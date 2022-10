Teatro dell’Opera di Roma, i cittadini al Costanzi con la seconda fermata per Linea Opera con Tosca

Partito come progetto pilota lo scorso giugno, dopo il successo di quella prima esperienza “Linea Opera” arriva alla sua “seconda fermata” e si estende fino a coinvolgere gli altri Municipi capitolini.

Domenica 30 ottobre, da otto diversi Municipi, partiranno altrettanti autobus dedicati con capolinea al Teatro Costanzi, dove alle ore 16.30 i partecipanti potranno assistere in anteprima alla prova generale del capolavoro di Giacomo Puccini Tosca, che chiude la stagione 2021-22 del Teatro dell’Opera di Roma. Lo stesso viaggio in autobus sarà un’occasione di avvicinamento all’opera: un animatore per ogni vettura coinvolgerà il pubblico raccontando la trama, illustrando lo spettacolo e proponendo anche alcuni ascolti musicali.

Nato con l’obiettivo di creare cultura diffusa e di avvicinarla ai diversi territori che sono il cuore pulsante della città, “Linea Opera” è un progetto del Teatro dell’Opera di Roma realizzato con l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e l’ATAC, in collaborazione con il Festival “La Città Ideale”. Le istituzioni pubbliche si uniscono con una finalità di servizio pubblico per la comunità, rendendo il grande spettacolo dell’opera lirica accessibile a tutti.

Gli autobus ATAC partiranno da:

– Municipio IV Fermata Ponte Mammolo – Capolinea di Superficie (partenza ore 15.00) CODICE PROMO MUN4

– Municipio V Piazza Roberto Malatesta – Fermata Metro C (partenza ore 15.15)

CODICE PROMO MUN5

– Municipio VII Arco di Travertino – Capolinea della Metro (partenza ore 15.00)

CODICE PROMO MUN7

– Municipio VIII Piazzale Antonio Tosti 4 – Centro Anziani San Michele (partenza ore 14.45) CODICE PROMO MUN8

– Municipio IX Largo Peter Benenson (vicino a sede del Municipio) – corrispondenza Fermata palina 72915 (partenza ore 14.30)

CODICE PROMO MUN9

– Municipio XI Stazione FL1 Villa Bonelli (partenza ore 14.30)

CODICE PROMO MUN11

– Municipio XIII Piazza dei Giureconsulti (partenza ore 14.30)

CODICE PROMO MUN13

– Municipio XV Stazione FL3 La Giustiniana (partenza ore 14.30)

CODICE PROMO MUN15

A fine spettacolo è previsto il rientro al Municipio di partenza.

Per partecipare all’anteprima di Tosca è necessario acquistare il biglietto su ticketone.it. All’atto dell’acquisto sarà necessario selezionare il Municipio e inserire il CODICE PROMO ad esso abbinato. Il costo dell’iniziativa ha un prezzo speciale di 5 euro. Sugli autobus verrà distribuito un coupon che dovrà essere esibito unitamente al biglietto per poter accedere in Teatro per assistere alla prova generale dello spettacolo.

Dopo l’anteprima per “Linea Opera”, mercoledì 2 novembre il sipario del Teatro dell’Opera di Roma si alza per tutti su Tosca, il capolavoro di Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica tratto dal dramma omonimo di Victorien Sardou. L’opera romana per eccellenza torna in scena nell’edizione storica della prima assoluta, avvenuta proprio sul palcoscenico del Costanzi il 14 gennaio 1900 alla presenza di Puccini stesso. La regia è firmata da Alessandro Talevi e ripresa da Arianna Salzano. Sul podio salirà Paolo Arrivabeni. L’allestimento del Teatro dell’Opera di Roma vede le scene e i costumi ricostruiti, rispettivamente da Carlo Savi e Anna Biagiotti, sui bozzetti e i figurini originali di Adolf Hohenstein. Vinicio Cheli firma le luci.

Nel ruolo di Floria Tosca si alterneranno Anna Pirozzi e Carmen Giannattasio. Claudio Sgura e Marco Caria interpreteranno il Barone Scarpia, mentre Gregory Kunde e Luciano Ganci vestiranno i panni del pittore e rivoluzionario Mario Cavaradossi. Completano il cast Saverio Fiore (Spoletta), Luciano Leoni (Angelotti) e Roberto Abbondanza (Sagrestano). Il Coro del Teatro dell’Opera di Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani. Partecipano alla produzione gli allievi della Scuola di Canto Corale dell’Opera.

Dopo la “prima” di mercoledì 2 novembre (ore 20.00), Tosca di Puccini verrà replicata giovedì 3 (ore 20.00), venerdì 4 (ore 20.00) e sabato 5 (ore 18.00).

Per Informazioni: operaroma.it

promozione.pubblico@operaroma.it