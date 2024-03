Teatro Comunale Regina Margherita

Marcialla – (Barberino Tavarnelle – Firenze)

stagione teatrale 2023/2024 – PROSA TEATRO RAGAZZI JAZZ & WINE TEATRO POPOLARE TOSCANO

Danza / Sezione Km 0

Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle -Firenze)

Domenica 10 marzo 2024 alle 17.00

Kinesis Contemporary Dance Company presenta

“Fa’atama” e “Trumpet”

La danza per raccontare i diritti umani e la guerra legati al mondo delle donne, per la sezione Km 0 della rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle – Firenze). Via Amelindo Mori, 20.

Edizione 2023 -2024, la ventesima, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici.

Domenica 10 marzo 2024 alle 17.00, Kinesis Contemporary Dance Company presenta due momenti divisi tra “Fa’atama” e “Trumpet”. Fa’atama, ovvero, un duo al centro di tutto, un duo al centro di un tema. Trumpet è il suono delle trombe, la melodia, un suono interiore che lo chiama. Non possiamo rifiutarci. «Hey man! Come on! Let’s plan!».

Fa’atama è un termine samoano per persone nate donna che si identificano e/o si comportano come un uomo, la coreografia è ispirata al libro “Matalasi” di Jenny Bennett- Tuionetoa, attivista per i diritti umani che usa la scrittura come strumento di sensibilizzazione sulle questioni LGBTQIA. Matalasi è un racconto sulla vita di un fa’atama, ambientata il giorno del suo matrimonio come donna, accettato per non recare danno alla famiglia. Una storia basata sul conformismo e su un individuo costretto a scegliere tra identità e sopravvivenza. Purtroppo una situazione ancora vissuta da molte persone nel mondo, in particolare nelle società conservatrici che hanno una bassa tolleranza per la differenza o l’individualità.

“Trumpet” è una performance inequivocabile perché il tema è la guerra. Donne soldato che pianificano la battaglia e prima di partire festeggiano il loro futuro successo. Terminata la festa, partono per portare a termine il loro compito, ma quando devono far esplodere la bomba, una di loro ha paura e si ritira.

Quando la bomba esplode e le sue colleghe perdono la vita, inizia il senso di colpa per averle abbandonate, vivendo per sempre con i suoi fantasmi.

Kinesis Contemporary Dance Company è una realtà fiorentina nata dall’esigenza di esprimere il proprio concetto di danza contemporanea, dando vita ad una compagnia professionale, in cui la ricerca e la sperimentazione si fondono in un’espressione unica e sempre più indistinguibile che permette di proporre ad un pubblico eterogeneo un linguaggio sconfinato e sempre in continua evoluzione tra coreografia e teatralità.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org.

Prevendita biglietti: Bar Civico Duecentodue (ex Bar Italia) Tavarnelle Val di Pesa – telefono 3398673283, Bazar Norma a Marcialla – telefono 055 8074027, Bar Sport 21 a Barberino Val d’Elsa – Telefono 0558075284, Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.

La direzione artistica è affidata a Italo Pecoretti, Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi, prosa e jazz & wine, teatro popolare toscano, km zero e altri eventi. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso.

Organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unicoop Firenze, Music Pool, Teatro Riflesso, Il Teatro delle Dodici Lune, Carbon Dream, Volentieri Pellenc.

Tutto il programma della stagione in dettaglio nel sito web www.teatromargherita.org.

La stagione compie venti anni di vita che coincidono con i venti anni dalla ristrutturazione del Teatro e verrà accompagnata dallo slogan “20 anni al servizio della cultura, per un mondo migliore!”. L’attenzione verso lo spettatore è sempre al primo posto e il pubblico è al centro di tutto. La rassegna di Marcialla non dimentica mai di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica, ma in generale è una stagione per tutti, firmata da una direzione artistica congiunta attenta alla qualità e che guarda soprattutto alle famiglie con appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti.

«Hanno riaperto le porte del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla con la nuova stagione teatrale 2023/24 – spiega il presidente dell’Associazione Culturale Marcialla, Damiano Masini – e l’Associazione Culturale Marcialla, che da vent’anni gestisce il teatro, mette in campo nuovamente un ricco palinsesto che comprende spettacoli di grande rilievo, dalla prosa al teatro di figura, teatro popolare toscano, concerti jazz, nuove produzioni teatrali, teatro a km 0 e numerosi altri eventi. Vent’anni di teatro ma soprattutto vent’anni di volontariato, grazie al quale il Regina Margherita è diventato uno dei teatri più attivi e produttivi del nostro territorio. Basti pensare all’intensa attività laboratoriale curata egregiamente da Teatro Riflesso, nostro partner nella gestione. Tra i tanti spettacoli vorrei citarne alcuni degni di particolare attenzione: sabato 9 dicembre, nella rassegna jazz e wine, verrà presentato il libro di Andrea Polinelli “Gato Barbieri, una biografia dall’Italia tra jazz, pop e cinema” e a seguire il concerto dedicato appunto al grande sassofonista argentino. Il 20 gennaio avremo come nostro ospite Alessandro Riccio che ci presenterà “Bruna e’ la notte”. Il 9 febbraio un omaggio al Maestro Franco Battiato con “Sintomatico mistero-sulle tracce di Franco Battiato” con Francesco Mattonai e Simone Baldini Tosi. Il 10 maggio una nuova produzione del Teatro Regina Margherita in collaborazione con Teatro Riflesso, Italo Pecoretti e Francesco Mattonai “Dracula”».