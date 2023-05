Il Comune di Greve in Chianti ha programmato un fitto calendario di iniziative per il mese di maggio tra mostre mercato florovivaistiche, tradizioni artigianali, rassegne slow, eventi dedicati alla cultura e agli amici a quattro zampe

Il super Maggio di Greve in Chianti fiorisce con un bouquet di eventi al profumo di rose e giaggioli e…non solo

L’assessore Giulio Saturnini: “non c’è che l’imbarazzo della scelta, il nostro carnet di primavera offre le più diverse opportunità di conoscenza e socialità da vivere all’aperto, nelle piazze e nei borghi del Chianti”

Greve in Chianti, 3 maggio 2023. Il vento di Primavera soffia ed inonda piazze e borghi di Greve. Un super maggio sta per spiccare il volo e i profumi della bella stagione si diffondono in ogni angolo della campagna chiantigiana. E’ il ricco calendario di appuntamenti, promosso e organizzato dal Comune che si propone di animare il mese delle rose con l’obiettivo di arricchire l’offerta turistico-culturale del cuore della Toscana collinare.

Il cartellone fa sbocciare decine di eventi che accompagnano cittadini e visitatori alla scoperta della tradizione, altri dalle radici storiche che si sono guadagnati un ruolo di primo piano nel corso del tempo. Per non dimenticare le iniziative, fresche di manifattura, che debuttano quest’anno portando con sé nuove proposte di intrattenimento rivolte ad adulti e bambini. Una manifestazione per ogni week-end maggiolino, dal settore florovivaistico alla cultura e all’arte, dall’escursionismo allo sport e alla passione per gli animali, per soddisfare tutte le età e le preferenze. Per l’assessore al Turismo Giulio Saturnini “non c’è che l’imbarazzo della scelta, il nostro carnet di primavera offre le più diverse opportunità di conoscenza e socialità da vivere all’aperto, nelle piazze e nei borghi del Chianti, l’intento è quello di divertire, incuriosire, attrarre, informare e stimolare coinvolgimento e partecipazione alla vita del territorio”.

Ha il sapore di una festa di comunità senza tempo la mostra mercato florovivaistica giunta alla quarantasettesima edizione. La kermesse “Greve in Fiore” è pronta a sprigionare le più disparate sfumature cromatiche e armonie olfattive nel fine settimana che apre il mese, sabato 6 e domenica 7 maggio. Una vetrina profumata che torna a stendere un tappeto colorato, popolato da piante e fiori di stagione, nella bella piazza Matteotti, ombelico storico e commerciale del comune chiantigiano. L’appuntamento che da tanti anni risponde alla passione dei green lovers, visitatori, turisti e cittadini con il pollice verde e l’hobby del giardinaggio, è un omaggio trasversale alla natura e a chi ama prendersi cura della terra e degli spazi verdi. L’iniziativa che apre i battenti alle ore 9 (fino alle ore 19.30) intreccerà il suo amore per l’ambiente con quello per l’arte contemporanea. E’ prevista infatti alle ore 15.30 l’inaugurazione di “Vitality”, la mostra monumentale di alcuni dei capolavori del grande scultore Sauro Cavallini nel Chianti alla presenza del sindaco Paolo Sottani e degli assessori Maura Masini per San Casciano in Val di Pesa e Giampiero Galgani per Barberino Tavarnelle, nell’ambito di un progetto d’arte contemporanea condiviso dai Comuni dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.

Sulla scia delle essenze tipiche chiantigiane anche San Polo in Chianti celebra la sua festa dedicata al Giaggiolo dal 4 al 7 maggio, con un palinsesto eterogeneo, congegnato dalla dinamica équipe del Comitato Turistico San Polo. Sul palcoscenico della tradizione sale dunque sua maestà il Giaggiolo, l’elegante fiore che ammanta di lillà il ventre delle colline chiantigiane condividendo la scena con le tante anime della festa: l’artigianato, l’arte, le degustazioni, la musica, l’animazione per bambini e lo sport. Quattro giorni di divertimento all’aperto percorsi dal filo rosso della qualità del vivere in campagna.

A proposito di stile di vita, Greve in Chianti non rinuncia al piacere di accogliere l’arrivo lento e consapevole della lumaca arancione, icona della cultura slow che identifica la Rete internazionale delle Città del buon vivere. Spazio alla sostenibilità con “La vetrina delle Cittaslow”, la mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali delle città che fanno parte del network internazionale, costituito da 300 comuni di tutto il mondo, fondato dal Comune di Greve in Chianti nel 1999 grazie alla felice intuizione dell’allora sindaco Paolo Saturnini. Gli stands dei comuni ospiti, una ventina da nord a sud provenienti da varie regioni italiane, saranno in trasferta in piazza Matteotti sabato 13 e domenica 14 maggio, con una cornice di eventi che la giunta Sottani ha organizzato per dare agli amici fieri della loro lentezza il miglior benvenuto. Il programma prevede dimostrazioni artigianali, intrattenimento musicale dal vivo, degustazioni di prodotti tipici delle città Slow e vino Chianti Classico.

Il mese di maggio offre anche l’occasione di celebrare un anniversario importante: i dieci anni della biblioteca comunale “Carlo e Massimo Baldini”, progettata dall’architetto Cristiano Cosi, voluta dall’allora sindaco Marco Hagge. Il Comune ha organizzato per venerdì 5 maggio alle ore 17 la celebrazione della ricorrenza alla presenza del sindaco Paolo Sottani e degli assessori Lorenzo Lotti e Giulio Saturnini.

In occasione della Chianti Down Country piazza Matteotti si trasforma in un grande campo da gioco dove sperimentare e mettersi alla prova nelle diverse discipline tra cui calcio, ciclismo, tennis, nuoto, pallavolo, nuoto, karate, baseball, danza e fitness e podismo. E’ la prima edizione della “Festa dello Sport” che il Comune organizza domenica 21 maggio dalle ore 10 alle ore 18 in collaborazione con le società sportive del territorio (Asd Grevigiana, Asd San Polo, Ciclistica Grevigiana Asd, Chianti Down Country Asd, Circolo Tennis Greve in Chianti, Virtus Buonconvento SSD, V.B. Greve Asd, Tzubame Asd, Baseball Chianti Asd, Asd Double Step, Chianti Classico Marathon).

Nello stesso fine settimana la ghiotta occasione di degustare i piatti della tradizione e le migliori eccellenze vinicole è offerta dalla diciottesima edizione della rassegna di vini e prodotti tipici del castello di Montefioralle “I vini nel castello”, in programma sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle ore 11 alle ore 19. L’organizzazione è condivisa con il Comitato turistico Montefioralle. Nel ventaglio delle proposte ci sono tour culturali e degustazioni guidate, musica, buona cucina, arte e artigianato.

Ci sono poi le visite guidate alla scoperta di Firenze, delle bellezze fiorentine e dei tesori inestimabili fuori dalle comuni rotte turistiche organizzate dal Comune in forma gratuita. Sabato 27 maggio alle ore 10.30 la tappa del ciclo di iniziative “Conoscere Firenze” condurrà i partecipanti alla volta del Museo di San Salvi sulle tracce di Andrea Del Sarto e Benedetto da Rovezzano. La visita sarà accompagnata da Antonio Natali, storico dell’arte nonché direttore degli Uffici dal 2006 al 2015.

Per concludere in bellezza il carnet propone “Una domenica da cani”, una giornata dedicata ai cani e alle loro famiglie, in programma domenica 28 maggio dalle ore 15 alle ore 19 nell’area del Parco di Sant’Anna. Nel corso del pomeriggio sono previsti momenti di informazione con alcuni educatori cinofili ed esperti di alimentazione, letture e angoli di coccole corredate di foto. Inoltre alle ore 17 si terrà uno speciale red carpet che farà sfilare i simpatici fido nelle diverse categorie in gara.

Il calendario degli eventi è organizzato dall’ufficio Promozione del territorio, Turismo e Cultura del Comune di Greve in Chianti.