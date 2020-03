A tu per tu con… (2° edizione)

Il Teatro Golden ospita da martedì 20 marzo a domenica 5 aprile la seconda edizione della rassegna dedicata alla canzone d’autore italiana “A tu per tu con…”. Un titolo, quello della manifestazione, che vuole sottolineare un nuovo modo di avvicinare l’artista al pubblico, in uno spazio intimo e accattivante in cui, oltre alla musica e alle canzoni, l’artista può raccontare storie, aneddoti e frammenti della sua vita artistica.

Ideata e voluta da Andrea Maia, direttore del Teatro Golden, la rassegna è interamente curata dalla cantautrice Grazia Di Michele che anche quest’anno ha selezionato e scelto nomi prestigiosi della musica e canzone d’autore italiana.

Ogni concerto è preceduto dall’esibizione di un giovane cantautore o cantautrice. Dare ai giovani uno spazio importante dove esibirsi è una delle peculiarità di questa rassegna che nasce all’interno di una struttura, quella del teatro e dell’Accademy del Golden, che ha nel suo DNA quello di promuovere il talento ed il lavoro dei giovani artisti emergenti.

Ad aprire la rassegna venerdì 20 marzo il concerto di Zibba “Zibba solo 2020”, seguito il 21 marzo dal concerto di Pilar con (il pianista?)Roberto Tarenzi. Domenica 22 marzo il Golden ospita la musica e la voce di Alexia.

Nel week end successivo si esibiscono: venerdì 27 marzo Virginio con il suo “Virginio tour 2020”, sabato 28 Eugenio Bennato con il “Controcorrente club tour 2020”, e domenica 29 marzo, l’inedito terzetto composto da Grazia Di Michele, Stefano Fresi ed Alessandra Fallucchi, protagonisti dello spettacolo “Le stagioni dell’amore”.

L’ultimo fine settimana della manifestazione vede esibirsi giovedì 2 aprile Mario Venuti, venerdì 3 aprile Sergio Caputo in trio e sabato 4 Mimmo Locasciulli.

Domenica 5 aprile, a chiusura dell’intera manifestazione, il palco del Golden sarà a disposizione della solidarietà con “Vietato ai minori di 40” di e con Max Maglione, uno spettacolo musicale il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Peter Pan onlus”. Il Teatro Golden sostiene, da molti anni, il lavoro e la missione dell’associazione romana che ospita le famiglie, non residenti nella capitale, dei bambini malati oncologici in cura presso l’ospedale Bambino Gesù. Ogni anno è stato portato a termine un progetto attraverso la realizzazione di strutture come una ludoteca, un parco giochi, una sala dedicata agli adolescenti. Quest’anno l’obiettivo della Peter Pan onlus, in collaborazione con il Bambino Gesù, è quello di dotare i bambini, che hanno terminato le cure, del “passaporto del guarito”. Un particolare supporto digitale contenente tutta la storia clinica del paziente: diagnosi, esami, interventi chirurgici, cure farmacologiche e quant’altro. Uno strumento fondamentale nella vita adulta dei piccoli pazienti i quali, in caso di ricadute o di patologie gravi, potranno attingere facilmente a tutta la loro storia medica.

——–

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 20 MARZO

ZIBBA

ZIBBA SOLO TOUR

opening act GIULIA PRATELLI

SABATO 21 MARZO

PILAR

con Roberto Tarenzi

opening act CRISTIANA VERARDO

DOMENICA 22 MARZO

ALEXIA

IN LIVE ACUSTICO

pianoforte Fabio Zacco

chitarra acustica ed ukulele Alberto De Rossi

opening act GIUSEPPE D’AMATI

VENERDI’ 27 MARZO

VIRGINIO

VIRGINIOTOUR2020

Luca Marcias chitarra – Matteo Carlini basso

Luca Trolli batteria – Jacopo Carlini pianoforte

opening act AUGENBLITZ

SABATO 28 MARZO

EUGENIO BENNATO

CONTROCCORRENTE CLUB TOUR 2020

Eugenio Bennato voce, chitarra classica, mandola, chitarra battente

Enzo Lambiase chitarra classica ed elettrica

Sonia Totaro voce, danza, cassa

Mujura basso, chitarra acustica, voce

Mohammed Ezzaime El Alaoui voce e viola

opening act ILARIA ARGIOLAS

DOMENICA 29 MARZO

GRAZIA DI MICHELE, STEFANO FRESI

ALESSANDRA FALLUCCHI

IL TEMPO DELL’AMORE

di Di Michele, Fresi, Fallucchi

Fabiano Lelli chitarra

opening act GINGER BENDER

2 APRILE

MARIO VENUTI

SOLO

opening act ELEONORA BIANCHINI

3 APRILE

SERGIO CAPUTO Trio

Alessandro Marzi batteria

Fabiola Torresi basso

TONIA CESTARI

4 APRILE

MIMMO LOCASCIULLI

opening act NICOLA SETAK POMPONI

5 APRILE

MAX MAGLIONE

VIETATO AI MINORI DI 40

Francesco Calogiuri batteria

Luigi Mas tastiere

Stefano Scoarughi basso

Stefano Zaccagnini chitarra

——–

CONCERTI ORE 21

BIGLIETTO € 25

Per prenotazioni tel e whatsapp 06.70493826 – e mail info@teatrogolden.it

I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del teatro Golden

aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00 www.teatrogolden.it

e su Ticketone

——–

TEATRO GOLDEN

Via Taranto, 36 00186 Roma