Campus Popolare di Musica, Franco Piana e l’Alexanderplatz Jazz Club Orchestra

Il Campus Popolare di Musica, nel VI Municipio di Roma Capitale, organizzato dall’Associazione Culturale Trousse, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz Jazz Club,e la collaborazione del Dipartimento di Lettere dell’Università di Tor Vergata e del Teatro Tor Bella Monaca, presenta, giovedì 24 novembre alle 15,30, al Teatro Tor Bella Monaca, Action Session con Franco Piana che racconterà la grande musica di Armando Trovajoli, con il quale ha collaborato, e di Ennio Morricone e i suoi famosi arrangiamenti. A seguire, alle17,30, il concerto con la Alexanderplatz Jazz Orchestra diretta da Franco Piana. Formazione costituita da 23 giovani musicisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il progetto, presentato dall’Associazione Culturale Sound&Image di Eugenio Rubei, è stato selezionato per le sue particolari caratteristiche dal Ministero della Cultura ed è affidato alla prestigiosa direzione del Maestro Franco Piana, che ne cura anche le composizioni e gli arrangiamenti. Collaboratore del progetto è il Maestro Paolo Vivaldi, importante autore di colonne sonore. L’orchestra è composta da una sezione di fiati tipicamente jazzistica e da un ensemble di 10 archi. L’originalità del progetto risiede nella fusione tra due organici apparentemente lontani tra loro, ma che possono invece coesistere in un linguaggio jazzistico e di confine che li rende entrambi protagonisti. E l’aspetto più interessante è proprio questa confluenza di sonorità classiche, all’interno della musica afroamericana in una naturale e sorprendente contaminazione, nella quale il M° Piana si è già espresso negli ultimi anni, attraverso le sue recenti e pregevoli produzioni discografiche. Nel primo anno di lancio del progetto, è stata realizzata anche la produzione di un CD musicale del Alexanderplatz Jazz Orchestra con l’etichetta discografica Alfa Music, una delle realtà più interessanti della scena musicale italiana, non solo per il suo impegno ormai ventennale nell’ambito jazz, ma anche per la sua particolare attenzione per la musica popolare.

Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino, 5, Roma

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INFO: fb Associazione Trousse e Alexanderplatz Jazz Club 3395965765 solo WA 3383944110 solo WA

Omaggio a Trovajoli e Morricone Giovedì 24 novembre al Teatro Tor Bella Monaca

ore 15,30

Action Session – FRANCO PIANA racconta la grande musica di Armando Trovajoli e di Ennio Morricone e i suoi famosi arrangiamenti.

ore 17,30

Concerto

FRANCO PIANA con la ALEXANDERPLATZ JAZZ ORCHESTRA