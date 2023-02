TERAPIA DI GRUPPO

laboratorio di e con Debora Villa

Debora Villa è esaurita e fin qui, nulla di nuovo. Ma è anche saggia e sa perfettamente di non essere l’unica.

Ma come mai, sta andando tutto bene, no? Dal lockdown alle code in posta; dall’incalzar del tempo al caro vita; dal traffico agli haters; ci mancava pure la guerra, le repressioni, il caro bollette e il divorzio Totti-Blasy. Dove andremo a finire? Ma è ovvio, al Teatro della Cooperativa, luogo magico, dove l'inclusione diventa medicina collettiva per resistere alla vita, e Debora Villa diventa dottoressa della risata. Paure, sogni, insicurezze, psicosi. I motivi per farsi venire un bell’esaurimento non mancano. E allora, non ci resta che ridere insieme delle nostre disgrazie! Torna Debora Villa al Teatro della Cooperativa con un laboratorio comico dal titolo Terapia di Gruppo per 4 lunedì: 6 febbraio, 13 marzo, 17 aprile e 15 maggio. Debora Villa dà vita, insieme ad amici e colleghi, e agli amici del Teatro della Cooperativa, ad un nuovo laboratorio comico fatto da professionisti ed esordienti, da compagnie teatrali e principianti.

Durante la serata ci sarà uno spazio dedicato a tutti i dilettanti che si vorranno esibire con un pezzo comico, una canzone, una poesia, un balletto. Insomma, ospiteremo chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. Insomma palco sempre più aperto, artisti sempre più matti, novità, sorprese e tanta voglia di stare insieme.

Requisiti fondamentali: portare sul palco l’umana follia, essere sull’orlo di una crisi di nervi e avere voglia di condividere perché il detto: "mal comune mezzo gaudio" ci piace proprio tanto! Vi aspettiamo con ansia. Molta ansia. Troppa ansia. Se non ci ricoverano prima.

