Il Grande Teatro torna a casa!

Oggi, sul palco del Teatro Civico, è stata presentata in conferenza stampa la nuova stagione di Schio Grande Teatro realizzata con il sostegno del Comune di Schio e in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven. Manca poco per tornare al Teatro Civico: a partire da novembre sarà riaperto per alcuni spettacoli a 330 posti, in attesa che da inizio anno possa accogliervi tutti, anche nelle nuove aree restaurate! Schio Grande Teatro 2022/2023 intreccia prosa, musica e teatro popolare in 20 appuntamenti dal 12 novembre 2022 al 2 maggio 2023. La programmazione si snoda attraverso alcuni percorsi: le proposte legate alla letteratura in scena, con artisti del calibro di Daniel Pennac e Michele Serra; un focus su tre grandi protagonisti del Novecento come Luigi Meneghello, Giacomo Matteotti e Pier Paolo Pasolini; il lavoro tra classico e contemporaneo di tre delle più apprezzate compagnie, Atir, Stivalaccio Teatro e Carrozzeria Orfeo. Il cartellone si divide in 3 filoni: Schio Grande Teatro, la rassegna principale,

Schio Musica realizzata in collaborazione con Asolo Musica, Schio Teatro Popolare interamente al Teatro Civico. Anche quest’anno la collaborazione con il Teatro Comunale Città di Vicenza porta a Schio la danza del Festival Danza in Rete. Vieni a casa tua.

Tutti i dettagli sul nostro sito!