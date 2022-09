Dal 1° al 9 ottobre 2022

BASE lancia la seconda edizione di FAROUT Live Arts Festival:

9 giorni di performance, public art, installazioni e talk con oltre 20 artisti e collettivi nazionali e internazionali.

Un incontro tra arte e pubblico, corpi e spazio, in un percorso esplorativo verso un rinnovato concetto di tempo.

Gli artisti coinvolti in FAROUT Live Arts Festival 2022:

600 HIGHWAYMEN / Teatro di Sardegna –– CORPS CITOYEN –– Valerio Sirna e Leonardo Delogu / DOM- –– Effetto Larsen –– Elisabetta Consonni –– Cosimo Ferrigolo e Gaia Ginevra Giorgi, Edoardo Lazzari / Extragarbo –– F. De Isabella –– Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger, Sébastien Vial / France Distraction –– Leonardo Caffo — Gianmaria Borzillo –– Giorgia Ohanesian Nardin –– Emanuele Braga e Gabriella Riccio / Institute of Radical Imagination & Anna Rispoli –– Kaleider –– Grandbrothers, Sofia Kourtesis, Marta Del Grandi / LE CANNIBALE –– Lucia Palladino –– Maddalena Fragnito e Valeria Graziano –– MOMBAO –– Muta Imago –– Nobodys –– NONE collective –– Emke Idema, Marie Groothof e Doke Pauwels / School of Unlived Worlds –– Silvia Costa e Nicola Ratti

Inaugurazione: sabato 1° ottobre dalle ore 17.00 fino alle 24.00

Una grande festa aperta alla città con numerosi eventi che partono dal quartiere di San Siro fino ad arrivare a BASE Milano.

Dal 1° al 9 ottobre 2022, BASE Milano presenta la seconda edizione di FAROUT Live Arts Festival, il festival della creazione contemporanea, quest’anno dedicato al tema del tempo: 9 giorni di performance, public art, installazioni e talk con oltre 20 artisti e collettivi nazionali e internazionali per connettere arte e persone, musica e corpo, parole e spazio.

Il palinsesto di FAROUT – tra arti visive, musica, teatro e danza – si articola in tre tempi:

Un tempo SOSPESO , contemplativo con le azioni e gli spettacoli di lunga durata, le installazioni che prevedono la possibilità di prolungare lo stare nello spazio scenico, la zona dedicata agli incontri, i talk e le attività di approfondimento;

, contemplativo con le azioni e gli spettacoli di lunga durata, le installazioni che prevedono la possibilità di prolungare lo stare nello spazio scenico, la zona dedicata agli incontri, i talk e le attività di approfondimento; Un tempo PERFORMATIVO , dedicato agli spettacoli con partiture che variano dai pochi minuti alle tre ore, passando per una notte intera, e occuperanno lo spazio del pomeriggio, della sera e dell’alba;

, dedicato agli spettacoli con partiture che variano dai pochi minuti alle tre ore, passando per una notte intera, e occuperanno lo spazio del pomeriggio, della sera e dell’alba; Un tempo dedicato alla SCHOLÈ con talk, laboratori, scuole temporanee all’interno del festival, che possano offrire un terreno di sperimentazione in risposta al contesto attuale e generare nuove occasioni di apprendimento per professionisti e pubblico.

Nell’incontro con il tempo della città il programma di FAROUT Live Arts Festival si apre e si intreccia a “Cavalcavia”, il progetto di arte pubblica che BASE Milano, in collaborazione con Milano Mediterranea e cultureandprojects, realizza dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 con i quartieri di San Siro, Barona e Giambellino, grazie a “Milano è Viva”, il bando promosso e coordinato dal Comune di Milano, con il contributo del MIC, a sostegno degli spettacoli dal vivo.

Proprio per questo a dare il via a FAROUT Live Arts Festival, sabato 1° ottobre dalle 17.00 alle 24.00, sarà una grande festa aperta e diffusa nella città con numerosi eventi che, a partire dal quartiere di San Siro, accompagneranno il pubblico fino agli spazi di BASE Milano.

IL PROGRAMMA DELL’INAUGURAZIONE

FAROUT 2022 prende il via sabato 1° ottobre con una speciale serata inaugurale:

una grande festa aperta alla città con numerosi eventi diffusi che, a partire dal quartiere di San Siro, accompagnano il pubblico fino agli spazi di BASE Milano.

Programma:

Performance: INCONDIZIONATAMENTE. Vita Reddito Amore

di: Emanuele Braga, Gabriella Riccio / Institute of Radical Imagination & Anna Rispoli

H17:00 — 18:30

Campo da basket Piazzale Selinunte, Milano

Gioco urbano: Ti Voglio Un Bene Pubblico

di: Elisabetta Consonni H18:00 — 20:00

Chiesa di San Giovanni Bono Via S. Vigilio, Milano

DJ Set Opening

H19:00 — 22:00

BASE Milano (CORTILE), Via Bergognone 34, Milano

Spettacolo dal vivo: HO(ME)_project

di: CORPS CITOYEN H20:00 — 21:00

Via degli Apuli 5, Milano

Apertura degli spazi di BASE Milano, Via Bergognone 34, Milano

H21:00 — 00:00

Installazione: The Time it Takes

di: Kaleider H21:00 — 00:00

Tre giganti armonografi disegnano linee delicate che si sovrappongono man mano che il tempo scorre, creando bellissimi motivi su fogli di carta. Gli armonografi disegnano in cicli: un po’ come i movimenti dei pianeti, l’alternarsi delle stagioni, le lancette di un orologio. Non disegnano un tempo lineare, ma un dinamico e imprevedibile loop.

Installazione e performance: After / Dopo

di: Effetto Larsen H21:00 — 00:00

After/Dopo è un’installazione collettiva creata dall’accumulo dei segni lasciati dai partecipanti. Il primo passo è una condizione: per tutta la sua durata, immaginare di non esserci più. Il pubblico è libero di restare per il tempo che desidera, scegliere che segni lasciare, decidere quando andarsene. Le attività che incontra sono semplici: rispondere a domande, tracciare una mappa delle proprie relazioni, lasciare un messaggio, disegnare la linea della propria vita.

Performance: Against Nature

di: NONE collective H22:30 — 23:30

Una tempesta di suono, immagini, frammenti di pensiero che schizzano da tutte le parti, un’entropia sonora in cui si mescolano letture, discorsi di autori celebri, estratti di assemblee di Simposio e internet spazzatura. Luci e visuals conducono in un mondo bipolare, incantatore e impulsivo, ipnotico e disturbante.

Installazione e performance: Les Thermes

di: Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger, Sébastien Vial / France Distraction H22:00 — 23:00

Un bagno morale: una spa dedicata alla filosofia stoica. Questa grande piscina di legno è piena di 25.000 palline nere di plastica, su cui sono impressi 80 diversi frammenti di letteratura stoica.

Installazione e performance: Una Sauna_Nobody’s Winter Project

di: Nobodys H22:00 — 23:00

Incursione di Sara Leghissa e Annamaria Aimone

Un luogo che è esattamente ciò che dice di essere: una stanza di legno con la strumentazione per ottenere aria secca ad alta temperatura.

Al centro di Una Sauna ci sono i corpi e la nudità, necessaria a causa del calore. Una Sauna espone i corpi alla cura del gruppo, costruendo un unico corpo animato da reciprocità, mutuo supporto, interdipendenza e pratiche condivise.

PROPOSTE ARTISTICHE

Fra le proposte artistiche di FAROUT Live Arts Festival, che riflettono su un rinnovato concetto di tempo, i lavori di Giorgia Ohanesian Nardin e Gianmaria Borzillo riscoprono la coreografia come rito di aggregazione e contemplazione, gli armonografi giganti di Kaleider scandiscono la giornata disegnando, Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger, Sébastien Vial / France Distraction e Nobodys ci accompagnano in una dimensione contemplativa e dilatata del tempo tra terme filosofiche e saune meditative, mentre Emke Idema con la sua scuola dei mondi non vissuti e i DOM- intervengono attraverso percorsi nello spazio pubblico per dilatare e dare durata allo spazio.

Le opere di Lucia Palladino e di 600 HIGHWAYMEN / Teatro di Sardegna mettono il ritmo del gioco e la pratica della condivisione al centro del recupero del tempo sociale, i Muta Imago indagano il riverbero e l’eco dell’incontro tra suono e corpo, Fra de Isabella racconta il tempo come storia anagrafica dei suoi 18 anni.

Ancora, Emanuele Braga, Gabriella Riccio / Institute of Radical Imagination & Anna Rispoli esplorano nuove forme di vita post-capitalistiche attraverso una performance militante partecipativa e l’opera di Effetto Larsen celebra il tempo presente tramite la presa di coscienza della fugacità dell’esistenza.

Il collettivo Extragarbo produce cortocircuiti temporali tramite dispositivi dissidenti, Maddalena Fragnito e Valeria Graziano riflettono sul tempo del lavoro che scandisce la vita, mentre, scanditi in sera, notte e alba, gli eventi di Le Cannibale indagano la relazione tra suono e pubblico.

Il programma si arricchisce grazie alla partecipazione delle Artiste e degli Artisti Associati di BASE Milano, tra i quali la compagnia teatrale CORPS CITOYEN, la coreografa e performer Elisabetta Consonni e il duo musicale MOMBAO che, a partire da quest’anno e fino al 2024, avranno un ruolo fondamentale di co-creazione e realizzazione della produzione artistica di BASE Milano: dalla progettazione di festival ed eventi del public program, talk e incontri, alla collaborazione nel mentoring e nelle attività di formazione continua di artiste e artisti emergenti attraverso il programma di residenze artistiche e di design.

NOTIMENOSPACE

LE CANNIBALE A FAROUT LIVE ARTS FESTIVAL

Nell’interpretare l’impatto dello scorrimento del tempo, Le Cannibale e FAROUT Live Arts Festival presentano una esperienza musicale originale composta da tre appuntamenti unici: due concerti ed un party, un percorso attraverso suoni ed atmosfere differenti che partono dal tramonto fino a toccare l’alba.

I tre eventi si concentrano sulla relazione tra i suoni e il pubblico in tre differenti momenti della notte: la sera, la notte e l’alba.

Sarà il duo tedesco Grandbrothers a rappresentare l’arrivo del buio, i primi suoni della notte, con un concerto che mescola musica classica ed elettronica. Dalle 23:30, la notte fonda ospiterà una festa dai suoni elettronici con in consolle una delle artiste di cui si è sentito parlare di più nel 2022, la peruviana Sofia Kourtesis, già paragonata ad artisti quali Four Tet o Floating Point. Insieme a lei il dj Fabio Monesi, talentuoso produttore, fondatore della label di culto Wilson Records. All’alba, infine, Marta Del Grandi saluterà l’arrivo dei primi raggi di luce con un intimo live in solitaria che segna la fine dell’esperienza e l’inizio di un nuovo percorso.

(Le tre manifestazioni sono esperienze separate, acquistabili con biglietti singoli, o scontati per acquisti multipli)

Sabato 8 ottobre – Sera (20:30 – 22:30)

GRANDBROTHERS live

Sabato 8 ottobre – Notte (23:30 – 04:00)

SOFIA KOURTESIS

FABIO MONESI

Domenica 9 ottobre – Alba (06:30 – 08:00)

MARTA DEL GRANDI live

INFO E BIGLIETTERIA

1 biglietto concerto 15 € + prevendita

1 biglietto djset 15 € + prevendita

1 cumulativo per concerto+djset 25 €

https://base.milano.it/farout- live-arts-festival-2022/

Alcuni fra le artiste e gli artisti coinvolti in FAROUT Live Arts Festival 2022:

600 HIGHWAYMEN / Teatro di Sardegna — CORPS CITOYEN –– Valerio Sirna e Leonardo Delogu / DOM- –– Effetto Larsen –– Elisabetta Consonni –– Cosimo Ferrigolo e Gaia Ginevra Giorgi, Edoardo Lazzari / Extragarbo –– F. De Isabella –– Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger, Sébastien Vial / France Distraction –– Leonardo Caffo –– Gianmaria Borzillo –– Giorgia Ohanesian Nardin –– Emanuele Braga e Gabriella Riccio / Institute of Radical Imagination & Anna Rispoli –– Kaleider –– Grandbrothers, Sofia Kourtesis, Fabio Monesi, Marta Del Grandi / LE CANNIBALE –– Lucia Palladino –– Maddalena Fragnito e Valeria Graziano –– MOMBAO –– Muta Imago –– Nobodys –– NONE collective –– Emke Idema, Marie Groothof e Doke Pauwels / School of Unlived Worlds –– Silvia Costa e Nicola Ratti

Il programma completo di FAROUT 2022 è disponibile sul sito www.basemilano.it/farout-live- arts-festival-2022

BASE Milano BASE Milano è un progetto di innovazione e di contaminazione culturale, nel cuore di zona Tortona, a Milano. BASE è una community di persone attive in molteplici discipline creative, che si impegna a sviluppare un ecosistema inclusivo per produrre contenuti innovativi per il progresso culturale. La nostra missione: generare nuove riflessioni per la città del XXI secolo, creare nuove connessioni tra arti, discipline e linguaggi, sostenere il ruolo di Milano tra le grandi capitali della produzione creativa. I valori che ci ispirano: Inclusione, interazione, innovazione. Con i suoi 12.000 mq su 3 piani, oltre 200 realtà creative residenti, più di 400 eventi e 500.000 presenze l’anno, BASE è un polo creativo di respiro internazionale e un centro per la ricerca, la sperimentazione, la produzione e la co-produzione di iniziative culturali ad alto valore sociale. All’interno dell’ex-Ansaldo, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Europa, BASE ridà vita a un monumento di architettura industriale sperimentando nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato: edificio demaniale affidato dal Comune di Milano a un’impresa sociale privata, non-profit, frutto dell’unione tra cinque associazioni e società private, auto-finanziato. FAROUT Live Arts Festival è un progetto di: BASE Milano Con il contributo di Unione Europea Programma Europa Creativa, In Situ – piattaforma europea per la creazione artistica nello spazio pubblico, Ministero della Cultura, Comune di Milano, Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, Institut Français Milano – Institut Français Paris, Fondazione Nuovi Mecenati In partnership con consorzio italiano In Situ (ZONA K, Pergine Teatro festival, Sardegna Teatro), Le Cannibale Media Partner Zero Partner tecnico

Carte Dozio Direzione Artistica Linda Di Pietro per BASE Milano Immagine coordinata e identità visiva Studio Fludd FAROUT Live Arts Festival

FAROUT è il pianeta più distante del sistema solare scoperto ad oggi. Letteralmente, “molto lontano, non convenzionale, non abituale”. FAROUT Live Arts Festival è il festival di BASE Milano dedicato alla creazione contemporanea. Performance, concerti, installazioni e panorami immersivi in cerca di nuovi punti di vista. Un viaggio per osservare la terra e i suoi organismi (umani inclusi) dal punto più lontano. Linea guida nella curatela del festival, l’interdisciplinarietà di generi artistici, progetti e sperimentazioni tesi a superare le categorie tradizionali, integrando sempre di più scena, corpo, testo e musica, spaziando fino ai linguaggi connessi alle nuove tecnologie.