Prende avvio Il giro del giorno , un quaderno personale dell’artista Antonio Rovaldi nato dal desiderio di dare voce ai contenuti della mostra Il suono del becco del picchio , inaugurata lo scorso febbraio dalla GAMeC negli spazi dell’Ala Vitali dell’Accademia Carrara.

Rovaldi ha invitato artisti, scrittori, fotografi, paesaggisti, botanici e giornalisti ad accompagnare, con il loro sguardo, il lettore verso nuove possibili geografie che non richiedono sforzi fisici, ma soltanto uno spostamento immaginifico del nostro pensiero.

I capitoli del quaderno nascono dall’esigenza di trasformare l’esperienza di Antonio Rovaldi a New York in un modello di indagine per analizzare i confini, promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi periferici come “luoghi di scrittura del domani”. I contributi degli autori coinvolti racconteranno attraverso immagini, testi e suoni la visione di una geografia elastica e personale, esplorando il concetto di margine inteso non solo come limite fisico ma anche come spazio mentale, soglia reale e immaginaria da varcare o confine geografico da mappare.

Partendo dal coinvolgimento degli autori che hanno partecipato al progetto End. Words from the Margins, New York City e alla pubblicazione The Sound of The Woodpecker Bill: New York City – Francesca Benedetto, Francesca Berardi, Cecilia Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven N. Handel e Mario Maffi –, il quaderno si arricchirà di altre voci e altri sguardi grazie alla partecipazione, tra gli altri, di Alessandro Biggio, Linda Fregni Nagler, Michael Höpfner e Alessandra Spranzi, artisti; Diletta Colombo, libraia; Ivan Carozzi, scrittore e giornalista; Andrea Marinelli, giornalista; Francesco Zanot, critico e curatore; e Tommaso Zerbini, sound designer.

I capitoli saranno pubblicati ogni settimana, il martedì, sul sito della GAMeC alla pagina Il giro del giorno. I primi quattro capitoli – LAST STOP Una lettera a William B. Helmreich di Antonio Rovaldi; FLORES. STOP. di Massimo Grimaldi; DARE VOCE AL MEDITERRANEO di Ettore Favini e EMPTY WALLS (WAITING FOR SIMON) di Farid Rahimi – sono da oggi online a questo link .

——–

