Sabato 26 agosto 2023

ore 11.30

Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa

Concerto Raccontato. I Colori dell’Organo

I virtuosi europei fra ‘600 e ‘700

Lorenzo Lucchini

Da voce narrante a voce narrata, per la XVII edizione del festival Milano Arte Musica, l’organo diventa protagonista di un nuovo formato di concerti, pensato per vedere attraverso l’infinita possibilità di colori che il re degli strumenti è in grado di originare. Concerti Raccontati in Matinée è una rassegna nella rassegna in tre appuntamenti, distribuiti in luglio e agosto, durante la quale tre giovani talentuosi organisti accompagneranno il pubblico in un percorso narrativo di storia, riflessioni ed emozioni suscitate dall’esecuzione di ogni programma. Il primo concerto si terrà il 1° luglio presso la Chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia con il Maestro Beniamino Calciati, il

secondo il 15 luglio presso la Chiesa di San Nicolao della Flue con il Maestro Michele Zanella e il terzo il 26 agosto presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa con il Maestro Lorenzo Lucchini.

Il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna, quello di sabato 26 agosto, si configura come un cammino di ascolto, dove la musica diventa metafora della vita. Dalla risolutezza narrativa della Xacara, alla naturale leggerezza nel Capriccio sopra il cucù di Kerll, passando per Scarlatti, in cui nel dialogo sonoro ad ogni domanda c’è sempre una rassicurante risposta. La gioia è un ingrediente fondamentale nei brani di Bach, come lo è nell’affrontare le difficoltà della vita, dove le fatiche quotidiane possono essere rasserenate dalla luce della musica, in una continua e appagante ricerca spirituale.

INFORMAZIONI

Associazione Culturale La Cappella Musicale

via Vincenzo Bellini 2 – 20122 Milano

tel 02.76317176 | 3477248915

e-mail mail@lacappellamusicale.com

sito www.milanoartemusica.com

BIGLIETTI

Biglietto Intero: posto unico numerato 5 euro

Under12: ingresso gratuito

Biglietto sospeso: regala un biglietto! Sarà destinato agli utenti dei servizi sociali del Comune di Milano

Concerto in Abbonamento

Abbonamento MAM

Abbonamento MAM da Scoprire

Punti vendita:

sul posto, secondo disponibilità, 40 minuti prima di ogni concerto

online (con diritto di prevendita): Circuito Vivaticket www.vivaticket.it

presso Associazione Culturale La Cappella Musicale (via Vincenzo Bellini, 2)

Lunedì dalle 15.00 alle 18.00

Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00

È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita

SEDE

Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa

via Neera 24

MM2 Abbiategrasso, tram 3, 15, bus 65, 79

PROGRAMMA

Juan Cabanilles Xacara

(1644 – 1712)

Johann Caspar Kerll Capriccio sopra il cucù

(1627 – 1693)

Domenico Scarlatti Sonata in Sol maggiore K.328

(1685 – 1757)

Johann Sebastian Bach Christ lag in Todesbanden, BWV 625

(1685 – 1750) Der Tag, der ist so freudenreich, BWV 605

Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731

Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore, BWV 564

BIOGRAFIA

Lorenzo Lucchini, nato a Lodi, si è diplomato in Organo e Composizione organistica al

Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia sotto la guida di Maurizio Ricci. Ha frequentato in seguito diversi corsi di interpretazione organistica, in particolare quelli tenuti da Luigi Ferdinando Tagliavini, Montserrat Torrent e Jean-Claude Zehnder, col quale si è perfezionato a Basilea (CH).

Ha conseguito la laurea in Musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia e ha tenuto diverse esecuzioni e lezioni-concerto su strumenti storici (Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco di Milano, Pinacoteca di Brera, Accademia Filarmonica e Basilica di San Petronio a Bologna).

Ha frequentato, sotto la guida di Montserrat Torrent-Serra, i Corsi Universitari Internazionali di musica antica spagnola a Santiago de Compostela, conseguendo nel 2007 il Premio “Rosa Sabater”.

Dal 2010 organizza la rassegna organistica Vox Organi ed è fondatore dell’Associazione culturale “Sentieri Sonori”, promuovendo iniziative per la valorizzazione del patrimonio artistico e organario, con particolare attenzione al territorio lodigiano. È organista presso il Tempio civico dell’Incoronata di Lodi e svolge, nella medesima città, attività didattica presso la “Fondazione Scuole Diocesane”.