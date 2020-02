Dal 13 al 16 febbraio il Teatro Delfino di Milano ospita, in prima assoluta, il nuovo testo dell’attore e drammaturgo Omar Nedjari, L’Innocente, di cui firma anche la regia, un thriller incentrato sul dialogo etico che fa riflettere sulla domanda: cosa fa di una persona un innocente o un colpevole?

Due investigatori stanno inseguendo un serial killer che rapisce le vittime e poi le tortura e uccide in diretta web. Il killer ha lanciato un nuovo ultimatum, ucciderà la prossima vittima entro un’ora. La polizia è sulle tracce giuste? Riuscirà a fermare il killer prima che uccida di nuovo?

L’uomo che viene arrestato si dichiara innocente, ma durante l’interrogatorio sembra sapere troppe cose… come potrebbe essere estraneo agli omicidi?

Il dubbio si insinua e si riassume nella frase “la furbizia del Diavolo è il riuscire a far credere a tutti di essere innocente”.

Sul palco Federico Zanandrea, l’Innocente, Marika Pensa che interpreta l’investigatrice e il poliziotto che l’aiuta nelle indagini, interpretato da Marco Benedetti.

La storia si svolge tutta in una sala d’interrogatorio che la scenografa Marina Conti ha realizzato in modo che lo spettatore la veda rialzata dal livello del pavimento, come se fosse decontestualizzata da qualsiasi altro spazio. Questo luogo sospeso ci collega al ruolo importante che ricopre il web in tutta la storia: uno “spazio” privo di regole, propagatore di messaggi positivi e negativi dove qualsiasi “informazione” è considerata credibile.

———

L’Innocente

Di Omar Nedjari

Con Federico Zanandrea, Marika Pensa e Marco Benedetti

Regia: Omar Nedjari

Assistente alla regia: Elisabetta Garrone

Scene: Marina Conti

Costumi: Rosaria Giacomino

Produzione: Il mecenate Skené Company Milano

———-

Omar Nedjari

Attore, drammaturgo e regista. Si forma alla scuola del Centro Teatro Attivo e al corso “Masterclass” al Piccolo Teatro di Milano dove studia con Peter Stein, Lev Dodin, Luìs Pasqual, Luca Ronconi, Ute Lemper, Andrea Jonasson, Carmelo Rifici, Serena Sinigaglia. Inizia la sua carriera come attore diretto da Gianfranco de Bosio, Fabio Battistini, Serena Sinigaglia, affianco ad attori e artisti quali Giulia Lazzarini, Marcello Bartoli, Franca Nuti, Giancarlo Dettori, Marise Flach.

Lavora come assistente alla regia con Luca Ronconi, Gianfranco de Bosio, Fabio Battistini, Serena Sinigaglia, Marco Rampoldi. Scrive e mette in scena gli spettacoli della compagnia Formelinguaggi e dirige attori come: Antonio Zanoletti, Ruggero Dondi, Anna Priori, Michele Bottini. Nel 2005 è vincitore del premio Ernesto Calindri per la drammaturgia. Dirige la lettura scenica di “Chinglish” di Henry Hwang, al Piccolo Teatro Grassi di Milano, che diventerà uno spettacolo nel 2017 per la produzione del Teatro Carcano. Dirige lo spettacolo “Orestes – Orestea Ricomposta , Eschilo, Sofocle, Euripide” prodotto da Proxima Res e Università Statale di Milano, con Mariangela Granelli, Francesca Porrini ed Enrico Ballardini, presentato al Teatro Atir Ringhiera.

——–

Orario spettacoli:

dal Giovedì al Sabato ore 21.00 Domenica ore 16 .00

Prezzi: intero 20 euro, ridotto 15 euro

———

Teatro Delfino – Piazza Piero Carnelli, Milano

Gestito per la Stagione Teatrale da ASS. IL MECENATE

info@teatrodelfino.it/biglietteria@teatrodelfino.it

Tel. 02 87281266; cell. 333 573 0340

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i giorni di spettacolo dalle ore 18 e la domenica dalle 15, oppure online sul sito vivaticket.it

Sul sito del Teatro Delfino www.teatrodelfino.it tutte le informazioni sulla stagione.