023 dei teatri di Modena, Bologna, Cesena e Vignola.

Il direttore Valter Malosti firma per la nuova stagione il primo adattamento italiano di Lazarus, il testamento artistico di David Bowie, con la collaborazione del drammaturgo irlandese Enda Walsh, autore insieme a Bowie della versione originale. Protagonista un inedito Manuel Agnelli.

Turn and face the strange (Voltati e affronta l’ignoto), il verso tratto da Changes di Bowie, è anche il manifesto della stagione 22/23, che conta 100 titoli in 11 spazi teatrali di 4 città della rete ERT, 25 in prima assoluta, 9 in prima nazionale, 23 co-produzioni italiane, 5 internazionali e 23 produzioni esecutive.

Da domani, venerdì 1 luglio, si apre la campagna abbonamenti.

Informazioni: bologna.emiliaromagnateatro.com