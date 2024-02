Pensa positivo. Poi che succede?

La comicità di Daniele Fabbri sul nostro continuo prendere posizione a discapito di noi stessi.

Ogni aspetto della vita ha un lato positivo e un lato negativo. Eppure, la nostra smania di schierarci sempre dalla parte “giusta” ci fa vivere in una realtà polarizzata, che non corrisponde a verità. Va bene “ridere ma anche pensare”, solo che pensare troppo rende infelici. Il cioccolato fa ingrassare, però fa anche bene ai denti. Ascoltare musica ad alto volume può rendere una persona più felice e rilassata. I gatti fanno allergia, ma allontanano la depressione e aiutano a conciliare il sonno. Tutte cose che Daniele non sapeva, prima di compiere 40 anni. Ah, lo sapevate che la cacca dei gatti puzza più di quella dei cani, e sicuramente più di quella di Daniele?

Brunori Sas – La Verità

Brunori Sas scrive davvero un testo onesto sulle verità che ci neghiamo: La verità è che ti fa paura l’idea di scomparire, l’idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire. La verità è che non vuoi cambiare. Che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose a cui non credi neanche più”.

