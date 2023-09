Astra cinema – Firenze

I film del Festival di Venezia con ospiti i registi: Le mie poesie non cambieranno il mondo e Una sterminata domenica. Nei prossimi giorni in programma al cinema Astra due film presentati in anteprima al Festival di Venezia, accompagnati dai registi, in due serate speciali: Annalena Benini e Francesco Piccolo saranno all’Astra il 18 settembre alle 20.30 per presentare Le mie poesie non cambieranno il mondo, un ritratto intimo, ironico e libero della celebre poetessa italiana contemporanea Patrizia Cavalli. Sempre da Venezia il film vincitore del Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Una sterminata domenica di Alain Parroni, il 16 settembre alle 21.00, alla presenza del regista. Il lungometraggio d’esordio di Parroni, talento emergente del cinema italiano, è un racconto di formazione anticonvenzionale sullo sfondo di una torrida estate romana, che vanta un coproduttore d’eccezione: Wim Wenders. Trovate i due film in programma all’Astra per tutta la settimana. Da domenica 17 a giovedì 21 settembre torna Cinema in Festa, con biglietto a €3,50 per tutti i film (escluso l’evento con ospiti del 18 settembre). Un’ulteriore occasione imperdibile per vedere sul grande schermo a un prezzo speciale Barbie di Greta Gerwig in versione originale, Una storia vera di David Lynch restaurato, Manodopera di Alain Ughetto in prima visione e Film Blu di Krzysztof Kieślowski in versione restaurata, in programma anche nelle matinée del fine settimana. Il 20 e il 21 settembre il cinema Astra ospita il Sigillo della Pace a Liliana Cavani, premio speciale dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze. Mercoledì 20 alle 18.00 in programma la tavola rotonda “L’Antigone di Liliana Cavani”, mentre alle 21.00 la proiezione del film I cannibali di Liliana Cavani (1970), alla presenza di Italo Moscati, premiato come sceneggiatore del film. Giovedì 21 settembre alle 18.00 la tavola rotonda “Chi è Antigone oggi?” mentre alle 21.00 la proiezione del film Antigone di Sophie Deraspe (2019). (Tutta l’iniziativa è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili). Evento a cura del Laboratorio Immagine Donna, con il sostegno di Unicoop Firenze, cofinanziato dall’Unione Europea –Fondo Sociale Europeo. Due anticipazioni infine: dal 21 settembre arriva all’Astra da Cannes il cortometraggio che segna il grande ritorno di Pedro Almodóvar, Strange way of life, con Ethan Hawke e Pedro Pascal; il 22 settembre è la volta del Firenze Film Festival, evento speciale a ingresso gratuito, che porta sul grande schermo i migliori cortometraggi indipendenti selezionati e premiati nei festival internazionali.