Al Teatro Era di Pontedera ritorna dopo un anno di pausa un’edizione nuova e accurata

de La Bottega del caffè di Carlo Goldoni firmata da Paolo Valerio, attore, regista,

direttore artistico del Teatro Stabile di Verona, con protagonista Michele Placido, che non

ha certo bisogno di presentazioni, icona del nostro cinema, regista e attore fondamentale

nel nostro teatro, conosciuto per il ruolo del commissario di Polizia Corrado Cattani,

interpretato nelle prime quattro stagioni della celebre serie televisiva La piovra, Orso

d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino per Ernesto di Salvatore Samperi e 4

David di Donatello al suo attivo.

Accogliamo appieno e portiamo sulla scena tutta la vitalità e il divertimento della

commedia, la comprensione che Goldoni mostra per l’uomo, di cui ritrae con sottigliezza le

virtù e i lati oscuri, il suo amore viscerale per il teatro, per la scrittura, per gli attori, sulle cui potenzialità costruiva personaggi universali. (Paolo Valerio)

Michele Placido impersona Don Marzio, nobile napoletano che passa le giornate ad

osservare seduto, sorseggiando un buon caffè, il piccolo mondo antico e moderno di un

campiello veneziano e con malizia ne intriga i destini, ne diffonde le maldicenze, ne

disvela i sotterfugi e i segreti. Una specie di Deus ex machina nel raccontarci con

umorismo le vite degli altri personaggi e allo stesso tempo il Capro espiatorio della furia di

chi è messo a nudo nelle sue marachelle, nei suoi errori, nelle sue peripezie amorose e

non solo. Il testo ha una sua peculiare coralità, un impeccabile congegno comico, seppur

costruito con leggiadria, con ritmi vorticosi fra i personaggi, in cui la centralità del

personaggio di Placido era già stata assicurata e sancita dallo stesso Goldoni.

Un chiacchierone maldicente, molto originale e comico è uno di quei flagelli dell’umanità

che preoccupa tutti quanti, infastidisce i frequentatori abituali del caffè. [..] Quello del

maldicente era applicabile a molte persone conosciute. Una di esse se la prese con me;

fui minacciato, si parlava di spade, coltelli, pistole; ma, curiosi, forse, di vedere sedici

commedie nuove in un anno, mi concessero il tempo di terminarle. (Carlo Goldoni)

In questa famosissima commedia, la più famosa delle sedici nuove commedie, scritta nel

1750 da Carlo Goldoni non succede nulla di eccezionale ma eccezionale diventa tutto

quello che riguarda le piccole grandi storie che si vedono intersecarsi sulla scena: c’è chi

si perde nel gioco, due amanti si allontanano, poi si ritrovano e poi perdonano, una moglie

bacchetta il suo fedifrago marito, qualche sogno nasce e un altro s’infrange, orecchini che

passano di mano in mano, prestiti di denaro, vincite e perdite, ma soprattutto si spettegola,

si vive, si ride e diverte. È Venezia, come dice Don Marzio, “un paese in cui tutti vivono

bene, tutti godono la libertà, la pace, il divertimento.”

Questa Commedia ha caratteri tanto universali, che in ogni luogo ove fu ella

rappresentata, credevasi fatta sul conio degli originali riconosciuti. Il Maldicente fra gli altri

trovò il suo prototipo da pertutto, e mi convenne soffrir talora, benchè innocente, la taccia

d’averlo maliziosamente copiato. No certamente, non son capace di farlo.

I miei caratteri sono umani, sono verisimili e forse veri, ma io li traggo dalla turba

universale degli uomini, e vuole il caso che alcuno in essi si riconosca. Quando ciò

accade, non è mia colpa che il carattere tristo a quel vizioso somigli; ma colpa è del

vizioso, che dal carattere ch’io dipingo, trovasi per sua sventura attaccato. (Carlo

Goldoni)

Accanto al personaggio di Don Marzio una compagnia d’interpreti in scena espressivi,

dinamici e ispirati: Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano,

Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio, Michelangelo Placido, Maria

Grazia Plos, capaci di ricreare quello spazio vitale disegnato dalle parole di Goldoni, quel

microcosmo storico, sociale e umano, incastonato per essere universale, perché tratteggia

i caratteri dell’uomo di ogni tempo attraverso l’ironia della commedia, la sua innata

acutezza nello sviscerare le situazioni più quotidiane, in un luogo fisico e preciso di una

città come una piazza, o come una bottega, che diventa però cassa di risonanza dei tipi

umani, trasversali nel tempo.

È una piazzetta nella città di Venezia. Di fronte vi sono tre botteghe: quella in mezzo è un

caffè, quella a destra è occupata da un parrucchiere e l’altra a sinistra da un biscazziere.

Da una parte vi è, fra due calli, una casetta, abitata da una ballerina, dall’altra, una

locanda. (Carlo Goldoni)

In questo spaccato di mondo, dalle prime luci dell’alba fino alla notte, in un giorno

invernale durante il carnevale, si snodano le vicende allegre e energiche di questa

commedia, si intessono i legami trai personaggi, le burle, i comici pianti, i pettegolezzi e i

silenzi ammonitori. La scena del teatro con la sua magica ampiezza di vedute si situa

appunto nel settecento veneziano e nel mondo contemporaneo, la penna del Goldoni

traccia quei sentimenti così universali da unirci al di là dello spazio e del tempo, con la

leggerezza del genio e l’acume del letterato, in un viavai e crescendo umoristico, sempre

nobile anche quando miserabile, perché la genuina curiosità verso l’uomo affina

l’indulgenza e smussa il giudizio in comprensione benevola, ironica, perciò lungimirante.

Michele Placido di Carlo Goldoni con in o.a. Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester

Galazzi, Anna Gargano, Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio,

Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos scene Marta Crisolini Malatesta costumi Stefano

Nicolao luci Gigi Saccomandi musiche Antonio Di Pofi movimenti di scena Monica Codena foto Simone Di Luca regia Paolo Valerio produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,

Goldenart Production, Teatro della Toscana