Attesa a Soverato per “Que serà” con Edy Angelillo

C’è attesa a Soverato (Catanzaro) per domenica prossima 8 gennaio al teatro del Grillo per “Que serà” di Roberta Skerl che vedrà come protagonisti tra i più acclamati e apprezzati interpreti della commedia, Paolo Triestino (quest’ultimo anche regista) e Edy Angelillo (quest’ultima reduce dal trionfo della scorsa stagione al Sistina con Rugantino), con Emanuele Barresi in un potente e intenso spettacolo scritto da Roberta Skerl dove comico e tragico si mescolano nella più pura tradizione della commedia italiana d’autore.

Metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note

brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate ed i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. Aggiungi infine che

improvvisamente tutto cambi perché qualcosa di imprevisto, di molto imprevisto, accada e

che ci si chieda cosa siamo disposti a fare per il nostro migliore amico.

Ecco così servito “Que serà”, uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita.

Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima

attualità.