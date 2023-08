Da settembre la Musica Diffusa dell’ORT è nei quartieri di Firenze

La rassegna “Musica Diffusa” dell’Orchestra della Toscana si aggiudica il bando “Autunno

fiorentino” per il 2023 indetto dal Comune di Firenze. Il progetto ha avuto il punteggio più

alto e ha ottenuto il massimo contributo. Si parte il prossimo 22 settembre: nove concerti

e spettacoli che interesseranno tutti i cinque quartieri fiorentini.

Una formula vincente: cultura e solidarietà insieme. Musica nelle mense per i più bisognosi e tanti altri eventi a stretto contatto con le persone, tutti a ingresso gratuito (prenotazioni a partire dal 30 agosto). Dopo aver ottenuto uno straordinario successo nel 2022 (12 mila euro raccolti che hanno permesso di preparare 2.400 pasti per i poveri) torna Musica Diffusa con una serie di concerti e spettacoli a partire dal prossimo 22 settembre.

Organizzato dal Comune di Firenze e realizzato grazie a finanziamenti derivanti dal ‘PNRR’ del Ministero della Cultura, e con il sostegno di Fondazione CR Firenze, ‘Autunno fiorentino’ ha come obiettivo quello di favorire la ripresa della cultura e dello spettacolo in tutti i quartieri del comune che non rientrano nel sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco “Centro storico di Firenze”.

Musica Diffusa ha colto nel segno, e ha il merito di aver cercato non solo un reale decentramento includendo tutte le zone di Firenze poste fuori dal centro, ma anche quello di aver intercettato dei partner che potessero legare le proposte artistiche a un tessuto sociale quanto mai bisognoso di momenti di aggregazione e di scambio socio-culturale.

Già lo scorso anno l’ORT ha immaginato questo progetto come una grande opportunità, da

sviluppare con soggetti come la Fondazione Solidarietà Caritas ETS e Cesvot, ben radicati nel territorio nel portare il loro aiuto concreto a chi ha bisogno. Per la seconda edizione la rete di collaborazione aumenta coinvolgendo Fondazione Montedomini onlus, che opera nel supporto in favore di anziani autosufficienti e non, disabili e soggetti che si trovano in situazione di marginalità sociale, e l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche unitamente alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, ubicata al suo interno, che aprirà le porte dell’Aula Magna in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare per due concerti dell’ORT con la possibilità di visitare gratuitamente il Complesso Monumentale (a numero limitato).

La formula rimane la stessa: concerti a ingresso gratuito su prenotazione (a partire da

mercoledì 30 agosto sulla piattaforma Eventbrite). Il pubblico potrà partecipare al progetto

attraverso donazioni libere finalizzate a sostenere Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle loro

mense. Il calendario degli appuntamenti parte il 22 settembre e si conclude il 30 novembre,

con 9 concerti che coinvolgono l'Orchestra della Toscana in pieno organico e nei vari ensemble di musica da camera.

La rassegna si apre venerdì 22 settembre (ore 21:00) a Palazzo Wanny con l’Orchestra della Toscana nel Requiem di Luigi Cherubini. Un capolavoro in musica, con il tono solenne e distaccato di una composizione che è stata scritta per l’umanità. Sul podio Andrea Battistoni dirige l’Orchestra e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”.

Si alternano in calendario Gruppi da camera per tutti i gusti. Dal quartetto d’archi Chorda Quartet con un programma dedicato a Mozart (Caro Mozart, il 1 ottobre a Casa Santa Matilde, via Cosimo Il Vecchio) agli Ottoni e Percussioni dell’ORT presenti davanti alla Mensa Caritas in via Baracca per un programma a sorpresa (25 settembre ore 12:00) e al Teatro dell’Affratellamento il 19 ottobre con musiche di Morricone & Piazzolla.

Il Quintetto a fiati dell'ORT si esibirà invece il 24 settembre in una nuova e inedita sede, l’Istituto Principe Abamelek al Galluzzo (via delle Bagnese, 4). Una splendida villa, oggi sede di una casa di riposo: in programma Opera & Dintorni, un focus sulla nascita del repertorio operistico dedicato alla formazione del quintetto, in origine pensata per poter portare nelle corti europee minori la produzione operistica dei grandi palazzi.

Ritroviamo l’Orchestra impegnata nell’Ottava Sinfonia di Beethoven il 7 ottobre (in un doppio appuntamento ore 17:00 e 21:00) nell’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche alle Cascine in rappresentanza del Quartiere 1. I Concerti saranno preceduti da visite guidate (a numero limitato) del Complesso Monumentale.

Infine non poteva mancare all’appello Alessandro Riccio presente in ben due occasioni con due spettacoli di successo. I Fiati all’Opera (alla Casa della Carità – Quartiere 5) è una delle più riuscite collaborazioni tra l’ORT e l’attore fiorentino che indossa letteralmente i panni dei compositori Mozart, Rossini, Bizet e Puccini, con esilaranti e divertenti travestimenti. Il tutto in compagnia delle più belle pagine del repertorio operistico da loro firmate ed eseguite dal Quintetto a fiati dell’ORT. In chiusura del cartellone, il 30 novembre al Nelson Mandela Forum, Riccio saluterà il pubblico in Ti racconto Don Giovanni: la straordinaria descrizione dell’opera di Mozart in una prova d’attore di grande livello. Da sfondo la musica dall’Ensemble di archi e fiati dell’ORT.

Musica Diffusa invaderà tutti i quartieri fiorentini, e come detto tutti i concerti saranno a

ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma online Eventbrite (a partire da mercoledì 30 agosto), oppure contattando i nostri uffici al numero tel. 055 0681726 o per mail a teatro@orchestradellatoscana.it (a partire da lunedì 4 settembre).

Un’esperienza che lascerà un segno, affermando ancora una volta l’importanza della musica e della sua diffusione come elemento portante di civiltà, educazione e crescita personale in particolare fra i giovani.

Musica Diffusa è organizzata da Fondazione ORT in collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas ETS, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, ed è sostenuta da Fondazione CR Firenze.

Orchestra della Toscana

Ha sede a Firenze nello storico Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti. È interprete duttile di un ampio repertorio e si distingue per l’eccellenza dei musicisti di cui è composta. Proprio questa qualità artistica permette di poter interpretare musiche dal barocco al classico romantico, al Novecento storico, con una particolare attenzione alla musica contemporanea. I suoi concerti sono trasmessi su RadioRai Tre e su Rete Toscana Classica; incide per EMI, Ricordi, Agorà, VDM Records, Sony Classical, Warner Music Italia e NovAntiqua Records.

Fondazione Solidarietà Caritas ETS

È un organismo senza scopo di lucro che nasce per supportare la Caritas Diocesana di Firenze nella realizzazione delle Opere Segno. Le Opere Segno sono progetti che, grazie a servizi e strutture, rispondono ai bisogni delle persone povere che vivono in condizione di solitudine, di disagio sociale, bisognose, svantaggiate, emarginate, detenute e malate.

Cesvot Svolge funzioni di Centro Servizi per il volontariato per il territorio della Toscana. Secondo il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), i Centri di Servizio per il volontariato hanno il ruolo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (art. 63).

Fondazione Montedomini onlus Nasce il 15 giugno del 2007 su iniziativa dell’A.S.P. Firenze Montedomini e della Società della Salute di Firenze. La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto in favore di anziani autosufficienti e non, disabili e soggetti che si trovano in situazione di marginalità sociale, proponendosi inoltre di valorizzare il patrimonio storico e artistico dell’ASP Firenze Montedomini.

Istituto di Scienze Militari Aeronautiche

Ubicato all’interno del parco delle Cascine, l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, esempio di architettura razionalista è l’Ente di formazione superiore dell’Arma azzurra. Dal 1938, nel solco della mission originaria, continua a investire in cultura e in processi formativi di alta valenza universitaria e post universitaria, in un contesto di arte e natura che rende questo complesso un bene prezioso nel cuore

di Firenze.

“AUTUNNO FIORENTINO” | settembre / novembre 2023

MUSICA DIFFUSA | L’ORT NEI QUARTIERI DI FIRENZE |

Il calendario

Q4 venerdì 22 settembre / Firenze, Palazzo Wanny (via del Cavallaccio, 18-24) h 21:00

REQUIEM di Luigi Cherubini

Orchestra della Toscana

Andrea Battistoni direttore

Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”

Lorenzo Donati maestro del coro

Q4 domenica 24 settembre / Firenze, Istituto Principe Abamelek (via delle Bagnese, 4) h 17:00

OPERA & DINTORNI

Quintetto a fiati dell’ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Milhaud, Farkas

Q5 lunedì 25 settembre / Firenze, Mensa Caritas (via Baracca, 150/e) h 12:00

FLASHMOB

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Q5 sabato 30 settembre / Firenze, Casa della Carità (via Corelli, 89) h 21:00

I FIATI ALL’OPERA

uno spettacolo di e con Alessandro Riccio

Quintetto a fiati dell’ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

Q5 domenica 1 ottobre / Firenze, Casa Santa Matilde (via Cosimo Il Vecchio, 20) h 17:00

CARO MOZART

Chorda Quartet quartetto d’archi

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

Q1 sabato 7 ottobre / Firenze, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Parco delle Cascine)

h 17:00 e 21:00

BEETHOVEN (x2)

Orchestra della Toscana

Nuno Côrte-Real direttore

BEETHOVEN Sinfonia n.8 op.93

Q3 giovedì 19 ottobre / Firenze, Teatro Affratellamento (via Giampaolo Orsini, 73) h 21:00

MORRICONE & PIAZZOLLA

… compositori in eterno

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla

Q2 giovedì 30 novembre / Firenze, Nelson Mandela Forum (Campo di Marte) h 21:00

TI RACCONTO DON GIOVANNI

uno spettacolo di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

arrangiamento di Francesco Oliveto