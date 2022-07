UNA STORIA NEL BOSCO

Uno spettacolo a cura di delleAli Teatro

all’interno di PICCINO PICCIÒ D’ESTATE 2022,

la prima edizione estiva della rassegna di teatro per i piccolissimi

Gli alberi conoscono tante storie. Ecco quella di un piccolo uccellino rinchiuso in una stanza buia. L’uccellino non può più né cantare né volare. Ma un giorno la porta della gabbia viene dimenticata aperta e l’uccellino fugge via. “Voi sapete chi sono?” va chiedendo per il bosco e per i prati a tutti gli uccelli che incontra. Fino a quando si imbatte nell’orso…

Mercoledì 13 luglio alle 17:00 c/o nido famiglia Cocco e Drilli in Via Pacinotti 13 a Vimercate (Oreno) è in programma un nuovo appuntamento con Piccino Picciò d’Estate UNA STORIA NEL BOSCO, spettacolo a cura di delleAli Teatro consigliato per bambini tra 1 e 3 anni

Per partecipare è necessario prenotarsi a questo link: https://www.delleali.it/event/piccino-piccio-destateuna- storia-nel-bosco/ L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati.

Lo spettacolo si inserisce nella programmazione dell’inedita versione estiva, di Piccino Picciò, la rassegna itinerante sul territorio vimercatese di teatro, laboratori e cinema per i più piccoli che si rivolge a bambini e bambine fino ai sei anni e alle loro famiglie.

collaborazione AERIS coop soc, Associazione Genitori Nido Pollicino Mezzago, COCCO E DRILLI nido famiglia, GAIA coop soc, GIALLA coop soc, Il Visconte di Mezzago coop soc, OLPÀ coop soc, TERRALUNA coop soc, tra giugno e settembre 2022 sono coinvolti alcuni asili sul territorio che ospiteranno spettacoli teatrali per i piccolissimi e i loro genitori, laboratori che coinvolgono insieme bambini e adulti, proiezioni di film dedicati alla prima infanzia e, ancora, un evento di chiusura per salutare l’estate.

Piccino Picciò è una delle rarissime proposte di teatro per i piccolissimi, dai 12 ai 36 mesi e fino ai 6 anni, proposta dall’associazione delleAli Teatro dal 2013, un’occasione per i bambini e le bambine e le loro famiglie di incontro, di dialogo e di fruizione culturale intergenerazionali e, attraverso la bellezza e l’amore per l’arte, di riappropriarsi di spazi di socialità. Dal 1996 delleAli produce teatro per piccolissimi, una delle pochissime compagnie di produzione a livello nazionale per bambini e bambine dai 6 mesi ai 3 anni, i cui spettacoli hanno partecipato a rassegne e festival nazionali di teatro ragazzi.

Piccino Picciò ha ospitato un sempre maggior numero di compagnie di respiro nazionale ed internazionale grazie al contributo di Fondazione Cariplo, del Comune di Vimercate e del crescente pubblico che segue sempre con molto interesse la rassegna. Dalla sesta edizione 2018-2019 inizia la collaborazione con Blum Bloom Bambini ospitando negli spazi del Bloom di Mezzago i laboratori bambino/adulto e proponendo una programmazione di film di qualità a cura di Bloom Cinema.

Con questa edizione estiva iniziano i festeggiamenti dei 10 anni di Piccino Picciò.

Supportato dalla Fondazione di Comunità Monza Brianza che ha stanziato il primo contributo che ne ha reso possibile la progettazione in attesa di fornire un ulteriore sostegno, proporzionale ai contributi liberali che riceverà attraverso la campagna di raccolta fondi avviata, Piccino Picciò è un progetto a cui è possibile donare attraverso Paypal o bonifico bancario (https://www.fondazionemonzabrianza.org/progetto/piccino-piccio-destate-delle-ali-teatro-bando- 2022-3/)

IL PROGRAMMA COMPLETO

30 giugno ore 16:30 | BLU COME IL MARE – FESTA DI APERTURA

dove: Parco Gussi, via Mazzini, Vimercate cosa: laboratorio di arte contemporanea bambino/adulto a cura di Rossana Maggi età: 2/5 anni

sinossi: Quante sfumature di blu ci sono? mille, diecimila, infinite… Giocheremo a realizzare un mare fatto da tantissimi fogli trasparenti di colore blu creati dai bambini che accostati l’uno all’altro diventeranno dei fondali pieni di coralli in una grande installazione collettiva.

Sarà inoltre l’occasione per presentare la rassegna Piccino Picciò d’estate ed eventualemnte iscrivervi agli appuntamenti. Al termine verrà offerta una piccola merenda giovedì 7 luglio ore 17.30 | GUARDA CHE CIELO dove: Asilo nido Con i miei amici, via Borsani 11, Cavenago B. cosa: spettacolo di delleAli Teatro

età:1/3 anni sinossi: Il sole, la luna, le stelle, e poi il vento, le nuvole, la pioggia, gli uccelli… Sullo sfondo di un cielo azzurro si alternano luci e ombre, forme e colori, parole e note che accompagnano i bambini lungo un viaggio che dura un giorno e una notte. In un tempo magico che vede il passare dei giorni assimilarsi a quello delle ore. Il dormire, il sognare ma anche lo svegliarsi e correre dietro ad un aquilone.

Semplici azioni ed emozioni vissute con gli occhi puntati verso il cielo.

mercoledì 13 luglio ore 17.00 | UNA STORIA NEL BOSCO

dove: nido famiglia Cocco e Drilli, Via Pacinotti 13, Vimercate (Oreno) cosa: spettacolo di delleAli Teatro età:1/3 anni

venerdì 22 luglio ore 17.30 | MILLE PAPAVERI ROSSI e QUALCHE INSETTO

chiedendo per il bosco e per i prati a tutti gli uccelli che incontra. Fino a quando si imbatte nell’orso… venerdì 22 luglio ore 17.30 | MILLE PAPAVERI ROSSI e QUALCHE INSETTO

dove: Bloom, via Curiel 39, Mezzago cosa: laboratorio di arte contemporanea bambino/adulto a cura di Rossana Maggi il laboratorio sarà preceduto dalla visione di alcuni cortometraggi animati della serie Minuscule la vita privata degli insetti età: 2/5 anni

sinossi: Il laboratorio si ispira al lavoro dell’artista Marianna Merisi, architetta ed esperta di botanica. Bambini/e e adulti realizzeranno un grande prato fatto da mille papaveri rossi, con una tecnica semplicissima: quella della carta velina, che verrà poi popolato da piccoli

insetti realizzati con la tecnica dei pastelli a cera e acquerelli. Il prato resterà come installazione urbana collettiva.

giovedì 28 luglio ore 17.00 | L’ARCOBALENO DI BIANCA dove: asilo nido Arcobaleno, via Domenico Savio 19, Agrate B. cosa: spettacolo di ABC Allegra Brigata Cinematica età: 2/5 anni

sinossi: Bianca vive in un giardino incantato con fiori e forme strane, tutto rigorosamente bianco. Quando il suo piccolo mondo diventa troppo stretto va ad esplorare le cose che esistono attorno a lei. Inizia così un viaggio, attraverso le qualità dei colori fondamentali. Il

giallo, il blu e il rosso regalano a Bianca differenti qualità di movimento, diversi stati emotivi, cangianti forme e possibilità espressive. Al termine dello spettacolo Bianca incontrerà i bambini e le bambine con un breve gioco tra le forme e i colori del suo giardino. giovedì 8 settembre ore 17.00 | E TU? COSA VEDI? COSA SENTI?

dove: Bosco Oplà, Parco P.A.N.E., Vimercate (Ruginello) cosa: Passeggiata performative esperienziale bambino/adulto eta: 2/6 anni

sinossi: Uno spettacolo itinerante recitato, suonato e danzato, site specific nella natura, andando a scoprire le bellezze della natura che ci circonda. Un’esperienza outdoor, un percorso teatrale ed esperienziale che può farci riconnettere con la natura e con i nostri sensi, giocando con essi, facendoci vedere il mondo naturale così come forse non lo abbiamo mai visto: ad occhi chiusi, spalancati, moltiplicati.

sabato 17 settembre ore 16.30 | IL GIARDINO MAGICO

dove: asilo nido Terraluna, via Cascina Vega 4, Usmate V. cosa: spettacolo di Patty Giramondo età:18 mesi / 4 anni

sinossi: C’è un giardino magico dove crescono le storie, una giardiniera è intenta a lavorare la terra e i suoi semi … semina storielle e filastrocche antiche se ne prende cura, innaffia e nutre la terra e così nasce la nuova storia e con la storia un grande prato fiorito.

sabato 24 settembre ore 16.30 | IL BLU, IL GIALLO E ALTRI ANIMALI dove: asilo nido Giro Giro Tondo, via XXV Aprile 18, Vimercate cosa: laboratorio di danza contemporanea bambino/adulto condotto da Rosita Mariani (lucylab.evoluzioni) età: 1/3 anni

sinossi: I colori per riconoscersi, gli animali per muoversi, la mamma o il papà per vivere insieme le prime danze. Ispirato al libro di Eric Carle "Dalla testa ai piedi" il laboratorio propone un breve percorso che, attraverso il gioco del contatto, ci accompagnerà alla scoperta del corpo, alla sorpresa dei movimenti e della musica, di modi nuovi di vivere la relazione tra bambini e adulti all'insegna della gioia e

della condivisione. giovedì 29 settembre ore 17.30 | COSA C’È…?

dove: asilo nido Pollicino, Via Concordia 47, Mezzago cosa: spettacolo di delleAli Teatro

età:1/5 anni

sinossi: Bianco come il pane, le nuvole e la mozzarella ecco che un grande fazzoletto si trasforma in una casa/tenda con un fuori e un dentro dove con la mano, il naso ci si può intrufolare, con l’occhio guardare, e scoprire! E poi ancora…microcosmi di suoni, odori,

