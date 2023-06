Nel giro di poco tempo, Damiano Michieletto è emerso sulla scena internazionale come uno dei rappresentanti più interessanti della giovane generazione di registi italiani; poco più che trentenne, nel 2008 ha vinto il Premio Abbiati per La gazza ladra, successo che ha ripetuto nel 2017 con Aquagranda di Perocco e nel 2018 con Damnation de Faust. Oltre all’intensa attività nel teatro lirico, Michieletto è attivissimo anche nel teatro di prosa. La sua regia propone una rilettura di Madama Butterfly dal forte taglio contemporaneo. L’esotismo in Butterfly, all’epoca della prima scaligera nel 1904, era rappresentato da kimono, sensu (il tipico ventaglio giapponese) o sontuosi obi. Oggi, nell’era della globalizzazione, quegli stessi simboli non sono più codici di un mondo lontano, ma semplici oggetti che hanno perso il loro profondo significato e la loro origine. Da queste riflessioni nasce il lavoro di Michieletto, che ricopre la protagonista di nuovi simboli. «Le ali spezzate di Butterfly – afferma il regista – diventano una tragedia contemporanea: il libretto ci dice che Cio-cio-san è una ragazza di quindici anni che, caduta in miseria, viene venduta da un sensale a un americano sconosciuto, che per cento yen l’ottiene in sposa. Non è un matrimonio: è una compra-vendita, e Cio-cio-san viene ribattezzata da quell’uomo con un nome americano: Butterfly. Dopo poco tempo, forse un mese, quell’uomo l’abbandona per continuare i suoi viaggi e suoi affari. La storia di Madama Butterfly è dunque basata su una vicenda di quello che oggi si chiama turismo sessuale. Questa è la visione sulla quale ho incentrato la mia lettura dell’opera». La tragedia e la violenza di questo “racconto del dolore” vengono fedelmente rispettate dal regista; ciò che cambia è la forma di veicolare il teatro di Puccini al pubblico d’oggi; per questo al centro della scena – a rispettare e amplificare l’assoluta centralità della protagonista – si erge una piccola stanza di plexiglass, la casa-prigione di Butterfly, la perfetta teca per collezionare un rarissimo esemplare di farfalla. Da quella teca e dal dialogo con l’esterno emerge lo scontro tra realtà e illusione. La regia dello spettacolo è ripresa per l’occasione da Elisabetta Acella, le scene sono di Paolo Fantin (assistente Piero de Francesco), i costumi di Carla Teti e le luci, di Marco Filibeck, sono riprese da Vladi Spigarolo. Mercoledì 7 giugno alle ore 18 al Piccolo Regio Puccini con ingresso libero, appuntamento con la Conferenza-concerto condotta dalla giornalista Susanna Franchi con la partecipazione del soprano Irina Bogdanova e del tenore Giuseppe Raimondo, i quali interpreteranno arie dall’opera di Puccini, accompagnati al pianoforte da Jeong Un Kim. Il Teatro Regio aderisce all’iniziativa di raccolta fondi promossa dal Ministero della Cultura a sostegno delle popolazioni di Emilia-Romagna e Marche colpite dall’alluvione, devolvendo l’incasso della prova generale di Madama Butterfly di Giacomo Puccini in scena domenica 11 giugno alle ore 15. «Con la speranza che si possa tornare presto a una condizione di normalità – dichiara Mathieu Jouvin, Sovrintendente del Teatro Regio di Torino – esprimiamo la nostra vicinanza e sostegno a tutti coloro che sono stati pesantemente colpiti e alle loro famiglie. Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per dare un segno concreto di solidarietà». Il conto corrente attivato a livello istituzionale è il seguente: Intestazione del conto bancario: Il Cinema e l’Audiovisivo per l’Emilia-Romagna e le Marche – IBAN: IT21 Z 030 6905 0481 0000 0015 390 – Causale: Emergenza alluvione Emilia-Romagna e Marche. Ricordiamo che in tutte le recite serali il pubblico ha la possibilità di degustare una cena a buffet nel Foyer del Toro durante l’intervallo: Opera buffet si può acquistare online al costo di € 27 oppure direttamente la sera dello spettacolo, presso le casse nel foyer d’ingresso, a € 30. Per la recita in programma domenica 18 giugno alle ore 15, è attivo Bimbi Club. Il servizio è rivolto a genitori e/o nonni che desiderano godersi lo spettacolo, mentre i bambini (dai 6 ai 10 anni) partecipano a divertenti laboratori di canto e di danza a partire dalle ore 14.30 e fino al termine della recita. È consigliata la prenotazione e la merenda al sacco. Il costo di Bimbi Club è di € 10 e per accedere è necessario essere in possesso del biglietto per lo spettacolo.