Astra Cinema – Firenze

Il cielo sopra Berlino restaurato. La storia del cinema in realtà virtuale, tra arte, film e architettura. Il cielo sopra Berlino, l’amatissimo film di Wim Wenders, torna al cinema in versione restaurata e lo trovate all’Astra in lingua originale a partire da domenica mattina. Il cielo sopra Berlino è abitato da angeli, esseri benevoli e invisibili che ascoltano i pensieri dei mortali e tentano di consolarli; uno di loro, Damiel, desidera diventare umano dopo essersi innamorato della bella trapezista Marion. Oltre a Bruno Ganz, attore-feticcio di Wenders, e a Solveig Dommartin, il film vede la partecipazione straordinaria di Peter Falk e di Nick Cave, immortalato insieme ai suoi Bad Seeds. Esiste un luogo vicino a Roma, Monte Gelato, dove dal 1950 a oggi sono stati ambientati oltre 180 film, serie e spot pubblicitari (da Lo chiamavano Trinità a Quel maledetto treno blindato). Il regista Davide Rapp ha raccolto le scene girate in questa location e ha realizzato un film in realtà virtuale. Tutta la storia, notevole, è raccontata molto bene in questo articolo >>, qui invece trovate il trailer >>. Davide Rapp sarà a Firenze sabato mattina per presentare all’Astra questo lavoro realizzato in realtà virtuale, insieme ad altre sue opere: Kursaal, racconto VR sul cinema più antico del Lussemburgo ed Elements, collage che unisce la storia del cinema e l’architettura. Proseguiamo le proiezioni di Strange way of life, il cortometraggio western-queer che segna il grande ritorno di Pedro Almodóvar, in prima visione e lingua originale inglese; L’ultima luna di settembre, una storia intensa e poetica sull’infanzia e la genitorialità ambientata tra gli incantevoli paesaggi della Mongolia; Manodopera, il pluripremiato film in stop-motion sulla storia degli emigrati italiani in Francia agli inizi del ‘900. Per le matinée del fine settimana in programma (anche) Barbie e Le mie poesie non cambieranno il mondo (il documentario dedicato a Patrizia Cavalli); vi segnaliamo inoltre gli ultimi due appuntamenti con Una sterminata domenica, il film vincitore del premio speciale della Giuria Orizzonti a Venezia. Anticipazioni: il 5 e l’8 ottobre l’Astra ospita l’inaugurazione e la serata di chiusura del Festival della Transizione Ecologica, l’iniziativa del Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze, con la proiezione di due film a ingresso libero (fino a esaurimento posti disponibili). Il 14 ottobre inizia la sessione autunnale del corso di cinema Bad Girls, dedicato alle cattivissime del cinema, con tre appuntamenti a cura di Emanuela Martini, Barbara Rossi e Ilaria Feole.

L'ULTIMA LUNA DI SETTEMBRE Prima visione L'ultima luna di settembre di Amarsaikhan Baljinnyam (Mongolia 2022, 90 minuti). Quando l'anziano padre si ammala gravemente, Tulgaa torna al villaggio natale sulle remote colline della Mongolia per assisterlo. Dopo la morte del genitore, Tulgaa decide di portare a termine il raccolto che il padre aveva promesso di completare prima dell'ultima Luna piena di settembre. Mentre lavora nei campi, Tulgaa incontra un bambino di dieci anni, Tuntuulei, che vive da solo con i nonni mentre la madre lavora in città. Tra i due nasce un rapporto inizialmente di sfida, che andrà via via ad allentarsi per far spazio a un legame di stima e condivisione. Tulgaa prenderà Tuntuulei sotto la propria ala, scoprendo di essere in grado di dare al bambino tutto l'amore paterno che a lui non era mai stato dato.

VR CLUB: MONTEGELATO + KURSAAL Realtà virtuale Montegelato di Davide Rapp (Italia 2021, 27') – VR. Film di montaggio con centinaia di sequenze cinematografiche che compongono un collage tridimensionale delle Cascate di Monte Gelato (Roma). Roberto Rossellini girò in questa location alcune scene del suo film Francesco, giullare di Dio e, da lì in poi, le cascate sono state usate come set di oltre 180 produzioni tra film, serie tv e spot.

Kursaal di Davide Rapp (Italia 2022, 14') – VR. Documentario immersivo dedicato al CineKursaal di Rumelange, il cinema più antico del Lussemburgo, aperto nel 1911 e da allora mai chiuso. La vicenda di un'infrastruttura culturale radicata nella storia, simile a tante altre e fondamentale per la comunità di riferimento. A seguire incontro con il regista Davide Rapp, insieme a Omar Rashid (Gold) e Michele Crocchiola (Fondazione Stensen). In chiusura proiezione speciale di Elements di Davide Rapp (Italia 2014, 32') – Cinema 2D, che svela le connessioni tra Cinema e Architettura.

(Biglietto 10 euro – Prevendita online su Dice.fm e Liveticket) – La visione VR avviene con l'ausilio di un visore per la realtà virtuale, fornito allo spettatore al cinema.

STRANGE WAY OF LIFE Prima visione Strange Way of Life di Pedro Almodóvar (Spagna 2023, 31 minuti). Una commedia queer spassosa e appassionata e un cast stellare capeggiato da Ethan Hawke e Pedro Pascal. Dopo venticinque anni, l'allevatore Silva (Pascal) attraversa il deserto per fare visita al vecchio amico ed ex amante Jake (Hawke), sceriffo di Bitter Creek. Quella che segue è una notte di intimità condivisa, ricordi e riconciliazione. La mattina dopo, però, si scopre che entrambi sono collegati a un omicidio avvenuto nella cittadina, sottintendendo che il loro incontro non è solamente un tuffo nel passato. Secondo cortometraggio in lingua inglese del cineasta, dopo La voce umana. (Biglietto unico 4 euro).