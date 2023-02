Gli appuntamenti dell’ORT a Marzo 2023

Tre nuove produzioni della Stagione Concertistica a Firenze e in regione

Attività anche per i gruppi da camera tra Battisti, Morricone e Piazzolla

Nel mese di marzo prosegue la Stagione Concertistica, presentando tre nuove produzioni con artisti internazionali. Al Teatro Verdi di Firenze l'8 marzo un programma d’ambientazione britannica con protagonista Michele Spotti, direttore che alla soglia dei trent’anni si sta imponendo in Europa come punto di riferimento per il repertorio operistico dell’Ottocento.

Insieme al tenore irlandese Robin Tritschler e Martin Owen (primo corno della BBC

Symphony Orchestra) presenta di Benjamin Britten la Serenata op.31 e Lachrymae, con

solista Stefano Zanobini, prima viola dell’ORT. Negli altri due pezzi diretti da Spotti appare

invece la Gran Bretagna osservata da musicisti del continente. Nelle Ebridi Mendelssohn

raffigura il suo stupore di fronte alla Grotta di Fingal (sull’Isola di Staffa, nell’arcipelago

scozzese delle Ebridi, appunto); La pendola, invece, è una delle dodici sinfonie che Haydn

compose, al colmo della fama, in occasione dei suoi due viaggi a Londra. (replica il 9 marzo, Figline Teatro Garibaldi).

Si prosegue con due artisti che arrivano entrambi dagli Stati Uniti, anche se nessuno dei due ha origini americane. È di Bari infatti il pianista Alessio Bax, classe 1977, che nel

Conservatorio della sua città si è diplomato a 14 anni e a Dallas si è perfezionato con Joaquín Achúcarro. È il direttore artistico degli “Incontri in Terra di Siena”, la rassegna concertistica nel cuore della Val d’Orcia. A Bax è affidato il temibile Concerto n.2 di Brahms. Sul podio un’altra statunitense d’adozione, la neozelandese Gemma New, bacchetta principale della Hamilton Philharmonic, in Canada, della New Zealand Philharmonic e bacchetta ospite della Dallas Symphony. Con l’ORT dirige l’ouverture di Beethoven per il dramma Egmont di Goethe e la Sinfonia n.4 di Mendelssohn, detta “Italiana”, poiché trasferisce in note le impressioni che il compositore tedesco riportò durante il suo Grand Tour nel Belpaese. (16 marzo Firenze, 17 Piombino, 18 Pistoia)

A fine mese generazioni ed esperienze diverse a confronto: sul podio il newyorkese Andrew

Litton, direttore di lungo corso (classe 1959) e di grande autorevolezza negli Stati Uniti,

attualmente direttore musicale del New York City Ballet. Al pianoforte, per il Concerto n.1 di

Brahms, siede il veneziano Alessandro Taverna: musicista capace di coniugare la

dimensione internazionale delle sue collaborazioni con la devozione alle radici e al territorio da cui proviene. Infatti ha deciso di continuare a insegnare nello stesso luogo in cui si è formato, la Fondazione musicale S.Cecilia di Portogruaro, dove dirige anche il festival concertistico.

Completa il programma la Sinfonia n.5 di Mendelssohn, nota come “Riforma” poiché scritta

per celebrare il terzo centenario della Confessione di Augusta, il documento del 1530 che per primo espose i princìpi teologici del protestantesimo. (25 marzo Figline, 27 Poggibonsi, 29 Firenze)

Due sono invece gli appuntamenti con i gruppi da camera il 5 marzo a Lucca Mya canta

Battisti con Mya Fracassini, il Quintetto di Ottoni dell'ORT e Trio Jazz; il 19 marzo a

Quarrata Gli Ottoni e Percussioni dell'ORT rendono omaggio a due “compositori eterni”

MORRICONE & PIAZZOLLA.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

domenica 5 marzo 2023 ore 17:30 Lucca, Auditorium del Conservatorio Boccherini

Gruppi da Camera 2022/23

MYA CANTA BATTISTI

MYA FRACASSINI cantante

Quintetto di Ottoni dell'ORT e Trio Jazz

Durata 90 minuti circa / non è previsto intervallo

trombe Donato De Sena, Stefano Benedetti

corno Andrea Albori

trombone Andrea Falsini

tuba Riccardo Tarlini

pianoforte Giacomo Ferrari

basso elettrico Luca Betti

batteria Roberto "Dumbo” Bichi

musiche di Lucio Battisti

arrangiamenti di Gianpaolo Mazzoli

mercoledì 8 marzo 2023 ore 21:00 Firenze, Teatro Verdi

giovedì 9 marzo 2023 ore 21:00 Figline, Teatro Garibaldi

Stagione Concertistica 22/23

MICHELE SPOTTI direttore

ROBIN TRITSCHLER tenore

MARTIN OWEN corno

STEFANO ZANOBINI viola

Orchestra della Toscana

Felix Mendelssohn-Bartholdy / Le Ebridi, ouverture op.26

Benjamin Britten / Serenata per corno, tenore e archi op.31

Benjamin Britten / 'Lachrymae' – Riflessioni su una canzone di John Dowland, per viola e archi op.48a (1976)

Franz Joseph Haydn / Sinfonia n.101 'La pendola'

Firenze

Figline



giovedì 16 marzo 2023 ore 21:00 Firenze, Teatro Verdi

venerdì 17 marzo 2023 ore 21:00 Piombino, Teatro Metropolitan

sabato 18 marzo 2023 ore 21:00 Pistoia, Teatro Manzoni

Stagione Concertistica 22/23

GEMMA NEW direttore

ALESSIO BAX pianoforte

Orchestra della Toscana

Ludwig van Beethoven / Egmont op.84, ouverture

Felix Mendelssohn-Bartholdy / Sinfonia n.4 op.90 'Italiana'

Johannes Brahms / Concerto n.2 per pianoforte e orchestra op.83

Firenze

Piombino



domenica 19 marzo 2023 ore 16:00 Quarrata (PT), Villa medicea "La Magia"

Gruppi da Camera 2022/23

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni e Percussioni dell'ORT

musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla

arrangiamenti di Donato De Sena

sabato 25 marzo 2023 ore 21:00 Figline, Teatro Garibaldi

lunedì 27 marzo 2023 ore 21:00 Poggibonsi, Teatro Politeama

mercoledì 29 marzo 2023 ore 21:00 Firenze, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 22/23

ANDREW LITTON direttore

ALESSANDRO TAVERNA pianoforte

Orchestra della Toscana

Johannes Brahms / Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.15

Felix Mendelssohn-Bartholdy / Sinfonia n.5 op.107 'Riforma'

Figline



Poggibonsi

Politeama via Piazza Fratelli Rosselli, 6 POGGIBONSI (SI) tel. 0577 983067

www.politeama.info

Firenze