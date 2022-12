Apre il 22mo River to River Florence Indian Film Festival: con il fashion show firmato I was a Sari, la mostra del fotografo Arko Datto e il film “Godavari” // Martedì 6 dicembre a Firenze, per un’esperienza India a 360°

Sfilate con abiti ottenuti da sari, notti indiane immortalate in scatti fotografici e le relazioni al giorno d’oggi

al via il 22mo River to River Florence Indian Film Festival esperienza India a 360°

La famiglia tradizionale indiana protagoniste del film di apertura “Godavari”, lavoro corale ambientato sulle rive dell’omonimo fiume firmato dal regista Nikhil Mahajan, che incontrerà il pubblico in sala insieme all’attore Jitendra Joshi

Alle 20.30 al cinema La Compagnia la cerimonia di inaugurazione con gli interventi della vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, di un rappresentante della Regione Toscana, dell’ambasciatore dell’India Neena Malhotra e della direttrice del festival Selvaggia Velo

Tra gli eventi collaterali del primo giorno, la mostra “Mannequin” firmata da Arko Datto, fotografo per TIME, National Geographic e New Yorker (fsmgallery), e il fashion show nato dalla collaborazione tra il marchio I was a Sari, Oxfam Italia e Accademia Italiana (presentazione ore 18.00 presso la sede di Accademia Italiana in Piazza Pitti; la sfilata sul palco de La Compagnia durante la prima serata)

Firenze, 5.12.2022 – Creazioni inclusive e genderless firmate da giovani designer e ottenute da sari tradizionali nel fashion show nato dalla collaborazione tra il marchio I was a Sari e Oxfam Italia e Accademia Italiana; notti indiane immortalate in scatti fotografici dall’artista di Calcutta Arko Datto, contributor per TIME, National Geographic e New Yorker; il sistema familiare e le relazioni al giorno d’oggi in “Godavari”, lavoro corale ambientato sulle rive dell’omonimo fiume firmato dal regista Nikhil Mahajan, che incontrerà il pubblico in sala insieme all’attore Jitendra Joshi.

Saranno questi alcuni degli eventi speciali – per ‘un’esperienza India’ a 360° – che martedì 6 dicembre a Firenze inaugureranno il 22/mo River River to River Florence Indian Film Festival, unico festival in Italia a raccontare il volto dell’India contemporanea, diretto da Selvaggia Velo, in programma dal 6 all’11 dicembre al cinema La Compagnia (via Cavour 50/R) e online sulla piattaforma Più Compagnia in collaborazione con MYmovies (www.mymovies.it/ondemand/river-to-river).

In “Godavari”, nella città di Nashik, una delle più antiche dell’India, una famiglia tenta di far fronte a due dipartite: una di cui è al corrente e l’altra a cui non è preparata. Si trattano le relazioni tra genitori e figli, mariti e mogli, e il concetto di tradizione nel sistema familiare indiano, sul filo della combinazione di vecchio e nuovo, vita e morte, religione e spiritualità. La proiezione sarà preceduta alle 20.30 dalla cerimonia di inaugurazione con gli interventi, tra gli altri, della videsindaca di Firenze Alessia Bettini, di un rappresentante della Regione Toscana, dell’ambasciatore dell’India Neena Malhotra e della direttrice del festival Selvaggia Velo. Il River to Rifer Florence Film Festival si svolge con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’India, sotto l’egida di Fondazione Sistema Toscana, ed è realizzato con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema e Audiovisivo, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze.

La prima giornata si aprirà alle 18.30 presso fsmgallery a Firenze (via San Zanobi 19/r) con il vernissage della mostra, in prima italiana, “Mannequin”, viaggio fotografico nella notte indiana firmato da Arko Datto. Con opere esposte in tutto il mondo e il sostegno di enti prestigiosi tra cui il Pulitzer Center e la National Geographic Society, Arko Datto è una delle voci più innovative dall’India contemporanea. Per la personale realizzata in collaborazione con fsm – Fondazione Studio Marangoni l’artista firma una carrellata di immagini coloratissime rubate all’oscurità urbana. Il lavoro, partito nel 2014, pochi mesi prima che gli estremisti indù prendessero il controllo del paese, è “Un ricordo affettuoso della notte che è stata, per anticipare il buio che ci attende”, citando l’artista. La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio 2023 da lunedì a venerdì con orario 10.00/15.00 (su appuntamento: prenotazioni segreteria@studiomarangoni.it).

Da abiti femminili tradizionali a capi seasonless, genderless, inclusivi, ma anche accessori, gioielli ed elementi di arredo: I was a Sari, marchio di accessori e abbigliamento ready to wear etico e sostenibile che dà lavoro a più di 200 donne in situazioni svantaggiate, incontra la creatività degli studenti di Accademia Italiana, scuola di alta formazione del gruppo AD Education. Nasce così un progetto didattico i cui risultati saranno al centro di un doppio evento, alle ore 18 la presentazione nella sede di Accademia Italiana in piazza Pitti 15, alle 20.30 la ribalta scenica del cinema La Compagnia (via Cavour 50/R), durante la prima serata. Il progetto ha coinvolto circa 60 studenti tra gli iscritti all’ultimo anno del corso triennale in Fashion Design nelle sedi di Firenze e Roma di Accademia Italiana, con il coordinamento delle docenti Cecilia Rinaldi e Ilenia Alesse. Dalla prima fase di sketching sono stati selezionati 6 gruppi, ciascuno dei quali ha prodotto tre look per un totale di 18 outfit, pronti a sfilare alla Compagnia, tra cui sarà premiato un vincitore. Le sari vengono trasformate in capi pregiati, gioielli, calzature e tessuti ornamentali realizzati a mano da artigiane degli slum dell’India. Le parole d’ordine sono economia circolare, con il recupero di tessuti dai caotici e colorati mercati della città, empowerment femminile, fornendo a donne in situazioni svantaggiate una formazione professionale e la tranquillità dell’emancipazione economica, design e originalità, con prodotti unici disegnati da fashion designer volontari da tutto il mondo, tra cui spicca la collaborazione con Gucci.

Il 22esimo River to River Florence Indian Film Festival proseguirà fino all’11 dicembre con 34 le proiezioni proposte, tra lungometraggi, doc, corti, serie e film d’artista in prima italiana ed europea. Relazioni, identità, amore, battaglie e transizioni sono le tematiche che connettono le opere selezionate. Tutto il programma su www.rivertoriver.it

Il festival si avvale del sostegno degli sponsor Salvatore Ferragamo, Galleria di Lux e Saaz Restobar, i partner tecnici Hotel Roma, fsm – Fondazione Studio Marangoni, Accademia Italiana, I was a Sari, Oxfam, Amblè, Libreria Brac, Cescot Firenze, Kochi-Muziris Biennale, Pocket Films, La città dei Lettori e i media sponsor Firenze Spettacolo e RDF.

INFO

www.rivertoriver.it

Facebook /rivertoriverfiff

Twitter & Instagram @river2riverfiff

Youtube /RiverToRiverFIFFestival

Hashtag #R2RFIFF

INGRESSI

Proiezioni al Cinema La Compagnia (Via Cavour 50 r, Firenze)

pomeridiano singolo 4 € / pomeridiano completo 6 € (include le proiezioni pomeridiane del giorno scelto) / serale intero 6 € / serale ridotto 5 € (studenti DAMS, Pro. Ge. A.S, Fondazione Studio Marangoni, Accademia Italiana, possessori biglietto Museo Salvatore Ferragamo) / giornaliero 10 €

abbonamento completo Festival 40 €

biglietti alla cassa del cinema o su cinemalacompagnia.ticka.it

Proiezioni online (www.cinemalacompagnia.it)

biglietti su www.mymovies.it/ondemand/river-to-river

abbonamento sala virtuale Più Compagnia in collaborazione con MYmovies 7,90 € / abbonamento MYmovies One 12,90 €