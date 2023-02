Astra il cinema a Firenze

giovedì 2 febbraio ore 16.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 18.30 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh- v.o sott ita ore 21.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita venerdì 3 febbraio ore 11.00 Godland di Hlynur Palmason ore 14.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh- v.o sott ita ore 16.15 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 18.30 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 21.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita sabato 4 febbraio ore 10.30 Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note di Jean-Christophe Roger e Julien Chheng ore 12.30 Riverboom – Greatest Hits: Photography vs. Cinema > fino alle 14.15 ore 15.00 La signora di Shanghai di Orson Welles – restaurato- v.o sott ita ore 16.45 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 19.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 21.15 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita domenica 5 febbraio ore 10.30 Strade Perdute di David Lynch – restaurato – v.o sott ita ore 13.00 Godland di Hlynur Palmason ore 16.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 18.30 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 21.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita lunedì 6 febbraio ore 15.45 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 18.00 Strade Perdute di David Lynch – restaurato – v.o sott ita ore 21.00 TALK – Riverboom- Greatest Hits: Photography vs Cinema, alla presenza del fotografo Edoardo Delille, Gabriele Galimberti e Paolo Woods martedì 7 febbraio ore 15.30 Godland di Hlynur Palmason ore 18.30 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 21.00 Gigi la Legge di Alessandro Comodin. Alla presenza del regista e dell’attore protagonista Gigi Mecchia, conduce la serata Alessandro Stellino mercoledì 8 febbraio ore 16.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh- v.o sott ita ore 18.30 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 21.00 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita giovedì 9 febbraio ore 17.00 Trieste è bella di notte di Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre ore 18.30 Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh – v.o sott ita ore 21.00 Trieste è bella di notte di Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre